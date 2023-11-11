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Жильё в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

Neo Psychiko
12
Municipal Unit of Psychiko
7
20 объектов найдено
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция Предлагаются двухуровневые апартаме…
€787,694
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Количество этажей 5
Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция Предлагаются квартир…
€180,000
Квартира с парковкой, с лифтом, с камином в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира с парковкой, с лифтом, с камином
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Площадь 100 м²
€420,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У …
€295,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€190,000
Квартира 1 спальня с Spalni в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Property Code: 1306 - FOR SALE 1 Bedroom, Side to side Apartment of total surface 68 sq.m,…
€60,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с сигнализацией в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с сигнализацией
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 3
A, Квартира 142 кв.м., окрашенная, 1 уровень, 3-й этаж, роскошная, в жилом районе, год постр…
€689,000
Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 114 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€388,500
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€336,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€198,000
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 381 м²
Количество этажей 5
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€15,50 млн
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 61 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€190,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€700,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€600,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 43 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€85,000
Квартира 1 комната с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 35 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€140,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 162 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€700,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
€3,19 млн
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …
€3,19 млн

Типы недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko

квартиры
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Параметры недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

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с видом на горы
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