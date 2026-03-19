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Жилой квартал Marbella Lake

Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$1,08 млн
;
25
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ID: 38933
ID новостройки на Realting
In CRM: 1805511436
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Город
    Сан-Педро-Алькантара

О комплексе

Перевод
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Marbella Lake, a private modern development at the heart of Golf Valley, in Nueva Andalucía, just 5 kilometres from Puerto Banús. This new development comprises 98 apartments distributed throughout several three storey buildings in contemporary Mediterranean style. The 2 and 3 bedroom apartments and the wonderful penthouses and duplex homes are surrounded by carefully landscaped gardens and four communal pools. The Marbella Lake project has been designed to ensure that all of the homes enjoy impressive panoramic views from the generously sized terraces and living rooms. Architecture in the communal areas at Marbella Lake is inspired by the “Boho Chic” and “Country Chic” aesthetic concepts where natural materials and colours are combined to blend into the local scenery in a balanced way, favouring a relaxed ambience and an escape to peaceful surroundings. The homes will be delivered fully equipped with top quality branded finishings and ready to move in. Each home also has a storage room and garage parking space. Work is due to commence during the first quarter of 2021 and the homes will be handed over during the third quarter of 2023.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023

Местонахождение на карте

Сан-Педро-Алькантара, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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