  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марбелья
  4. Жилой квартал Andara 2

Жилой квартал Andara 2

Марбелья, Испания
от
$4,49 млн
;
14
Оставить заявку
ID: 39259
ID новостройки на Realting
In CRM: 2070874869
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Адрес
    Calle Jubrique

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
This astounding villa is the second of the two outstanding villas situated in the prestigious area of Nagüeles, where tranquillity and security are guaranteed. An ode to the extravagant lifestyle one obtains when living in Marbella. Ample outdoor terraces and an expansive garden is ideal to enjoy Marbella’s warm and sunny climate. Architecture by Archidom Studio brings forth a conceptual design with the use of natural materials, whilst interior design by Vasco Trigo provides a high-end lifestyle seamlessly blended with every-day comfort. Its prime location minutes from the Marbella Golden Mile ensures easy access to local amenities. With an estimated completion date at the end of 2025, is a highly anticipated project ready to impress.

Местонахождение на карте

Марбелья, Испания
Образование
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Villa Azahar de Nagüeles
Марбелья, Испания
от
$5,18 млн
Жилой квартал Pine Valley Villas
Михас, Испания
от
$1,51 млн
Жилой квартал Las Mesas Sea Suites
Эстепона, Испания
от
$648,460
Жилой квартал Unika I
Эстепона, Испания
от
$613,193
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры с видом на море в Пилар-де-ла-Орадада
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
от
$427,825
Вы просматриваете
Жилой квартал Andara 2
Марбелья, Испания
от
$4,49 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Suite Mijas fase II
Жилой квартал Suite Mijas fase II
Жилой квартал Suite Mijas fase II
Жилой квартал Suite Mijas fase II
Жилой квартал Suite Mijas fase II
Показать все Жилой квартал Suite Mijas fase II
Жилой квартал Suite Mijas fase II
Михас, Испания
от
$271,898
High-rise homes with 1, 2, and 3 bedrooms, including a parking space and storage room, in a private urbanization. Different typologies that adapt to your new needs: Homes with terraces, penthouses, ground floors... The interior of the homes will surprise you with their comfortable and prac…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Villa Harmony
Жилой квартал Villa Harmony
Жилой квартал Villa Harmony
Жилой квартал Villa Harmony
Жилой квартал Villa Harmony
Показать все Жилой квартал Villa Harmony
Жилой квартал Villa Harmony
Марбелья, Испания
от
$15,36 млн
This exceptional luxury villa at Marbella Hill Club effortlessly combines refined elegance with natural comfort, offering an exclusive lifestyle in one of Marbella’s most prestigious locations. The bespoke interiors by Pedro Peña are specially designed for this residence, creating a sophisti…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал QuintEssence
Жилой квартал QuintEssence
Жилой квартал QuintEssence
Жилой квартал QuintEssence
Жилой квартал QuintEssence
Показать все Жилой квартал QuintEssence
Жилой квартал QuintEssence
Rio Real, Испания
от
$654,149
The development has been designed as a boutique residential concept but with a resort soul. Your new 5-star life is guaranteed by magnificent leisure and well-being services, excellent qualities, sea views and unmatched energy benefits so that your life is always surrounded by nature with a …
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации