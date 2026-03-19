Жилой квартал Villa Ana

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Contemporary villa on 3 levels in Artola, Cabopino. Privileged location with views to the coast and nature.
5 en-suite bedrooms and 2 separate toilets on two levels.
The first level has space for a gymnasium, cinema room and laundry room, plus a parking area for 2/3 cars.
High ceilings and large windows create a feeling of spaciousness and brightness throughout the property.
Open concept kitchen and fully fitted bathrooms. Underfloor heating.
Heated swimming pool. Lift on all levels.
Местонахождение на карте
Artola, Испания
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