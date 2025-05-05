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Жильё в Artemida Municipal Unit, Греция

дома
16
17 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Продается таунхаус площадью 128 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$352,162
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Grekodom Development
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Вилла 11 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Афины Артемида 155 000 € (1/6 Право собственности)Афины, ГрецияОткройте для себя преимуществ…
$175,544
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OWNERS Proptech S.A
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 259 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 259 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$834,995
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Spata Artemida, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$615,809
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$411,235
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Grekodom Development
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Таунхаус 8 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$547,965
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$438,372
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$396,009
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Grekodom Development
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Дом 7 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Дом 7 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 339 м²
Отличный отдельно стоящий дом с подвалом и мансардой. 450 м. от моря. В районе Агиос Николао…
$366,362
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$469,684
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$199,734
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 1
Площадь 244 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 244 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$626,246
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$726,407
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 35 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$93,937
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Вилла в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Площадь виллы составляет 320 кв.м., она состоит из: Подвал: отдельная квартира с одной сп…
Цена по запросу
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Коттедж 1 комната в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
$826,487
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Вилла 5 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м в Афинах. Вилла состоит из 4 спальных комнат, го…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Artemida Municipal Unit, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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