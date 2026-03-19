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Жилой квартал MedBlue Marbella Fase III

Rio Real, Испания
от
$567,687
;
18
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ID: 39394
ID новостройки на Realting
In CRM: 1294063403
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Марбелья
  • Деревня
    Rio Real

О комплексе

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An exclusive luxury residential development, comprising elegant apartments and duplex penthouses, located in the prestigious area of Altos de Los Monteros. This contemporary project offers 2, 3, and 4-bedroom homes, thoughtfully designed with well-balanced layouts and open-plan living spaces that maximize natural light. All properties feature top-quality finishes and spacious terraces with breathtaking sea views. This is a truly unique project, carefully designed to blend seamlessly into its natural surroundings. The development boasts exceptional leisure and wellness facilities, including landscaped gardens, outdoor and heated indoor swimming pools, a fully equipped gym, pool bar, spa area, and a modern co-working space. A modern, functional, and exclusive residential complex, created to provide maximum comfort and quality of life, with a privileged orientation that allows residents to enjoy stunning views of the Mediterranean. Ideally located in a beautiful natural setting within Altos de Los Monteros, one of Marbella’s fastest-growing areas the development is just 10 minutes from Marbella’s historic center and only 5 minutes from the beach, Río Real Golf Course, and La Cañada shopping center.

Местонахождение на карте

Rio Real, Испания

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Жилой квартал MedBlue Marbella Fase III
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от
$567,687
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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