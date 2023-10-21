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Продажа новостроек в Греции

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Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€195,000
Агентство: Grekodom Development
Продается дуплекс площадью 83 кв. Метров в Ситонии, Халкидики Дуплекс расположен на первом и втором этажах. Первый этаж состоит из одной спальни, гостиной с кухней, одного душа. Второй этаж состоит из одной спальни. Вид на город открывается из окон. Есть солнечные батареи для нагрева воды и кондиционирования воздуха. В отеле есть общий бассейн. Bomo Nikiti Apartments - это комплекс из 38 апартаментов, расположенный на экологически чистом морском курорте Греции, сочетающий в себе стиль и комфорт! Проект, расположенный в популярной туристической деревне Никити на полуострове Ситония, Халкидики, состоит из трех зданий и предлагает 38 квартир различных размеров и планировок. Апартаменты Bomo Nikiti располагают детской площадкой, бассейном и зоной отдыха. Апартаменты оформлены в светлых, спокойных тонах, планировка эргономична и полностью соответствует высоким стандартам. При строительстве и отделке квартир используются материалы высокого европейского качества. Никити - популярный курорт на полуострове Халкидики. Деревня расположена в 37 км от деревни Неа Мудания. Расстояние от аэропорта Салоники составляет 90 км. Главный пляж Никити простирается на 4 км, его ширина составляет 10-15 м. Море здесь почти всегда спокойное, а вход в него очень нежный и ровный. Идеально подходит для семей. Благодаря своим характеристикам и отличным условиям, каждый год этот пляж награждается голубым флагом ЕС. В деревне Никити есть вся необходимая инфраструктура, которая обеспечивает комфортное пребывание и долгосрочное проживание круглый год: магазины, рестораны, кафе, таверны, зоны отдыха, аптеки. У Никити тоже прекрасный воздух. Деревня окружена с одной стороны хвойным лесом, с другой - морем, благодаря этому для жителей создается замечательный и полезный микроклимат! Bomo Nikiti Apartments - это умное жилое пространство, сочетающее в себе непревзойденный комфорт, изысканный дизайн и высокие технологии. Покупка недвижимости в этом комплексе идеально подходит для инвестиций, круглогодичного проживания, а также для отдыха всей семьей. Комплекс предлагает дополнительные услуги: разработка индивидуального дизайна интерьера и меблировка строительным отделом Grekodom Development, а также все комплексные услуги по техническому обслуживанию от отдела продаж компании. Bomo Residence - это новая инвестиционно-строительная компания, основанная в 2019 году, основной задачей которой является строительство жилых комплексов и развитие рынка недвижимости в Греции. Концепция Bomo Residence: проектирование и строительство жилых комплексов и вилл по всей Греции. Использование только экологически чистых материалов в строительстве. Создание единого стиля для всех комплексов: высокие технологии, высококачественный дизайн и внимание к мельчайшим деталям. Полное комплексное обслуживание всех проектов компании. Создание оптимальной инфраструктуры всех комплексов: бассейнов, зон отдыха, игровых площадок, парковки и т. д. Bomo Residence осуществляет реализацию всех жилых комплексов при поддержке своего эксклюзивного партнера Grekodom Development of Mouzenidis Group. Первым проектом Bomo Residence является комплекс квартир Bomo Nikiti Apartments, расположенный в деревне Никити, Ситония, Халкидики. Кроме того, Bomo Residence в сотрудничестве с сетью отелей «Bomo Hotels» будет осуществлять разработку жилых проектов, в рамках которых можно будет арендовать наших клиентов »' квартиры как на длительный, так и на короткий срок, под управлением сети отелей.
