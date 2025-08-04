  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилой комплекс Кондоминиум Sun Hills Layan рядом с пляжем Лаян в Банг Тао.

Жилой комплекс Кондоминиум Sun Hills Layan рядом с пляжем Лаян в Банг Тао.

Чонг Тале, Таиланд
от
$115,000
BTC
1.3679021
ETH
71.6975977
USDT
113 698.7181705
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
Оставить заявку
ID: 28099
ID новостройки на Realting
In CRM: 001158
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современный комплекс Sun Hills Layan Phuket, расположен всего в 1.200 метрах от популярного пляжа Лаян в районе Банг Тао, что делает этот проект отличной возможностью для инвестиций и комфортной жизни.

Комплекс включает шесть 7-этажных зданий, представляет собой гармоничное сочетание передовых технологий и домашнего комфорта в окружении природы, функциональность и потрясающий ландшафт создают идеальные условия для вашего отдыха и жизни на острове.

В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.

Детали объекта:

  • До моря: 1.200 метров
  • Спальни: студии, 1, 2, 3
  • Ванные: 1, 2
  • Жилая площадь: 30 м2 - 70 м2

Рост капитализации до 40%
Ожидаемая доходность до 15% годовых

Доход: фактический доход от сдачи в аренду (международный отельный оператор) 

В стоимость включено: пакет мебели, отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.

Первый взнос 35%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Права собственности:

  • Freehold
  • Leasehold 

Инфраструктура:

  • Большой бассейн с мостом и баром
  • 3 инфинити бассейна на крыше
  • Детский бассейн
  • Руфтоп
  • Смотровые площадки на закат
  • Фитнес клуб
  • Зал для йоги и танцев
  • Коворкинг
  • Лобби
  • Детский клуб
  • Рестораны
  • Мини маркет
  • Подземный паркинг
  • И многое другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Elysium Residences
Паттайя, Таиланд
от
$214,619
Жилой комплекс Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$865,509
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$293,595
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$501,752
Многоквартирный жилой дом Wing Samui Condo
Ko Samui, Таиланд
от
$81,163
Вы просматриваете
Жилой комплекс Кондоминиум Sun Hills Layan рядом с пляжем Лаян в Банг Тао.
Чонг Тале, Таиланд
от
$115,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$9,66 млн
Комплекс состоит из 61 эксклюзивной двухэтажной виллы (2-4 спальни) с панорамными видами на Сиамский залив. Эти тропические виллы вашей мечты представляют собой гармоничное сочетание очарования традиционного Таиланда и современной архитектуры. Каждый дом включает большие открытые пространств…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс The Base Bukit
Жилой комплекс The Base Bukit
Жилой комплекс The Base Bukit
Жилой комплекс The Base Bukit
Жилой комплекс The Base Bukit
Показать все Жилой комплекс The Base Bukit
Жилой комплекс The Base Bukit
Ви Чит, Таиланд
от
$76,809
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Основа для любого вдохновения, предназначенного для интеграции культуры Перанакан с выдающимся и по-настоящему уникальным образом жизни нового поколения.База для каждого вида деятельности вращается вокруг многофункциональной коммунальной зоны.Основа для любого образа жизни, где функции и ком…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Andamaya
Жилой комплекс Andamaya
Жилой комплекс Andamaya
Жилой комплекс Andamaya
Жилой комплекс Andamaya
Показать все Жилой комплекс Andamaya
Жилой комплекс Andamaya
Пхукет, Таиланд
от
$695,628
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации