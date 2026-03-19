  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марбелья
  4. Жилой квартал Villa Sirius

Жилой квартал Villa Sirius

Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,82 млн
;
20
Оставить заявку
ID: 39051
ID новостройки на Realting
In CRM: 284946404
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Город
    Сан-Педро-Алькантара
  • Адрес
    Calle Copenhague 30 D

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
This exquisite residence offers an unparalleled blend of modern comfort and sophisticated architecture, designed for the most refined lifestyle. Nestled in complete privacy, the property features outstanding amenities, including a floor-to-ceiling wine cellar, a billiard room, and a personal sauna. From the moment you step inside, the grand entrance hall welcomes you into an open-plan living space bathed in natural light, thanks to expansive wall-to-wall windows. The kitchen, designed for both functionality and style, is a haven for culinary enthusiasts—fully equipped with an island breakfast area, an outdoor barbecue with a covered dining space, and everything needed to craft gourmet meals. The lush garden is a true sanctuary, where manicured greenery reflects beautifully in the shimmering, heated turquoise pool. Multiple lounge and chill-out areas invite you to embrace the Mediterranean lifestyle, whether basking in the sun on the terrace or unwinding on a luxurious sun lounger. The pool, a centerpiece of tranquility, offers the perfect setting for a refreshing swim or a moment of pure relaxation. This is more than a home—it’s an experience of luxury, comfort, and natural beauty.

Местонахождение на карте

Сан-Педро-Алькантара, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Marinsa Altair
Los Llanos, Испания
от
$341,295
Жилой квартал Vista Nova 6
Antequera, Испания
от
$431,169
Жилой квартал Villa Oria
Марбелья, Испания
от
$6,55 млн
Многоквартирный жилой дом Квартиры на побережье в Малаге с соляриями и бассейном
Casares, Испания
от
$932,470
Жилой квартал El Madroñal Villas - Villa Hope
Benahavis, Испания
от
$13,08 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Villa Sirius
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,82 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Arrecife Fase 2
Жилой квартал Arrecife Fase 2
Жилой квартал Arrecife Fase 2
Жилой квартал Arrecife Fase 2
Жилой квартал Arrecife Fase 2
Показать все Жилой квартал Arrecife Fase 2
Жилой квартал Arrecife Fase 2
Casares, Испания
от
$452,785
Between Marbella and Sotogrande, next to Estepona, this new residential development is at a privileged location on the Costa del Sol that invites you to participate in Mediterranean life and the typical joy of southern Spain. This residential area is a tribute to contemporary architecture, …
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Показать все Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Жилой квартал Paraíso Beach Fase 2 Apartamentos
Santa Margarita, Испания
от
$352,671
With the aim of creating a true haven of well-being, this development offers a carefully curated selection of spaces designed for relaxation, health, and social life. Outdoor pools, landscaped gardens, a gym, and communal areas create an environment where you can enjoy everyday life with tra…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Показать все Жилой комплекс SeaView 6
Жилой комплекс SeaView 6
Finestrat, Испания
от
$518,032
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 109–136 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс SEAVIEW 6, расположенный в престижной зоне Коста-Бланки, предлагает уникальное сочетание природной красоты и городского комфорта. В окружении гор и с потрясающим видом на Средиземное море, комплекс обеспечивает спокойную атмосферу. В то же время, он находится всего в нескольки…
Агентство
EspanaTour
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации