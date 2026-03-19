Жилой квартал Villa Azahar de Nagüeles

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Расположенная в привилегированном анклаве в районе Нагюэлеса, эта вилла является убежищем безмятежности, где современный дизайн сочетается в идеальной гармонии с видом на море.
Предназначенный для тех, кто ищет средиземноморский образ жизни, он имеет просторные социальные зоны, которые естественным образом перетекают в ландшафт, призванный вызывать эксклюзивность, конфиденциальность и благополучие.
Эта уникальная вилла имеет площадь 267 м2, включающую 4 спальни, 4 ванные комнаты и гостевой туалет. Каждое пространство было создано, чтобы сбалансировать самую изысканную современность с теплой элегантностью Коста-дель-Соль.
Расположенная всего в нескольких минутах от самых оживленных районов побережья и окруженная уединением и спокойствием, эта вилла достигает идеального сочетания современной роскоши, спокойствия и исключительной обстановки.
Местонахождение на карте
Марбелья, Испания
Образование
Продуктовые магазины
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