Жилой квартал Villa Azahar de Nagüeles

Расположенная в привилегированном анклаве в районе Нагюэлеса, эта вилла является убежищем безмятежности, где современный дизайн сочетается в идеальной гармонии с видом на море. Предназначенный для тех, кто ищет средиземноморский образ жизни, он имеет просторные социальные зоны, которые естественным образом перетекают в ландшафт, призванный вызывать эксклюзивность, конфиденциальность и благополучие. Эта уникальная вилла имеет площадь 267 м2, включающую 4 спальни, 4 ванные комнаты и гостевой туалет. Каждое пространство было создано, чтобы сбалансировать самую изысканную современность с теплой элегантностью Коста-дель-Соль. Расположенная всего в нескольких минутах от самых оживленных районов побережья и окруженная уединением и спокойствием, эта вилла достигает идеального сочетания современной роскоши, спокойствия и исключительной обстановки.