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе, в 600 метрах от станции метро, Коридаллос, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе, в 600 метрах от станции метро, Коридаллос, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€225,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Некоторые апартаменты имеют парковочные места. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с площадью Элефтериас и станцией метро. Станция метро - 600 метров Площадь Элефтериас - 180 метров Магазины и рестораны - 100 метров Школа - 300 метров Аэропорт - 43 км Больница - 1 км
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€500,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами. Некоторые квартиры имеют вид на море. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в южной части Афин. Станция метро - 1,2 км Центр Глифады - 3 км Магазины и рестораны - 150 метров Школа - 200 метров Аэропорт - 26,5 км Больница - 1 км
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Жилой комплекс Новая резиденция рядом с портом и станцией метро, Пирей, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с портом и станцией метро, Пирей, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€265,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и видом на море. Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе. Порт - 1,6 км Парк - 2,5 км Магазины и рестораны - 400 метров Станция метро - 1,8 км Школа - 300 метров Аэропорт - 41 км Больница - 3,5 км
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€145,000
Площадь 76 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Застройщик: DKG Development
Урбанистический и стильный «Allure Business Condos» – это 8-миэтажное здание из 38 квартир в районе Калифея.  Этот жилой проект заметно выделяется на фоне соседних зданий своим белоснежным фасадом с металлическими решетчатыми ограждениями на балконах. Эти малые архитектурные формы служат основой дополнительному озеленению апартаментов. Просторный backyard с бассейном и шезлонгами предоставит возможность наслаждаться мягким средиземноморским климатом почти 200 дней в году.  Проект представлен двуспальными, односпальными квартирами и студиями. Все жилые площади «Allure Business Condos» привлекательны как для личного пользования, так и для сдачи в аренду. Целевые арендаторы апартаментов – студенты, бизнес-туристы, молодые пары и семьи.  Район Калифея находится между южными районами Афинской Ривьеры и центром столицы, и примерно в 5 км от порта Пирей. Калифея – динамичное место с развитой инфраструктурой, всего несколько минут и вы уже в историческом центре Афин. В шаговой доступности от проекта «ABC» расположены автобусные остановки, а в 100 м – станция метро «Калифея».  В 650 м от апартаментов разместилась центральная площадь района – Даваки. В этом же районе находятся известные греческие университеты  «Пантеон» и «Харокопео» и новомодное место – «Культурный центр им. Ставроса Ниархоса», в пространство которого входят Национальная библиотека, Национальная опера, Культурно-образовательный парк, набережная и стоянка яхт. По соседству с «ABC» есть различные магазины, спортклубы, диагностические и оздоровительные центры, кафе, образовательные учреждения и др. Всё перечисленное формирует его инвестиционную привлекательность.
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€255,000
Площадь 68 м²
1 объект 1
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
V² РАЗВИТИЕ MARINA RESIDENCES идеально расположен в самом сердце Микролимано в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, и ищет очаровательное и живописное место, где вы можете провести свое свободное время. Микролимано (буквально: «маленький порт») - это очаровательный, живописный природный залив в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, которые ищут очаровательное место, чтобы провести свое свободное время. V² DEVELOPMENT идеально расположен в самом сердце этого прекрасного места.
Жилой комплекс Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция
Жилой комплекс Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,000,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает просторными садами, двумя бассейнами, парковкой и зоной барбекю. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в 70 метрах от моря.
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в популярном районе Панграти, Афины, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой в популярном районе Панграти, Афины, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€550,400
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видами на Акрополь и гору Ликавит, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 130 метров Станция метро - 750 метров Начальная школа - 170 метров Роща - 1,3 км
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,21 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с помещениями для хранения. Резиденция располагает бассейнами и подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Солнечные панели Полы с подогревом Дубовые полы Тепловой насос Daikin Кондиционеры Daikin Сигнализация Расположение и объекты поблизости Вула - южный пригород Афин, расположенный на побережье в 16 км от центра города.
Жилой комплекс Современная резиденция с подземной парковкой, Калифея, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция с подземной парковкой, Калифея, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€339,360
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечный водонагреватель Сигнализация Светодиодное освещение Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре города и рядом с морем. Аптека - 230 метров Станция метро - 700 метров Начальная школа - 500 метров Парк - 700 метров
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой рядом со станцией метро, Эгалео, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой рядом со станцией метро, Эгалео, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€250,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на юго-западе Афин, в спокойном районе, рядом со станцией метро. Станция метро - 1 км Университет - 700 метров Магазины и рестораны - 1 км Школа - 1 км Аэропорт - 43 км
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€278,000
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в Санта-Барбаре - ваш новый дом в Афинах! 
