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Жилой квартал SkyVilla 6

Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$12,97 млн
;
20
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ID: 39271
ID новостройки на Realting
In CRM: 661156410
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Город
    Сан-Педро-Алькантара

О комплексе

Перевод
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English English
A villa of true luxury, beginning with an impressive entrance hall that sets the tone for the grandeur within. The spacious living room, notable for its exceptional size, evokes a sense of infinite space and freedom. Throughout the property, the expansive marble floors enhance the sense of elegance, while the kitchen—masterfully designed and furnished by Fendi Casa—exemplifies refined craftsmanship. High-quality woodwork and sweeping panoramic views from the main floor terraces and sundeck further elevate the living experience. Upstairs, a private pool offers a personal oasis, complemented by the option of installing a bar or barbecue for maximum leisure and entertainment. Undoubtedly a masterpiece of contemporary luxury.

Местонахождение на карте

Сан-Педро-Алькантара, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал SkyVilla 6
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$12,97 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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