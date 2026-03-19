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Жилой квартал Los Altos Villa Sara

Rio Real, Испания
от
$6,46 млн
;
15
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ID: 39422
ID новостройки на Realting
In CRM: 526198258
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Деревня
    Rio Real

О комплексе

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2 level Contemporary Designer Villa in a natural hill environment of Altos de los Monteros. A privileged viewpoint location with stunning panoramic views over the coastline and Mediterranean Sea, Gibraltar and North African Coast. 5 bedrooms ensuite and a separate cloakroom on main floor level. Spa and gym looking to the garden. High ceilings, full size windows and indoor patio create the feeling of space and light inside the whole house. Fully equipped kitchen and bathrooms. elevator over all levels. Underfloor heating. Landscape garden with heated swimming-pool and jacuzzi. Turnkey Project by Belgian developers, built to highs quality with maximum guarantees. Interior can be made in accordance with clients whishes.

Местонахождение на карте

Rio Real, Испания
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Жилой квартал Los Altos Villa Sara
Rio Real, Испания
от
$6,46 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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