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамным видом в престижном районе Афин, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€689,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и видами на море и Акрополь. Резиденция располагает панорамным видом, бассейном, садом и парковкой. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых престижных районов Афин. Станция метро - 1,3 км Акрополь - 5 км Побережье - 11,5 км Остановки общественного транспорта - 300 метров Школа - 5,5 км Аэропорт - 23 км Больница - 4,4 км
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и центром Перистериона, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом со станцией метро и центром Перистериона, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€220,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Некоторые апартаменты имеют парковочные места. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с Бурнази и станцией метро. Станция метро - 800 метров Центр Перистериона - 1 км Площадь Бурнази - 250 метров Магазины и рестораны - 200 метров Школа - 250 метров Аэропорт - 37 км Больница - 1,4 км
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе Перистерион, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе Перистерион, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€339,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Некоторые апартаменты имеют парковочные места. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с Бурнази и станцией метро. Станция метро - 1,3 км Площадь Бурнази - 700 метров Магазины и рестораны - 200 метров Школа - 300 метров Аэропорт - 39 км Больница - 1,4 км
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем, Вула, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с пляжем, Вула, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€455,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами и садами, парковочными местами и помещениями для хранения в новом элитном жилом здании. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Дубовый паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в прибрежном туристическом районе Вула, рядом со всей необходимой инфраструктурой, ресторанами и кафе, в 5 минутах от пляжа.
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов рядом с портом, Пирей, Греция
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов рядом с портом, Пирей, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€380,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с обслуживанием. Резиденция располагает подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Тепловой насос Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Стенные шкафы Электрические рольставни Расположение и объекты поблизости Порт Пирея - 3 минуты Гавань - 5 минут Стадион - 34 минуты
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и арендного дохода в Афинах, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры для получения ВНЖ и арендного дохода в Афинах, Аттика, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€532,466
Агентство: TRANIO
Проект включает капитальный ремонт здания с заменой всех коммуникаций, замену лифта, перепланировку помещений, ремонт фасада, входной группы и благоустройство дворика. На участке оборудована наземная парковка. Стоимость парковочного места включена в цену покупки. После ремонта мы предлагаем 22 комфортные квартиры, которые сдаются с чистовой отделкой. В каждой квартире установлена кухонная мебель и проведено индивидуальное газовое отопление. Срок окончания ремонта - конец 2023 года. Удобства и оснащение в доме В квартирах есть индивидуальное газовое отопление, бронированная дверь, алюминиевые рамы с термоизоляцией, теплоизоляция наружных стен, экоматериалы, горячее водоснабжение. Преимущества Гарантия на ремонт составляет 2 года. По желанию инвестора можно меблировать и благоустроить квартиру. Сумма доплаты составит в среднем 7—12 тыс. евро в зависимости от площади. Локальная команда Tranio может сдать квартиру в аренду и организовать управление объектом. Расположение и объекты поблизости Дом расположен в районе Агиа Параскеви, на севере Афин. Это популярный район среди греков и иностранцев: развитая транспортная инфраструктура, кафе, магазины и рестораны. Площадь Агиа Параскеви, центральное место района с уличными кафе и парком, находится в 10 минутах ходьбы от дома. От нее отходит улица со множеством ресторанов и магазинов. Рядом с площадью расположен Дом радио — штаб-квартира Греческой корпорации телерадиовещания. Ближайший супермаркет находится в 100 метрах от дома. Существенным преимуществом района является наличие множества школ, в том числе для иностранных студентов. В Агиа Параскеви находится французская школа LFH и Американский колледж. Помимо этого в районе 13 детских садов и 25 государственных школ всех уровней образования. В радиусе 1,5 км (15 минутах ходьбы) от дома находится 3 станции метро, до центра Афин можно добраться за 30 минут. Дорога до аэропорта на автомобиле займет 20 минут.
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€2,41 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается просторный пентхаус с панорамным видом на море, бассейном 21 м2, двумя парковочными местами, садом на крыше и большими террасами. Особенности квартир Первый уровень: большая двухместная спальня с ванной комнатой и гардеробной, две большие двухместные спальни с общей ванной комнатой, гостиная-столовая открытой планировки с Г-образной кухней, кухонным островом и барной стойкой, балкон, гостевой туалет. Второй уровень: отдельные апартаменты с большой двухместной спальней, гостиной с мини-кухней и выходом в сад на крыше с бассейном, просторная гардеробная и ванная комната, помещение для хранения. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Видеодомофон Подвесные потолки Скрытое освещение Кондиционеры Солнечные панели Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном пригороде Афин, в 250 метрах от моря и гаваней, рядом с полем для гольфа.
