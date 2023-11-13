Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Saronida Municipal Unit

Жильё в Saronida Municipal Unit, Греция

Saronis
19
19 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Saronis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€2,10 млн
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Saronis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€350,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€550,000
Квартира 4 спальни с furnishings в Saronis, Греция
Квартира 4 спальни с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 175 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€580,000
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продаются 8 трехэтажных виллплощадью 250 кв.м. каждая в Аттике, в Лагониси. Стоимость одной …
€500,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
€860,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Saronis, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€2,00 млн
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Saronis, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 410 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€950,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Saronis, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€1,25 млн
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€900,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€220,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€420,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€360,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Saronis, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 54 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€155,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Saronis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€580,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€650,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Saronis, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,60 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Saronis, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Saronis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 141 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€450,000

Типы недвижимости в Saronida Municipal Unit

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Saronida Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти