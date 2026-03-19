Жилой квартал Copenhague 39

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КЛЮЧАЙНАЯ ЖИЗНЬ ВИЛЛА В СЕРДЦЕ НУЕВА-АНДАЛУЦИИ
Эта сказочная вилла в хорошо зарекомендовавшем себя районе в самом сердце Андалусии претерпела полную трансформацию от земли до максимально высоких строительных характеристик.
Предлагая 5 спален, 7 ванных комнат полной роскоши, он представляет собой лучшее в современной жизни.
Большие жилые площади, дополненные кухней открытого плана и обширной террасой, включая открытую кухню, позволяют вести полноценный образ жизни. Джакузи, сауна и открытые виды на поле для гольфа делают его идеальным семейным домом в самом популярном районе Марбельи.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
• Вид на гольф
• Полностью отремонтирован
• терраса на крыше
• Открытый бассейн
• Открытая кухня
• гимн
• Сауна
• джакузи
• Игровая комната
Местонахождение на карте
Сан-Педро-Алькантара, Испания
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