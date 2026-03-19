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Жилой квартал Villas Sirocco

Ricmar, Испания
от
$3,87 млн
;
20
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ID: 38992
ID новостройки на Realting
In CRM: 788516494
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Деревня
    Ricmar
  • Адрес
    Paseo de Alemania

О комплексе

Перевод
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This stunning villa offers an unparalleled blend of modern elegance and Mediterranean charm, perfectly situated in one of the most sought-after areas of the Costa del Sol. This exclusive project is more than just a collection of luxury homes—it’s a lifestyle. Each villa is designed to offer its owners a private oasis while being close to all Marbella offers. Whether you’re seeking a family residence, a holiday retreat, or a smart investment, these villas represent the pinnacle of modern living on the Costa del Sol. Climate Control: Air Conditioning, Central Heating, Underfloor Heating, Underfloor Heating in Bathrooms. Condition: Brand New. Features: Bar, Double Glazing, Gym, Lift, Private Terrace, Sauna, Solarium, Basement, Ceiling Heating System. Setting: Close to Sea. Security: 24 Hour Security, Alarm System, Surveillance Cameras. Views: Garden, Mountain, Panoramic, Pool, Sea Views, Street, Urban.

Местонахождение на карте

Ricmar, Испания
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Villas Sirocco
Ricmar, Испания
от
$3,87 млн
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