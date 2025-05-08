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Жильё в Penteli Municipal Unit, Греция

дома
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6 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 5
Количество спален 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,96 млн
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Grekodom Development
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Вилла 10 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
$870,040
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 540 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кухн…
$1,11 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Дом 3 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
$481,505
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Красивый дом в отличном месте! Полностью отремонтированная квартира с красивыми, большими …
$480,541
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Дом 5 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Дом 5 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 5
Площадь 333 м²
2 независимых дома с отдельными входами. Внутренняя связь по желанию. Только мезонет может б…
$605,900
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Параметры недвижимости в Penteli Municipal Unit, Греция

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