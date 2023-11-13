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Vouliagmeni Municipal Unit
Жильё в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция
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21 объект найдено
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
€1,000,000
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
70 м²
2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€435,000
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
135 м²
3
Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция Резиденция располагае…
€1,000,000
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Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
4
600 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€7,50 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
102 м²
Voula south of Athens, in the center of the municipality, apartment of 83 sq.m. 2nd floor co…
€529,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
76 м²
Voula south of Athens, in the center of the municipality apartment 76 sq.m. 1st floor in exc…
€368,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
150 м²
Voula south of Athens, Pigadakia area, apartment of 150 sq.m. corner airy and bright in exce…
€950,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с камином, с кладовой
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
128 м²
For Sale -- Residential Apartment -- East Attica: Voula - Kentro 128 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 B…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
62 м²
For Sale -- Residential Apartment -- East Attica: Vouliagmeni 62 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathr…
€620,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
1
135 м²
1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€1,07 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
1
128 м²
1/1
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€1,02 млн
Рекомендовать
Дом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
200 м²
Property Code: 1562 - FOR SALE House of total surface 200 sq.m, on the Ground floor Vouli…
€2,30 млн
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Дом 2 спальни с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
170 м²
Код недвижимости: 1318 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Дом общей площадью 170 кв.м, на 4 этаже Voulia…
€400,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с seaview by the sea, с seaview by the sea penthouse on 2 levels Athens Riviera
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
3
202 м²
5/6
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…
€3,00 млн
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с near beach luxury brand new maisonette
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
3
130 м²
1
Отличная строительная мезонет в комплексе из 4 объектов с эксклюзивным использованием сада п…
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 комната с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
41 м²
1
Продается квартира площадью 41 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У о…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с бассейном, с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
1
120 м²
1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
80 м²
1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€690,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
200 м²
1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€1,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6
6
630 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 630 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванной…
€2,75 млн
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Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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