Жилой квартал Copenhague 39

КЛЮЧАЙНАЯ ЖИЗНЬ ВИЛЛА В СЕРДЦЕ НУЕВА-АНДАЛУЦИИ Эта сказочная вилла в хорошо зарекомендовавшем себя районе в самом сердце Андалусии претерпела полную трансформацию от земли до максимально высоких строительных характеристик. Предлагая 5 спален, 7 ванных комнат полной роскоши, он представляет собой лучшее в современной жизни. Большие жилые площади, дополненные кухней открытого плана и обширной террасой, включая открытую кухню, позволяют вести полноценный образ жизни. Джакузи, сауна и открытые виды на поле для гольфа делают его идеальным семейным домом в самом популярном районе Марбельи. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ • Вид на гольф • Полностью отремонтирован • терраса на крыше • Открытый бассейн • Открытая кухня • гимн • Сауна • джакузи • Игровая комната