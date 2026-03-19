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Жилой квартал Villa Azahar de Nagüeles

Марбелья, Испания
от
$5,18 млн
;
6
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ID: 39517
ID новостройки на Realting
In CRM: 990612995
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья

О комплексе

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Расположенная в привилегированном анклаве в районе Нагюэлеса, эта вилла является убежищем безмятежности, где современный дизайн сочетается в идеальной гармонии с видом на море. Предназначенный для тех, кто ищет средиземноморский образ жизни, он имеет просторные социальные зоны, которые естественным образом перетекают в ландшафт, призванный вызывать эксклюзивность, конфиденциальность и благополучие. Эта уникальная вилла имеет площадь 267 м2, включающую 4 спальни, 4 ванные комнаты и гостевой туалет. Каждое пространство было создано, чтобы сбалансировать самую изысканную современность с теплой элегантностью Коста-дель-Соль. Расположенная всего в нескольких минутах от самых оживленных районов побережья и окруженная уединением и спокойствием, эта вилла достигает идеального сочетания современной роскоши, спокойствия и исключительной обстановки.

Местонахождение на карте

Марбелья, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Жилой квартал Villa Azahar de Nagüeles
Марбелья, Испания
от
$5,18 млн
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