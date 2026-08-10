Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Vouliagmeni Municipal Unit
  4. Жилая

Жилье в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

;
2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция Резиденция располагае…
$1,05 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 5/6
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…
$2,97 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти