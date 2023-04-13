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Продажа квартир в Стамбуле

Maslak Mahallesi
9
Умрание
8
Эюпсултан
7
Asmali Mescit Mahallesi
6
Багджылар
6
Бакыркёй
6
Guemuessuyu Mahallesi
5
Piri Pasa Mahallesi
5
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917 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м² 4/17 Этаж
€ 436,467
Жилая квартира в семейном комплексе с видом на ландшафт Квартира находится на 4-м этаже, …
Квартира 4 спальнив Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни
Бейликдюзю, Турция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м² 4/4 Этаж
€ 642,000
Представляем Вашему вниманию новый элитный комплекс с собственной полной инфр…
Квартира 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 270 м² Количество этажей 6
€ 920,799
Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция Проект состои…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 95 м² Количество этажей 3
€ 237,537
Апартаменты с видом на парк и море, в жилом комплексе с бассейнами, Бююкчекмедже, Стамбул, Т…
Квартира 2 спальнив Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 2/3 Этаж
€ 118,210
Комнаты: 2+1 Санузел: отдельная ванная Общая площадь: 100м² Жилая площадь квартиры: …
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м² 27/30 Этаж
€ 89,112
Комнаты: 2+1 Санузел: отдельный туалет отдельная ванная Общая площадь: 125м&…
Квартира 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 3/35 Этаж
€ 89,112
Комнаты: 1+1 Санузел: отдельный туалет отдельная ванная Общая площадь: 88м&s…
Квартира 4 спальнив Harbiye Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни
Harbiye Mahallesi, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 1/1 Этаж
€ 400
 
Квартира 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 17/30 Этаж
€ 400,934
  ✨ЛУЧШЕЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ,   ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ВИД НА БОСФОР, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И НАИБ…
Кондо 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Кондо 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м² 8/13 Этаж
€ 2,935,000
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
Квартира 1 спальняв Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 спальня
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 10/33 Этаж
€ 90,021
Квартиры для идеальной инвестиции в Стамбуле с гарантией арендного дохода 8%, готовые к з…
Квартира 2 спальнив Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 16
€ 94,446
Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов,  …
Квартира 2 спальнив Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни
Эсеньюрт, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 10/18 Этаж
€ 288,250
Комнаты: 2+1 Санузел: 2 туалетов 2 ванных Общая площадь: 125м² Жилая…
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 189 м² Количество этажей 10
€ 1,090,164
Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной, Стамбул, Турция Резиденция располагает двухур…
Квартира 5 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 290 м² Количество этажей 10
€ 2,478,228
Современная резиденция недалеко от побережья, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры площадь…
Квартира 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 94 м² Количество этажей 8
€ 851,756
Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция Резиденция располагает крытой парк…
Квартира 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 223 м² Количество этажей 12
€ 861,598
Современная резиденция в спокойном районе Стамбула, Турция Предлагаются квартиры с различны…
Квартира 5 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 5 спален
Мраморноморский регион, Турция
6 Количество комнат 295 м² Количество этажей 10
€ 1,734,760
Новая резиденция с детской площадкой и зеленой зоной, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 2/4 Этаж
€ 218,233
Описание объекта Проект расположен в районе Гурпинар на европейской стороне Бейликдюзю…
Кондо 4 спальнив Ускюдар, Турция
Кондо 4 спальни
Ускюдар, Турция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 278 м² 8/12 Этаж
€ 1,454,890
Роскошная республика в самом сердце Ускюдара Квартира народная в комплексе, который явянецк…
Квартира 4 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 261 м² Количество этажей 4
€ 1,592,770
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция Резиденция располагает открытыми…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 113 м² Количество этажей 12
€ 367,525
Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турци…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 90 м² Количество этажей 7
€ 382,450
Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция Ре…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 159 м² Количество этажей 19
€ 362,028
Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция Резиденция располагает кр…
Квартира 2 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Мраморноморский регион, Турция
3 Количество комнат 87 м² Количество этажей 16
€ 302,618
Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция Резиденция располаг…
Квартира 2 спальнив Картал, Турция
Квартира 2 спальни
Картал, Турция
3 Количество комнат 109 м² Количество этажей 33
€ 306,156
Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция Предлагаются ап…
Квартира 6 спаленв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 6 спален
Мраморноморский регион, Турция
8 Количество комнат 590 м² Количество этажей 3
€ 3,084,031
Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция Предлагают…
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4 Количество комнат 83 м² Количество этажей 9
€ 287,680
Новая резиденция с бассейном и ресторанами рядом с аэропортом, Стамбул, Турция Резиденция р…
Квартира 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 81 м² Количество этажей 29
€ 242,154
Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры с большими бал…
Квартира 3 спальнив Мраморноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
5 Количество комнат 350 м² Количество этажей 40
€ 984,942
Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула,…

Параметры недвижимости в Стамбул, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Стамбул — один из знаковых городов Турции, пользующихся большой популярностью как у туристов, так и у покупателей недвижимости. Здесь большой выбор жилья как от застройщиков, так и во вторичном фонде, диапазон цен широк — подобрать подходящий вариант просто.

Город живописен, колоритен и радует развитой торговой и развлекательной инфраструктурой, богатым разнообразием исторических достопримечательностей и, конечно, близостью побережья Босфора.

Сколько стоят апартаменты в Стамбуле

Купить квартиру в Стамбуле можно как за 70-200 тысяч евро, так и за несколько миллионов — все зависит от ваших предпочтений, целей приобретения недвижимости и места, где вы хотите поселиться.

Средние расценки в мегаполисе ниже, чем в крупных городах Европы — около €700 в спальных районах и от €1500 в центре. В удаленных районах Чаталджа, Эсеньюрт, Шиле и других можно приобрести квартиру за 40-60 тысяч евро.

На западе и востоке города можно найти апартаменты и квартиры от застройщика, в которых кв. м оценивается в суммы от €370-400.

Самые дорогие апартаменты находятся на побережье и в центральных районах города, средняя стоимость кв. метра жилья здесь составляет около 5 тысяч евро. Например, в Бейоглу можно купить квартиру за €180.000.

Покупка квартиры в Стамбуле — выгодная инвестиция

Стамбул востребован у туристов, как и другие мегаполисы Турции. Популярность города объясняется развитостью инфраструктуры, близостью моря и мягким климатом.

Инвестиции в жилье здесь хорошо окупаются, плюс такое приобретение дает возможность получить ВНЖ и растет в цене. Купить квартиру в Стамбуле можно за приемлемые деньги даже в престижных районах, например, Бейоглу. В этой локации приобрести апартаменты можно за 180.000 евро, а в год они будут приносить около 5-6% годовых.

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