  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марбелья
  4. Жилой квартал Origin

Жилой квартал Origin

Rio Real, Испания
от
$671,213
;
17
Оставить заявку
ID: 39018
ID новостройки на Realting
In CRM: 493764782
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Деревня
    Rio Real

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Residential new build properties in Marbella. Exclusive new build homes in Marbella with 1, 2 and 3 bedrooms with incredible penthouses with jacuzzi and spectacular communal areas. A modern, private and exclusive residential development of 57 homes, designed to provide the perfect balance between privacy, comfort and tranquillity for the whole family. Offers various types of homes, from 1 to 3 bedrooms, including ground floor apartments and penthouses with large terraces, bright interiors, excellent finishes and an impeccable layout. All penthouses and ground floor apartments include an incredible jacuzzi. Its communal areas are designed to improve the quality of life with an outdoor swimming pool and an indoor heated swimming pool, gym, coworking area and social club with bar, as well as a large garden area with spaces where you can enjoy life to the fullest all year round. At the same time, we have prepared a battery of upgrades with which you can improve and personalise the different rooms to your liking. Customisation options are a reality thanks to the Custom Manager service.

Местонахождение на карте

Rio Real, Испания
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Edificio Perseo
Фуэнхирола, Испания
от
$417,176
Жилой квартал Attire Estepona
Эстепона, Испания
от
$683,728
Жилой квартал Terra Nova Hills
Ojen, Испания
от
$1,19 млн
Жилой квартал Abelias Fase 1
Benalmadena, Испания
от
$477,813
Жилой квартал Almazara Forest
Михас, Испания
от
$659,837
Вы просматриваете
Жилой квартал Origin
Rio Real, Испания
от
$671,213
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Grand Bay
Жилой квартал Grand Bay
Жилой квартал Grand Bay
Жилой квартал Grand Bay
Жилой квартал Grand Bay
Показать все Жилой квартал Grand Bay
Жилой квартал Grand Bay
Manilva, Испания
от
$443,683
A new residential development located in Manilva, on the Costa del Sol, within the exclusive Bahía Las Rocas area. It boasts a prime location between Punta Paloma and the Sotogrande marina, known for its tranquil beaches, traditional beach bars, and a natural coastal setting with stunning vi…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал Vista Lago
Жилой квартал Vista Lago
Жилой квартал Vista Lago
Жилой квартал Vista Lago
Жилой квартал Vista Lago
Показать все Жилой квартал Vista Lago
Жилой квартал Vista Lago
Benahavis, Испания
от
$7,96 млн
A sustainable luxury residential community comprising 18 individually designed villas, set within the exclusive 200-hectare estate of the Real de La Quinta Country Club. Surrounded by breathtaking natural scenery bordering a UNESCO Biosphere Reserve, these exceptional homes are located just …
Агентство
Muse
Оставить заявку
Жилой квартал BREEZE
Жилой квартал BREEZE
Жилой квартал BREEZE
Жилой квартал BREEZE
Жилой квартал BREEZE
Показать все Жилой квартал BREEZE
Жилой квартал BREEZE
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$739,472
Год сдачи 2026
Breeze is a spectacular project of 34 amazing apartments and penthouses, of 2,3 and 4 bedrooms, in a perfect location, for you to enjoy the Mediterranean lifestyle. It is currently under construction, progressing with the same care and detail that define each of its corners. Delivery is sc…
Агентство
Muse
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Испании
Как получить туристическую лицензию в Испании
19.03.2026
Как получить туристическую лицензию в Испании
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
30.01.2026
Как поступить в университет Испании и получить студенческую визу
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
14.01.2026
Лучшие города Испании для заработка на аренде: топ-5 с доходностью 8%
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
24.12.2025
Где снять жилье в Испании: сравнение цен, доходов и стоимости жизни в разных городах
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
10.12.2025
NIE в Испании: что это, кому нужен, как получить самостоятельно
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
08.12.2025
Чем заняться в Испании зимой: горнолыжные курорты, пляжи и культурный отдых
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
03.11.2025
CIF (NIF) в Испании: как получить налоговый номер для компании
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
24.10.2025
Как оформить ипотеку в Испании: условия для резидентов и нерезидентов
Показать все публикации