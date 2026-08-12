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Магазины в Греции

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3 объекта найдено
Продаётся угловое коммерческое помещение на первом этаже общей площадью 68 кв.м в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Продаётся угловое коммерческое помещение на первом этаже общей площадью 68 кв.м
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Продаётся угловое коммерческое помещение на первом этаже общей площадью 68 кв.м, с антресоль…
$372,039
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Агентство
Sideris Real Estate
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Магазин 148 м² в Thermi, Греция
Магазин 148 м²
Thermi, Греция
Количество спален 1
Площадь 148 м²
Код собственности: HPS5840 - Магазин для продажи в Терми-центре за € 350 000. Это 148.00 кв.…
$407,080
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Магазин в Полихроно, Греция
Магазин
Полихроно, Греция
Кол-во ванных комнат 5
Ideal investment with these shops for sale in the seaside town of POLIHRONO with a total of …
$416,347
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