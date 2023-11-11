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Магазины в Греции

Аттика
19
Municipality of Athens
8
Афины
8
Македонии и Фракии
7
Пирей
5
Palaio Faliro
4
Kordelio - Evosmos Municipality
3
Municipal Unit of Evosmo
3
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29 объектов найдено
Магазин в Municipality of Thessaloniki, Греция
Магазин
Municipality of Thessaloniki, Греция
Площадь 1 163 м²
Код недвижимости: HPS4163 - Магазин ДЛЯ ПРОДАЖИ в Салониках 40 Ekklisies для €700.000 . Это …
€700,000
Магазин 2 спальни с балконом, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Магазин 2 спальни с балконом, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Инвестиционная недвижимость в центре Ханиоти с магазином и жилой площадью в сочетании на 3 у…
€290,000
Магазин 5 ванных с парковка в Polychrono, Греция
Магазин 5 ванных с парковка
Polychrono, Греция
Кол-во ванных комнат 5
Идеальные инвестиции с этими магазинами для продажи в приморском городе POLIHRONO с общей пл…
€380,000
Магазин в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 415 м²
Код недвижимости: HPS984 - Магазин для продажи в Evosmos Nea Politia для € 510.000. Это 415 …
€510,000
Магазин в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 410 м²
Код недвижимости: HPS983 - Магазин на продажу в Evosmos Nea Politia за € 455 000. Это 410 кв…
€455,000
Магазин в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 460 м²
Код недвижимости: HPS982 - Купить в Evosmos Nea Politia за 770 000 € для продажи. Это 460 кв…
€770,000
Магазин 3 спальни с балконом, с мебелью, с подвалом в Chaniotis, Греция
Магазин 3 спальни с балконом, с мебелью, с подвалом
Chaniotis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Код недвижимости: 1-250 - Купить на продажу в Pallini Chaniotis за 260 000 €. Это 140 кв. Ма…
€220,000
Магазин 1 спальня в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Магазин 1 спальня
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 272 м²
Код недвижимости: 14420 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 272 кв.…
€2,50 млн
Магазин 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Магазин 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Площадь 130 м²
Код недвижимости: 14416 - Эксклюзив ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, Неопределенный Магазин общей п…
€170,000
Магазин 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Магазин 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Код недвижимости: 1585 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 50 кв.м,…
€155,000
Магазин 1 спальня в Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
Количество спален 1
Площадь 160 м²
Код недвижимости: 1583 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 160 кв.м…
€320,000
Магазин 1 спальня в Маркопулон, Греция
Магазин 1 спальня
Маркопулон, Греция
Количество спален 1
Площадь 200 м²
Код недвижимости: 1581 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 200 кв.м…
€420,000
Магазин 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Магазин 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Код недвижимости: 2580 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Магазин общей площадью 62 кв.м,…
€95,000
Магазин 2 спальни в Palaio Faliro, Греция
Магазин 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Код недвижимости: 1516 - ПРОДАЕТСЯ 2 Пространства, рядом с магазином общей площадью 80 кв.м,…
€200,000
Магазин 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Магазин 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Код недвижимости: 1517 - ПРОДАЕТСЯ 3 места, на фасаде Магазин общей площадью 108 кв.м, на пе…
€380,000
Магазин 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Магазин 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Код недвижимости: 1515 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, Бок-бок Магазин общей площадью 80 кв.м,…
€200,000
Магазин 1 спальня в Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Магазин 1 спальня
Municipality of Dafni - Ymittos, Греция
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Код недвижимости: 1514 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 48 кв.м, на пер…
€50,000
Магазин 1 спальня в Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Код недвижимости: 1370 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 31 кв.м, на пер…
€45,000
Магазин 1 спальня в Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Код недвижимости: 1332 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 28 кв.м, на пер…
€76,000
Магазин в Афины, Греция
Магазин
Афины, Греция
Площадь 176 м²
Код недвижимости: 1284 - ДЛЯ ПРОДАЖИ Рядом Магазин общей площадью 176 кв.м, 3 уровня Неа Фил…
€280,000
Магазин в Palaio Faliro, Греция
Магазин
Palaio Faliro, Греция
Площадь 140 м²
Код недвижимости: 1253 - ДЛЯ ПРОДАЖИ Магазин общей площадью 140 м2, на первом этаже Kallithe…
€195,000
Магазин 2 спальни в Thoriko, Греция
Магазин 2 спальни
Thoriko, Греция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Код: 1203 - Площадь Лаврио ПРОДАЕТСЯ Магазин общей площадью 53 кв.м. Первый этаж. Он состоит…
€85,000
Магазин 1 спальня в Афины, Греция
Магазин 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 190 м²
Код: 1155 - Kerameikos FOR SALE Магазин общей площадью 190 кв.м. 3 уровни. Состоит из 1 Комн…
€1,000,000
Магазин в Афины, Греция
Магазин
Афины, Греция
Площадь 120 м²
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
€70,000
Магазин в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Магазин
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Retail store with a total surface of 133.50 sq.m.It comprises of an 89.00 sq.m. ground floor…
€390,000
Магазин в Муниципалитет Халкиде, Греция
Магазин
Муниципалитет Халкиде, Греция
Retail unit with a total surface of 236.00 sq.m. on the ground floor of a commercial buildin…
€880,000
Магазин в Municipality of Piraeus, Греция
Магазин
Municipality of Piraeus, Греция
Retail store with a total surface of 740.00 sq.m. in a residential building, erected upon a …
€370,000
Магазин в Municipality of Larissa, Греция
Магазин
Municipality of Larissa, Греция
Retail store in a business complex with a total surface of 157.03 sq.m.It comprises of an 80…
€65,000
Магазин в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Магазин
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Магазин открытой планировки на первом этаже 1 905,19 кв.м. с 2 туалетами, прихожей, складски…
€992,000

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