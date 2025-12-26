  1. Realting.com
  Таиланд
  Чонг Тале
  Жилой комплекс AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Жилой комплекс AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Чонг Тале, Таиланд
от
$240,543
29.01.2026
$240,543
13.06.2024
$141,185
;
22
ID: 19957
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Инвестиционный объект! Доход от 7%!

Рассрочка!

Мебель включена в стоимость

Великолепный вид на море!

AYANA Heights - в окружении национальных парков и тропической растительности, недалеко от знаменитого пляжа Банг Тао. Это уединенный рай с легким доступом ко всем городским удобствам.

Удобства: 3 бассейна и водопад, коворкинг-библиотека, детская игровая площадка, детская комната, фитнес студия, сауна, лобби.

Расположение:

- пляж Лаян, 3 минуты;

- Laguna Phuket, 5 мин;

- гольф поля Laguna, 5 мин;

- Boat Avenue, 10 мин;

- Porto De Phuket, 10 мин.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

 

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

Жилой комплекс AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Чонг Тале, Таиланд
от
$240,543
