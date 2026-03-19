Жилой квартал Villas Sirocco

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This stunning villa offers an unparalleled blend of modern elegance and Mediterranean charm, perfectly situated in one of the most sought-after areas of the Costa del Sol.
This exclusive project is more than just a collection of luxury homes—it’s a lifestyle. Each villa is designed to offer its owners a private oasis while being close to all Marbella offers. Whether you’re seeking a family residence, a holiday retreat, or a smart investment, these villas represent the pinnacle of modern living on the Costa del Sol.
Climate Control: Air Conditioning, Central Heating, Underfloor Heating, Underfloor Heating in Bathrooms.
Condition: Brand New.
Features: Bar, Double Glazing, Gym, Lift, Private Terrace, Sauna, Solarium, Basement, Ceiling Heating System.
Setting: Close to Sea.
Security: 24 Hour Security, Alarm System, Surveillance Cameras.
Views: Garden, Mountain, Panoramic, Pool, Sea Views, Street, Urban.
Местонахождение на карте
Ricmar, Испания
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