Жилой комплекс Новые квартиры и студии под аренду с доходностью до 6,5%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры и студии под аренду с доходностью до 6,5%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,200
Агентство: TRANIO
Команда Tranio купила стройку в спокойном чистом районе в центре Афин и достраивает 6-ти этажный жилой дом. Это будет современный дом с лифтом и коммерческим помещением на первом этаже. Квартиры и студии сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной мебелью. Преимущества Востребованный формат: студии и квартиры с 1 спальней — самые востребованные предложения в этом районе. Красивый вид: на школьный парк, Афины и гору Ликавитос. Хороший обзор — это редкость. Чаще дома смотрят друг-другу в окна. Экономно: Класс энергоэффективности «В» позволит жильцам не переплачивать за электричество. В старых зданиях электричество стоит дороже. Хорошее расположение: рядом с оживлённым проспектом. Две станции метро в пешей доступности. Район чистый, спокойный, здесь много зелени и живёт обеспеченный средний класс. Удалённая сделка: при желании можно заключить через юриста, лететь в Грецию не потребуется. Перевод средств: можно купить в рассрочку, оплатить в долларах или евро. Ориентировочная доходность: от аренды до уплаты комиссии и налогов 4,5–6% годовых. Под управлением Tranio: мы сами находим арендаторов и занимаемся всеми хозяйственными вопросами. Расположение и объекты поблизости Амбелокипи — чистый жилой район в центре Афин. Название района переводится как «виноградные сады». Он располагается к северо-востоку от Акрополя. До Акрополя 15 минут на метро. До станций метро Ampelokipi и Panormou идти примерно 7—10 минут. Другие интересные места недалеко от проекта: Проспект Александрос в 400 м от дома. Тут находятся: центральный аппарат МВД Греции, главный судебный департамент, офисы и отделения банков, два больших госпиталя, Афинский экономический университет, мелкий и средний бизнес. Гора Ликавитос: лесопарковая зона, 800 м от дома. С противоположной стороны проспекта Александрос. С горы открываются красивые виды Афин, есть прогулочные маршруты, обзорные площадки и кафе. Парк Ареса - самый большой в Афинах. В километре от дома, 20 минут пешком или 5 минут на машине. Украшен фонтанами, скульптурами и цветниками.
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€395,000
Площадь 113–138 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Застройщик: VITRUVIUS INVESTMENTS
Наш проект «Мелиссия Кислород» расположен в северном пригороде греческой столицы. Муниципалитет Мелиссии — это район, характеризующийся густой растительностью. Хотя он принадлежит городской ткани города, он обманывает вас, предлагая вам «расслабляющие изображения» загородного курорта. Большие парки, широкие улицы, просторные дома и «короткие» жилые дома — вот что можно встретить в этом районе. Помимо того, что вы можете засвидетельствовать визуально, вы наверняка почувствуете высокий социальный и образовательный уровень жителей. Традиционно, У Мелиссии есть верные покровители, которые являются греками высокого социального происхождения, которые живут в этом районе в течение многих поколений и не могут легко примириться с областью, которая предлагает им меньше, или иностранцами, которые работать во многих посольствах, консульствах и многонациональных компаниях, которые сознательно выбирают центр своей деятельности в такой высококачественной области. Наша компания Vitruvius Investments, с исключительным уважением к характеру района и высоким стандартам, которые должны соблюдаться в любом проекте, сделанном там, решила разработать «Melissia Oxygen». Это комплекс просторных и роскошных апартаментов 6, расположенный в трехэтажном здании на участке, который предлагает жителям уникальные удобства, такие как: красивый сад, гостиные, детская площадка и современный тренажерный зал. Все вышеупомянутые сосуществуют, создавая красивый образ полного проекта, достойного области. Кроме того, местоположение участка стоит упомянуть, так как он расположен в месте, которое обеспечивает жителям спокойную жизнь, но в то же время так близко к центру район, удивительные рестораны и все магазины.
