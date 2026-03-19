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Жилой квартал Villa Oria

Марбелья, Испания
от
$6,55 млн
;
6
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ID: 39177
ID новостройки на Realting
In CRM: 1122851391
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Адрес
    Calle Casares

О комплексе

Перевод
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English English
Contemporary villa project in Nagüeles, Marbella. This contemporary villa offers a living experience where light, space and tranquillity come together in perfect harmony. Its rooms open onto spacious terraces and an outdoor area designed for enjoying peace and quiet, with a swimming pool that becomes the visual centrepiece of the house. Inside, each room has been designed to convey well-being, balance and timeless elegance. A villa designed for those seeking an exclusive home that inspires and excites from the very first moment. This villa has a plot of 1915 m² (675 m² built) with two floors and a total of 5 bedrooms, 5 bathrooms and a guest toilet.

Местонахождение на карте

Марбелья, Испания
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Жилой квартал Villa Oria
Марбелья, Испания
от
$6,55 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 79 м²
3 объекта недвижимости 3
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