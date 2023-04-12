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Купить недвижимость в Греции

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13 603 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
1 ванных комнат 20 м²
€ 29,000
A, Квартира 20 кв.м., меблированная, первый этаж, 1 уровень, в жилом районе, год постройки 1…
Дом 3 спальнив Skaleta, Греция
Дом 3 спальни
Skaleta, Греция
2 ванных комнат
€ 830,000
Это уникальная вилла на продажу в Ретимно, Крит, всего в 600 метрах от пляжа Скалета. Он име…
Квартира 3 спальнив Кокарион, Греция
Квартира 3 спальни
Кокарион, Греция
1 ванных комнат 115 м²
€ 200,000
Metamorfosi north of athens, Bofilia area: Opportunity apartment of 115 sq.m. 1st floor corn…
Коттедж 2 спальнив Sevasti, Греция
Коттедж 2 спальни
Sevasti, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 125,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
Квартира 3 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Коттедж 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
Квартира 3 спальнив периферия Центральная Македония, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 129 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 1 комнатав Афины, Греция
Квартира 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 63 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У о…
Вилла 4 спальнив Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
2 ванных комнат 160 м²
€ 740,000
Код недвижимости: HPS3883 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 740.000 . Это 160 кв. …
Квартира 3 спальнив triadi, Греция
Квартира 3 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат 112 м²
€ 255,000
Код недвижимости: HPS3882 - Квартира на продажу в Терми Центре для € 255.000 . Это 112 кв. …
Дом 4 спальнив triadi, Греция
Дом 4 спальни
triadi, Греция
2 ванных комнат 332 м²
€ 850,000
Код недвижимости: HPS3880 - Дом для продажи в Терми Центре для € 850.000 . Это 332 кв. Дом …
Дом 4 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 ванных комнат 235 м²
€ 670,000
Код недвижимости: HPS3877 - Дом на продажу в Panorama Synoikismos Nomou 751 для € 670.000 . …
Дом 3 спальнив Tagarades, Греция
Дом 3 спальни
Tagarades, Греция
3 ванных комнат 175 м²
€ 400,000
Код недвижимости: HPS3879 - Дом для продажи в районе аэропорта Терми Македония для € 400.000…
Дом 5 спаленв Македонии и Фракии, Греция
Дом 5 спален
Македонии и Фракии, Греция
240 м²
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Дом 3 комнатыв периферия Крит, Греция
Дом 3 комнаты
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат 100 м²
€ 315,000
Предлагается на продажу строящаяся, готовая под ключ двухквартирная вилла Κ1Α с частным басс…
Квартира 1 комнатав Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Квартира 1 комната
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
1 Количество комнат 115 м² Количество этажей 1
€ 480,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Дом 1 спальняв Македонии и Фракии, Греция
Дом 1 спальня
Македонии и Фракии, Греция
108 м²
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 108 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Дом 2 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 2 спальни
периферия Крит, Греция
115 м²
€ 349,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Дом 6 спаленв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 6 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
7 Количество комнат 350 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
Дом 5 комнатв периферия Крит, Греция
Дом 5 комнат
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 300 м²
€ 3,000,000
Вилла состоит из просторной кухни открытого плана и гостиной, прачечной и трех спален с двус…
Дом 4 спальнив периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат 250 м²
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Квартира 3 спальнив Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат 150 м²
€ 950,000
Voula south of Athens, Pigadakia area, apartment of 150 sq.m. corner airy and bright in exce…
Дом 1 комнатав периферия Крит, Греция
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат 160 м²
€ 910,000
Продается вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Продаются 2 виллы общей площадью 160 кв.м…
Квартира 3 спальнив периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 117 м² 5/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на шестом этаже и…
Квартира 2 комнатыв Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 122 м² 1 Этаж
€ 135,000
Kavala, Agios Georgios: For sale corner Apartment 122 sq.m. in a very central location, fron…
Квартира 3 спальнив Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 108 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
Квартира 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 75,000
Продается квартира площадью 23 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 спальняв Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 93,000
Продается квартира площадью 41 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Коттедж 5 спаленв elaiones moudania, Греция
Коттедж 5 спален
elaiones moudania, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
Таунхаус 3 спальнив Loutra, Греция
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Параметры недвижимости в Греции

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с видом на озеро
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элитное

Греция – страна на Балканском полуострове, где каждый город так или иначе напоминает о наследии древней культуры. При этом ходят даже легенды об уникальной жизнерадостности греков, которые готовы превратить отдых каждого своего гостя в праздник. Местное правительство только поддерживает эту инициативу, вкладывая в развитие туризма космические суммы.

Афины – столица Греции – пожалуй, один из красивейших городов, кладезь памятников истории и архитектуры. Именно здесь зарождались Олимпийские игры, появлялись первые театры, философы и мыслители. Поэтому не удивительно, что именно эта страна стала одной из самых посещаемых в мире.

Греческая Республика омывается шестью морями: Эгейским (Икарийским и Фракийским) морем на востоке, Ионическим на западе, Критским и Средиземным на юге. Благоприятный климат и богатая история страны неизменно привлекают многочисленных туристов каждый год и обеспечивает стабильный интерес инвесторов к этому острову. Купить квартиру в Греции можно и для постоянного проживания, и для сдачи в аренду. Покупка недвижимости здесь всегда считалась выгодной инвестицией в будущее. Даже во времена экономического кризиса спрос на квартиры в первой и второй береговой линии практически не снизился. При этом апартаменты в аренду в Греции можно найти на любой вкус и кошелек. Виллы на береговой кромке для тех, кто любит уединение, квартиры в центральном регионе страны для тех, кто любит ночную жизнь и доступное жилье в гостиницах и отелях для семейного отдыха. В любом случае, древняя Эллада не оставит равнодушным и придется по душе каждому.

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