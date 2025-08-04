Жилой комплекс Кондоминиум Sun Hills Layan рядом с пляжем Лаян в Банг Тао.

Современный комплекс Sun Hills Layan Phuket, расположен всего в 1.200 метрах от популярного пляжа Лаян в районе Банг Тао, что делает этот проект отличной возможностью для инвестиций и комфортной жизни.

Комплекс включает шесть 7-этажных зданий, представляет собой гармоничное сочетание передовых технологий и домашнего комфорта в окружении природы, функциональность и потрясающий ландшафт создают идеальные условия для вашего отдыха и жизни на острове.

В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.

Детали объекта:

До моря: 1.200 метров

Спальни: студии, 1, 2, 3

Ванные: 1, 2

Жилая площадь: 30 м2 - 70 м2

Рост капитализации до 40%

Ожидаемая доходность до 15% годовых

Доход: фактический доход от сдачи в аренду (международный отельный оператор)

В стоимость включено: пакет мебели, отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.

Первый взнос 35%

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Права собственности:

Freehold

Leasehold

Инфраструктура:

Большой бассейн с мостом и баром

3 инфинити бассейна на крыше

Детский бассейн

Руфтоп

Смотровые площадки на закат

Фитнес клуб

Зал для йоги и танцев

Коворкинг

Лобби

Детский клуб

Рестораны

Мини маркет

Подземный паркинг

И многое другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.