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Жилье в Municipality of Filothei Psychiko, Греция

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Municipal Unit of Neo Psychiko
62
2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 3/5
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В АФИНАХ ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 50…
$754,427
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 100 м²
$497,206
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Параметры недвижимости в Municipality of Filothei Psychiko, Греция

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