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция недалеко от центра Афин, Агиос Димитриос, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция недалеко от центра Афин, Агиос Димитриос, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€310,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с балконами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в южном пригороде Афин, в 5 км от центра столицы и в 4 км от залива Сароникос.
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе, Дрося, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном районе, Дрося, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€557,760
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухуровневые апартаменты с собственными бассейнами и садами, большими окнами и живописным видом. Окончание строительства - осень 2023 года. Удобства и оснащение в доме Автономный тепловой насос Солнечный водонагреватель Сигнализация Центральная антенна Бронированная дверь Светодиодное освещение Система "умный дом" Автоматическая система освещения Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном зеленом районе. Супермаркет - 450 метров Аптека - 450 метров Начальная школа - 450 метров
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов в 750 метрах от порта, в центре Пирея, Греция
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов в 750 метрах от порта, в центре Пирея, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€122,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные студии. Резиденция располагает прачечной и тренажерным залом. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Алюминиевые окна с двойным остеклением Электрические рольставни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре Пирея, в двух шагах от станции метро. Театр - 240 метров Станция метро - 250 метров Университет - 550 метров Магазины - 100 метров Порт - 750 метров
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€590,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Предустановка для кондиционеров Алюминиевые окна Бронированная дверь Автономное газовое отопление Электрические рольставни Светодиодное освещение Высокоскоростной интернет Предустановка для сигнализации Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом пригороде Афин -Мелиссия. Частные школы - 1,3 км Торговый центр - 3,8 км Теннисный клуб - 800 метров Больница - 500 метров Афины - 15 км Пирей - 25 км Вулиагмени - 36 км Аэропорт - 25 км
Жилой комплекс Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция
Жилой комплекс Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€300,000
Агентство: TRANIO
Роскошные таунхаусы площадью от 200 м2 в одном из лучших районов Лутраки. Их эстетика в сочетании с красивым окружением создают приятную и расслабляющую среду проживания. Типы таунхаусов: 1. Площадь таунхауса – 200 м2 Площадь участка – 220 м2 Год строительства – 2013 Цена – 300.000 € 2. Площадь таунхауса – 230 м2 Площадь участка – 350 м2 Год строительства – 2016 Цена – 370.000 € 3. Площадь таунхауса – 230 м2 Площадь участка – 350 м2 Год строительства – 2016 Цена – 420.000 € Особенности квартир Каждый таунхаус состоит из 4 спален, 3 балконов, 2 гостиных, 2 кухонь, 2 ванных комнат, 1 туалета, 2 внутренних лестниц, закрытого гаража (2 парковочных места), кладовой, сада и зоны для барбекю. Удобства и оснащение в доме Таунхаусы имеют автономное отопление, качественную плитку и сантехнику, бронированную дверь, алюминиевые рамы, стеклопакеты и ставни. Качество строительства отличное, планировка полностью функциональна, сейсмозащита на высшем уровне. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен превосходно, так как в радиусе 500 метров от него находится пляж, центр Лутраки и клуб-отель-казино. Пригородная железная дорога находится всего в 300 метрах, обеспечивая возможность прямого сообщения с Афинами и международным аэропортом «Элефтериос Венизелос». Территория вокруг имеет сеть дорог, парков и зон отдыха, что делает район особенно привлекательным как с жилой, так и с инвестиционной точки зрения.
