  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилой комплекс CAPRI RESIDENCE

Жилой комплекс CAPRI RESIDENCE

Ban Bang Thao, Таиланд
от
$151,875
27.01.2026
$151,875
03.06.2024
$128,187
7
ID: 19872
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Деревня
    Ban Bang Thao

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Инвестиционно - привлекательный объект!

Ультрасовременные апартаменты с гарантированным доходом от аренды до 11,5%!

Рассрочка!

Пляж, 850м!

Жилой комплекс CAPRI RESIDENCE в центре островной жизни, в одной из самых востребованных локаций на острове.

Удобства: лобби, бассейн, бар у бассейна, зоны отдыха, фитнес, детская игровая площадка, парковка.

Расположение:

- пляжный клуб Catch Beach Club, 850м;

- пляж, 850м; - ТЦ Porto de Phuket ,5км.;

- торговая улица Boat Avenue, 3км.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость указана на 04.06.2024г. * Стоимость может меняться в зависимости от курса

Местонахождение на карте

Ban Bang Thao, Таиланд

