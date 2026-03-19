Жилой квартал Aloha Forest

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
This exclusive new-build residential development near Marbella's Golden Mile offers luxury 2- and 3-bedroom apartments, penthouses, and duplex penthouses in a gated community.
Designed by the Vasari Group and located next to the prestigious Aloha Golf Club and Aloha International School, this project offers stunning views of La Concha Mountain and the Mediterranean Sea.
Built in two phases, the first comprises just 16 homes in two low-rise buildings with communal pools and concierge services.
Some ground-floor units offer customizable garden spaces, first-floor apartments boast spacious terraces, and the penthouses offer the ultimate luxury with private pools.
Backed by a beautiful mountain forest, this natural retreat offers tranquility and easy access to Marbella and Puerto Banús.
Surrounded by numerous golf courses, beautiful beaches, international schools, sports facilities, shops, and supermarkets, it offers the privacy and convenience of a prime location.
Местонахождение на карте
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно