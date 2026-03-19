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Жилой квартал Aura Cabopino

Artola, Испания
от
$4,72 млн
;
13
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ID: 39417
ID новостройки на Realting
In CRM: 840196575
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Деревня
    Artola

О комплексе

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Welcome to a new era of exclusive living. Located in the prestigious enclave of Cabopino Golf, this development redefines luxury with timeless design, cutting-edge technology, and stunning surroundings. Inspired by Ibiza's golden years, this project captures the essence of elegance while embracing the vibrant Mediterranean lifestyle. Key Features: - Infinity pool with sea and golf course views - Private gym and home theater with state-of-the-art technology - Advanced home automation to control lighting, climate, and security - Direct access to the stunning fairways of Cabopino Golf Privileged Location: Just minutes from sandy beaches, gourmet restaurants, luxury boutiques, and Marbella's most iconic locations. Perfectly connected to: - Cabopino Marina (4 km) - Marbella Old Town (14 km) - Malaga Airport (40 km) Exclusive amenities: - Private terraces designed for relaxation and entertainment - Interiors that blend nature and modernity - 24/7 security with biometric access and perimeter surveillance

Местонахождение на карте

Artola, Испания
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Жилой квартал Aura Cabopino
Artola, Испания
от
$4,72 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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