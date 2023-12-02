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Жильё в Municipality of Ilioupoli, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Ilioupoli, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Ilioupoli, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 69 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€270,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Ilioupoli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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