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Жильё в Palea Fokea Municipal Unit, Греция

дома
14
14 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$469,371
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Вилла 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж -1
Продается 3-этажная вилла площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$2,18 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 177 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$357,616
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$386,185
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$219,186
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Вилла 9 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
Этаж -1
Продается 4-этажная вилла площадью 435 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,78 млн
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,62 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$417,497
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Вилла 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,95 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$1,31 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 680 м²
Продается вилла площадью 680 кв.м в Аттике. Вилла имеет угловое расположение. Из окон открыв…
$1,57 млн
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Вилла 9 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 7 спальных комн…
$2,18 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 177 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$626,246
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$680,521
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Параметры недвижимости в Palea Fokea Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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