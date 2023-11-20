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Жильё в Agia Marina, Греция

квартиры
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дома
43
71 объект найдено
Коттедж 1 комната с видом на горы в Agia Marina, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы
Agia Marina, Греция
Комнаты 1
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
В очень красивой части Агия Марина, всего в 3 минутах езды на машине от пляжа, выставлен на …
€1,30 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Дом 3 спальни в Platanias, Греция
Дом 3 спальни
Platanias, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот комплекс вилл на продажу в Ханья Крит, расположен в знаменитой приморской деревне Плата…
€2,40 млн
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Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platanias, Греция
Таунхаус 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platanias, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный мезонет площадью 53 кв.м. в Платаниас, Ханья. Главная резиденция распо…
€190,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€620,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€375,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Dimitrios, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 157 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
€385,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€530,000
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Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€520,000
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Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€530,000
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Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€540,000
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Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€550,000
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Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€560,000
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Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€570,000
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Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€580,000
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€590,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€810,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
€810,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы, одна…
€850,000
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Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agios Dimitrios, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 144 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€310,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 комнаты с furnishings в Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 4
Площадь 237 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
€450,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agios Dimitrios, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 1
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€148,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален в Агиа Марина, Греция
Вилла 6 спален
Агиа Марина, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Приморская вилла в Греции, Эгина, подрайон Агиа Марина продается. Эгина - остров всего в час…
€2,00 млн
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Дом 3 спальни с Spalni, под аренду в Platanias, Греция
Дом 3 спальни с Spalni, под аренду
Platanias, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта красивая вилла на продажу в Платаньясе, Ханья, расположена в деревне Сирокамби. Вилла им…
€295,000
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Дом 4 спальни с Spalni, под аренду в Platanias, Греция
Дом 4 спальни с Spalni, под аренду
Platanias, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта вилла на продажу в Ханья Крит, расположена в районе Платана, в деревне Сирокамби. Вилла …
€320,000
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Таунхаус 5 спален с Spalni в Kitsi, Греция
Таунхаус 5 спален с Spalni
Kitsi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 265 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Kitsi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Kitsi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 6 комнат с бассейном, с furnishings в Agia Marina, Греция
Таунхаус 6 комнат с бассейном, с furnishings
Agia Marina, Греция
Комнаты 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию элитные таунхаусы в одном из самых престижных районов на юге Афин…
€1,58 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 6 комнат с furnishings в Kitsi, Греция
Таунхаус 6 комнат с furnishings
Kitsi, Греция
Комнаты 6
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в одном из самых элитных приморских пригородов на юге Афин, Вуле. Район н…
€700,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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