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Жилье в Municipality of Paiania, Греция

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Paiania Municipal Unit
5
Пеания
5
6 объектов найдено
Таунхаус в Пеания, Греция
Таунхаус
Пеания, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$354,213
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Вилла в Пеания, Греция
Вилла
Пеания, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 426 м²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
$1,05 млн
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Таунхаус в Пеания, Греция
Таунхаус
Пеания, Греция
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Пеания, Греция
Вилла
Пеания, Греция
Количество спален 5
Площадь 480 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,01 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Пеания, Греция
Вилла
Пеания, Греция
Площадь 700 м²
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютную роскошь в спокойной обс…
$1,18 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
$68,039
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Типы недвижимости в Municipality of Paiania

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Paiania, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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