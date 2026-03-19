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Жилой квартал Villa Liria

Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,26 млн
;
6
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ID: 39316
ID новостройки на Realting
In CRM: 512252435
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Город
    Сан-Педро-Алькантара
  • Адрес
    Calle 5

О комплексе

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Spectacular villa with a modern façade, private pool and spacious open-plan interior. Bright living room, high-end kitchen, master bedroom en suite and additional bedrooms with excellent layout and design. Premium finishes throughout the property. This villa has a total of 454 m2 of floor space distributed over 5 bedrooms, 5 bathrooms and a toilet. Ideal for those seeking exclusivity, privacy and a sophisticated lifestyle in one of the most sought-after areas of Marbella.

Местонахождение на карте

Сан-Педро-Алькантара, Испания
Образование
Продуктовые магазины
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Жилой квартал Villa Liria
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,26 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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