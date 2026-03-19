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Жилой квартал Nara Marbella

Марбелья, Испания
от
$2,15 млн
;
20
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ID: 39481
ID новостройки на Realting
In CRM: 1876645803
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья

О комплексе

Перевод
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This boutique development in Marbella is located in the tranquil residential area of ​​Valdeolletas, just five minutes from Marbella town center and La Cañada shopping center. One villa is already completed and ready to move into, while the remaining homes are currently under construction, offering a fantastic opportunity to acquire a modern property in a prime location on the Costa del Sol. Each villa is built with high-quality Porcelanosa materials and features a modern design spread over three floors plus a solarium. The homes include private gardens with swimming pools and waterfalls, perfect for enjoying the Mediterranean climate year-round. The main floor offers a bright living and dining area with an open-plan kitchen, a guest toilet, and a lift connecting all levels. The first floor includes three spacious bedrooms, with the master bedroom featuring a dressing room and en-suite bathroom. The lower level provides a versatile multi-purpose room, an additional bedroom with a bathroom, and access to a private two-car garage. The rooftop solarium includes a restroom, pre-installation for an outdoor kitchen, and panoramic sea and mountain views. Additional features include large windows, underfloor heating, air conditioning, home automation, and spacious terraces designed to maximize natural light.

Местонахождение на карте

Марбелья, Испания
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Жилой квартал Nara Marbella
Марбелья, Испания
от
$2,15 млн
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