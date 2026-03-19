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Жилой квартал Copenhague 39

Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,54 млн
;
20
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ID: 38915
ID новостройки на Realting
In CRM: 1168955479
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Город
    Сан-Педро-Алькантара
  • Адрес
    Avenida del Prado, 7

О комплексе

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КЛЮЧАЙНАЯ ЖИЗНЬ ВИЛЛА В СЕРДЦЕ НУЕВА-АНДАЛУЦИИ Эта сказочная вилла в хорошо зарекомендовавшем себя районе в самом сердце Андалусии претерпела полную трансформацию от земли до максимально высоких строительных характеристик. Предлагая 5 спален, 7 ванных комнат полной роскоши, он представляет собой лучшее в современной жизни. Большие жилые площади, дополненные кухней открытого плана и обширной террасой, включая открытую кухню, позволяют вести полноценный образ жизни. Джакузи, сауна и открытые виды на поле для гольфа делают его идеальным семейным домом в самом популярном районе Марбельи. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ • Вид на гольф • Полностью отремонтирован • терраса на крыше • Открытый бассейн • Открытая кухня • гимн • Сауна • джакузи • Игровая комната

Местонахождение на карте

Сан-Педро-Алькантара, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой квартал Copenhague 39
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,54 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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