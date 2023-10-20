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Municipality of Dafni - Ymittos
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Saronida Municipal Unit
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Saronis
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Municipality of Papagos - Cholargos
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Спата
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2 573 объекта найдено
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Коттедж 5 спален с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
5
450 м²
-1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Афины, Греция
4
2
101 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море
Неа-Макри, Греция
3
1
96 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€340,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Аэтос, Греция
8
4
183 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
€370,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
5
4
224 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€1,25 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном
Афины, Греция
5
4
195 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€950,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
6
4
221 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 221 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,15 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
6
2
184 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€950,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3
1
70 м²
1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€330,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Municipality of Athens, Греция
5
450 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
3
130 м²
4/4
Продается квартира площадью 130 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€460,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море
Municipality of Athens, Греция
2
96 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€340,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
5
224 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
4
101 м²
6/6
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€450,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
периферия Аттика, Греция
4
173 м²
Мезонет 173 кв.м. Строительство 2001 г., ремонт 2012 г. 4 с/д, 2 хозяйские, 3 санузла, 2 хол…
€1,05 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
2
86 м²
1
Наслаждайтесь роскошью уединения, уютом небольшого здания с вниманием к деталям в районе Мар…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кладовой
периферия Аттика, Греция
2
80 м²
Ilion west of Athens, floor apartment of 80 sq.m. airy and bright, 2nd floor in excellent co…
€150,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
5
160 м²
6/6
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
4
121 м²
5/5
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
4
121 м²
5/5
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
4
121 м²
5/5
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
4
121 м²
5/5
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
4
121 м²
5/5
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
2
167 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€310,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
4
168 м²
6/6
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€900,000
Рекомендовать
Дом с парковкой, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
275 м²
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состоит из …
€520,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
4
118 м²
4/4
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€550,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
4
2
121 м²
5/1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€770,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3
1
95 м²
1/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€126,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
5
2
160 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
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