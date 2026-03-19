Жилой квартал Aura Cabopino

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Welcome to a new era of exclusive living.
Located in the prestigious enclave of Cabopino Golf, this development redefines luxury with timeless design, cutting-edge technology, and stunning surroundings. Inspired by Ibiza's golden years, this project captures the essence of elegance while embracing the vibrant Mediterranean lifestyle.
Key Features:
- Infinity pool with sea and golf course views
- Private gym and home theater with state-of-the-art technology
- Advanced home automation to control lighting, climate, and security
- Direct access to the stunning fairways of Cabopino Golf
Privileged Location:
Just minutes from sandy beaches, gourmet restaurants, luxury boutiques, and Marbella's most iconic locations. Perfectly connected to:
- Cabopino Marina (4 km)
- Marbella Old Town (14 km)
- Malaga Airport (40 km)
Exclusive amenities:
- Private terraces designed for relaxation and entertainment
- Interiors that blend nature and modernity
- 24/7 security with biometric access and perimeter surveillance
Местонахождение на карте
Artola, Испания
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