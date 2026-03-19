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Жилой квартал Brisas 12

Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,77 млн
;
20
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ID: 39379
ID новостройки на Realting
In CRM: 1911284550
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Город
    Сан-Педро-Алькантара
  • Адрес
    Avenida del Generalife

О комплексе

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This luxurious property, designed by a renowned architectural firm and developed by Nordic Group, exemplifies modern Scandinavian elegance combined with supreme comfort. With an impressive 648 square meters spread over three floors, this villa offers abundant natural light and stunning views from almost every room. The property is fully equipped with top-quality Siemens appliances and features exquisite oak floors that complement its warm, contemporary style. The ground floor is meticulously designed to create a welcoming atmosphere. A spacious kitchen with dining area flows seamlessly into a cozy living room. Furthermore, this floor includes a guest bedroom with an en-suite bathroom and an additional guest toilet, ensuring functionality and privacy.

Местонахождение на карте

Сан-Педро-Алькантара, Испания
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Brisas 12
Сан-Педро-Алькантара, Испания
от
$6,77 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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