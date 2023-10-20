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Жильё в Аттика, Греция

Каливия-Торику
54
Увы
51
Agia Marina
50
Vari Municipal Unit
42
Неа-Макри
41
Limenas Markopoulou
32
Рафина
29
Municipality of Elliniko - Argyroupoli
26
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2 573 объекта найдено
Коттедж 5 спален с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж -1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€450,000
Коттедж 2 спальни с видом на море в Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море
Неа-Макри, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€340,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Аэтос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Аэтос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
€370,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€1,25 млн
Таунхаус 4 спальни с бассейном в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€950,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 221 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,15 млн
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€950,000
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€330,000
Дом 5 спален с бассейном в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален с бассейном
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 130 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€460,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€340,000
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 5
Площадь 224 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€1,25 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 101 м²
Этаж 6/6
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€450,000
Дом 4 спальни в периферия Аттика, Греция
Дом 4 спальни
периферия Аттика, Греция
Количество спален 4
Площадь 173 м²
Мезонет 173 кв.м. Строительство 2001 г., ремонт 2012 г. 4 с/д, 2 хозяйские, 3 санузла, 2 хол…
€1,05 млн
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Этаж 1
Наслаждайтесь роскошью уединения, уютом небольшого здания с вниманием к деталям в районе Мар…
€350,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кладовой в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кладовой
периферия Аттика, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Ilion west of Athens, floor apartment of 80 sq.m. airy and bright, 2nd floor in excellent co…
€150,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Этаж 6/6
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 121 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 121 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 121 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 121 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 121 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Площадь 167 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€310,000
Дом 3 спальни с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 168 м²
Этаж 6/6
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€900,000
Дом с парковкой, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Дом с парковкой, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Площадь 275 м²
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состоит из …
€520,000
Квартира 3 спальни с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 118 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€550,000
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€126,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн

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