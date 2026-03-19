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Жилой квартал Villa Ana

Artola, Испания
от
$3,98 млн
;
14
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ID: 39224
ID новостройки на Realting
In CRM: 1215245310
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Деревня
    Artola

О комплексе

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Contemporary villa on 3 levels in Artola, Cabopino. Privileged location with views to the coast and nature. 5 en-suite bedrooms and 2 separate toilets on two levels. The first level has space for a gymnasium, cinema room and laundry room, plus a parking area for 2/3 cars. High ceilings and large windows create a feeling of spaciousness and brightness throughout the property. Open concept kitchen and fully fitted bathrooms. Underfloor heating. Heated swimming pool. Lift on all levels.

Местонахождение на карте

Artola, Испания
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Жилой квартал Villa Ana
Artola, Испания
от
$3,98 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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