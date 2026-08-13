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Жилье в Saronida Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 000 м²
Вилла расположена на самом берегу Саронического залива и имеет потрясающий вид на море из лю…
$4,63 млн
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Параметры недвижимости в Saronida Municipal Unit, Греция

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