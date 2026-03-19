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Жилой квартал Aloha Forest

Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,41 млн
;
13
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ID: 39437
ID новостройки на Realting
In CRM: 992747618
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Город
    Сан-Педро-Алькантара

О комплексе

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This exclusive new-build residential development near Marbella's Golden Mile offers luxury 2- and 3-bedroom apartments, penthouses, and duplex penthouses in a gated community. Designed by the Vasari Group and located next to the prestigious Aloha Golf Club and Aloha International School, this project offers stunning views of La Concha Mountain and the Mediterranean Sea. Built in two phases, the first comprises just 16 homes in two low-rise buildings with communal pools and concierge services. Some ground-floor units offer customizable garden spaces, first-floor apartments boast spacious terraces, and the penthouses offer the ultimate luxury with private pools. Backed by a beautiful mountain forest, this natural retreat offers tranquility and easy access to Marbella and Puerto Banús. Surrounded by numerous golf courses, beautiful beaches, international schools, sports facilities, shops, and supermarkets, it offers the privacy and convenience of a prime location.

Местонахождение на карте

Сан-Педро-Алькантара, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой квартал Aloha Forest
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,41 млн
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