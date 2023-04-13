Стамбул — один из знаковых городов Турции, пользующихся большой популярностью как у туристов, так и у покупателей недвижимости. Здесь большой выбор жилья как от застройщиков, так и во вторичном фонде, диапазон цен широк — подобрать подходящий вариант просто.

Город живописен, колоритен и радует развитой торговой и развлекательной инфраструктурой, богатым разнообразием исторических достопримечательностей и, конечно, близостью побережья Босфора.

Сколько стоят апартаменты в Стамбуле

Купить квартиру в Стамбуле можно как за 70-200 тысяч евро, так и за несколько миллионов — все зависит от ваших предпочтений, целей приобретения недвижимости и места, где вы хотите поселиться.

Средние расценки в мегаполисе ниже, чем в крупных городах Европы — около €700 в спальных районах и от €1500 в центре. В удаленных районах Чаталджа, Эсеньюрт, Шиле и других можно приобрести квартиру за 40-60 тысяч евро.

На западе и востоке города можно найти апартаменты и квартиры от застройщика, в которых кв. м оценивается в суммы от €370-400.

Самые дорогие апартаменты находятся на побережье и в центральных районах города, средняя стоимость кв. метра жилья здесь составляет около 5 тысяч евро. Например, в Бейоглу можно купить квартиру за €180.000.

Покупка квартиры в Стамбуле — выгодная инвестиция

Стамбул востребован у туристов, как и другие мегаполисы Турции. Популярность города объясняется развитостью инфраструктуры, близостью моря и мягким климатом.

Инвестиции в жилье здесь хорошо окупаются, плюс такое приобретение дает возможность получить ВНЖ и растет в цене. Купить квартиру в Стамбуле можно за приемлемые деньги даже в престижных районах, например, Бейоглу. В этой локации приобрести апартаменты можно за 180.000 евро, а в год они будут приносить около 5-6% годовых.