  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марбелья
  4. Жилой квартал Earth

Жилой квартал Earth

Марбелья, Испания
от
$6,09 млн
;
20
Оставить заявку
ID: 39062
ID новостройки на Realting
In CRM: 1696061605
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Nestled within this prestigious enclave are 28 cutting-edge apartments and penthouses, meticulously arranged across four architecturally unique blocks – Water, Stone, Wood, and Sand – to enhance privacy amongst residents. This fabulous ground floor apartment with private garden and large terrace offers a total of 154 m2 interior plus 231 m2 of terraces and 80 m2 of garden, it is distributed in 3 bedrooms and 3 bathrooms, spacious living room with open plan kitchen, ceiling heights up to 270 cm and a laundry room with Siemens washing and drying machine. The qualities are exceptional, with top quality materials, large open-plan living spaces, Modulnova kitchens, with Gaggenau appliances, underfloor heating throughout the entire apartment by water through aerothermia, Mitsubishi or similar, sophisticated home automation and two underground parking spaces and a storage room. Boasts exceptional spa facilities, with a spacious indoor heated swimming pool with waterfall, fully equipped gymnasium, yoga room and a choice of wet and dry saunas. Prioritizing the safety and peace of mind of its residents, stands as a secure haven within a gated community, reinforced by 24-hour surveillance, thereby establishing a benchmark in high-level security.

Местонахождение на карте

Марбелья, Испания
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Новые апартаменты в Фуэнхироле, Малага, с террасами
Фуэнхирола, Испания
от
$690,242
Жилой квартал Marinsa Altair
Los Llanos, Испания
от
$341,295
Жилой квартал Villa C San Pedro
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$3,86 млн
Жилой квартал Residencial Albatros XIV
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$460,748
Жилой квартал Vilas 12 Golden Mile - Villa 8
Марбелья, Испания
от
$8,53 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Earth
Марбелья, Испания
от
$6,09 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Organic I
Жилой квартал Organic I
Жилой квартал Organic I
Жилой квартал Organic I
Жилой квартал Organic I
Показать все Жилой квартал Organic I
Жилой квартал Organic I
Алаурин-де-ла-Торре, Испания
от
$955,626
New development of semi‑detached homes in Taralpe, Alhaurín de la Torre New residential development of semi‑detached houses with private garden and swimming pool, located in the well‑established area of Taralpe, Alhaurín de la Torre. The project offers modern homes designed to maximise spac…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Villa Murmullo
Жилой квартал Villa Murmullo
Жилой квартал Villa Murmullo
Жилой квартал Villa Murmullo
Жилой квартал Villa Murmullo
Показать все Жилой квартал Villa Murmullo
Жилой квартал Villa Murmullo
Эстепона, Испания
от
$2,28 млн
This impressive villa is located in the exclusive and peaceful area of Buenas Noches, in Estepona, a privileged enclave on the Costa del Sol that combines privacy, proximity to the sea, and an exceptional quality of life. The property features 5 spacious bedrooms and 5 bathrooms, distribute…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Villa Entrelagos II
Жилой квартал Villa Entrelagos II
Жилой квартал Villa Entrelagos II
Жилой квартал Villa Entrelagos II
Жилой квартал Villa Entrelagos II
Показать все Жилой квартал Villa Entrelagos II
Жилой квартал Villa Entrelagos II
Михас, Испания
от
$1,80 млн
Welcome to this project, a home that combines elegance with everyday comfort: a modern villa designed to elevate your lifestyle through thoughtful design, luxurious finishes, and seamless integration between the interior and exterior. Spread over three spacious levels, the ground floor open…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации