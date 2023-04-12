Купить недвижимость в Греции

Греция – страна на Балканском полуострове, где каждый город так или иначе напоминает о наследии древней культуры. При этом ходят даже легенды об уникальной жизнерадостности греков, которые готовы превратить отдых каждого своего гостя в праздник. Местное правительство только поддерживает эту инициативу, вкладывая в развитие туризма космические суммы.

Афины – столица Греции – пожалуй, один из красивейших городов, кладезь памятников истории и архитектуры. Именно здесь зарождались Олимпийские игры, появлялись первые театры, философы и мыслители. Поэтому не удивительно, что именно эта страна стала одной из самых посещаемых в мире.

Греческая Республика омывается шестью морями: Эгейским (Икарийским и Фракийским) морем на востоке, Ионическим на западе, Критским и Средиземным на юге. Благоприятный климат и богатая история страны неизменно привлекают многочисленных туристов каждый год и обеспечивает стабильный интерес инвесторов к этому острову. Купить квартиру в Греции можно и для постоянного проживания, и для сдачи в аренду. Покупка недвижимости здесь всегда считалась выгодной инвестицией в будущее. Даже во времена экономического кризиса спрос на квартиры в первой и второй береговой линии практически не снизился. При этом апартаменты в аренду в Греции можно найти на любой вкус и кошелек. Виллы на береговой кромке для тех, кто любит уединение, квартиры в центральном регионе страны для тех, кто любит ночную жизнь и доступное жилье в гостиницах и отелях для семейного отдыха. В любом случае, древняя Эллада не оставит равнодушным и придется по душе каждому.