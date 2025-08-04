Жилой комплекс Кондоминиум Sun Hills Layan рядом с пляжем Лаян в Банг Тао.

Современный комплекс Sun Hills Layan Phuket, расположен всего в 1.200 метрах от популярного пляжа Лаян в районе Банг Тао, что делает этот проект отличной возможностью для инвестиций и комфортной жизни.
Комплекс включает шесть 7-этажных зданий, представляет собой гармоничное сочетание передовых технологий и домашнего комфорта в окружении природы, функциональность и потрясающий ландшафт создают идеальные условия для вашего отдыха и жизни на острове.
В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.
Детали объекта:
Рост капитализации до 40%
Ожидаемая доходность до 15% годовых
Доход: фактический доход от сдачи в аренду (международный отельный оператор)
В стоимость включено: пакет мебели, отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры.
Первый взнос 35%
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.
Права собственности:
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.