Жилой комплекс Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция
Жилой комплекс Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€425,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются таунхаусы с парковочными местами, садами и террасами. Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Ближайший пляж - 1 минута Город Ханья - 20 минут Порт - 20 минут Международный аэропорт - 35 минут Автомагистраль - 5 минут
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами, Геракас, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами, Геракас, Аттика, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€518,767
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с собственными садами и бассейнами Окончание строительства - весна 2024 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечный водонагреватель Сигнализация Центральная антенна Светодиодное освещение Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленой спокойном районе, рядом с центром Афин. Парк - 350 метров Супермаркет - 1 км Начальная школа - 500 метров Аптека - 450 метров
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€2,40 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухуровневый пентхаус с видом на море и горы и тремя парковочными местами. Резиденция располагает открытой парковкой и подземным гаражом. Особенности квартир Первый уровень: гостиная с кухней, две спальни с ванными комнатами и гардеробными, прачечная, два балкона, один из которых оборудован джакузи. Второй уровень: две спальни с ванными комнатами и гардеробными. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Море - 1 км Аэропорт - 30 минут
Жилой комплекс Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция
Жилой комплекс Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,55 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на Средиземное море и садами, террасами и парковочными местами. Возможно строительство бассейна. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с портом Кисамос и центром города, пляжами, удостоенными Голубого флага, автобусными остановками и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах езды от города Ханья и международного аэропорта. Пляж — 10 минут Порт Кисамос — 2 минуты Город Кисамос— 5 минут Международный аэропорт — 50 минут Город Ханья — 35 минут
Вилла Grace
Вилла Grace
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,60 млн
Сдача в: 2023
Прекрасная возможность стать владельцем современной виллы в Греции в престижных пригородах Салоники в Панораме! Использование передовых технологий и соответствие современным строительным стандартам, высокое качество объекта. Расположение виллы Грейс Вилла расположена вдали от дороги, в экологически чистом и спокойном месте. Это отличное решение для семей с детьми и людей, которые предпочитают тишину шумному городу. Из больших панорамных окон открывается великолепный вид на залив Термайкос и сам город Салоники. Вся необходимая инфраструктура находится в пределах досягаемости и доступности автомобиля. Международный аэропорт находится всего в 15-20 минутах езды. Рядом с виллой находится детский сад, международные школы, колледжи и университеты в 10 минутах езды. ДИЗАЙН Основная идея корпуса - дизайн единого гармоничного пространства внутренней и внешней частей дома на плоской поверхности. Создание больших функциональных террас на открытом воздухе, балконов и веранд, чтобы максимизировать преимущества и комфорт жизни в мягком средиземноморском климате. Практичность, удобство и комфорт тщательно продуманы и включены в дизайн объекта. АРХИТЕКТУРА Лаконическая архитектура виллы выражается в духе современного средиземноморского минимализма. Четкие прямые линии, спокойная и мягкая палитра цветов создают психологический комфорт. Благодаря этому объект будет оценен и долго радует. LAYOUT Макет удобный и функциональный. Площадь дома имеет максимально полезную площадь для семьи с детьми и составляет 300 м2. В нем пять спален и четыре ванные комнаты, поэтому даже большая семья будет чувствовать себя здесь комфортно: каждый найдет свой уютный уголок, и в то же время каждый почувствует единство. БЕЗОПАСНОСТЬ Особое внимание уделяется даже самым маленьким деталям: нескользящие поверхности, отсутствие острых углов, которые могут навредить ребенку, и прочные заборы делают виллу безопасной для всех членов семьи. ДОМ ТРЕХ УРОВНЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО КОМФОРТА. Три этажа дома предлагают частные, общие и гостевые зоны. На первом этаже, площадью 100м2, есть гостиная, столовая и кухня. Функциональная и эргономичная кухня оснащена техникой и фурнитурой известных брендов. Дизайнерская мебель приносит эстетику и повышает комфорт. Современный камин Piazetta добавляет уют и тепло в интерьер. На первом этаже также есть одна гостиная, которая может служить офисом или комнатой для гостей и ванной комнатой. На втором этаже 100м2 вы можете найти три спальни и две ванные комнаты. Спальня с ванной комнатой и большим шкафом. Существует также балкон площадью 16 м2, который можно использовать в качестве дополнительного места для работы, отдыха или занятий спортом. Этаж спален сделан из дубового паркета. Все спальни имеют панорамные окна с потрясающим видом на море. Первый этаж – может служить полноценным отдельным жилым пространством. Это напоминает однокомнатную квартиру. Площадь подвала 100 м2, есть отдельный вход с улицы. Этот этаж можно использовать для приема гостей или в качестве игровой комнаты для детей. Есть также ванная комната, прачечная и технические помещения. Для повышения комфорта в проект дома включено большое количество современных инженерных решений, в том числе для повышения энергоэффективности и экологичности. Таким образом, климат в доме обеспечивается автоматической системой Daikin с воздуховодом. Теплые полы и камин создают комфортную температуру в доме. Все это контролируется системой “ Smart Home ”. Питьевая и промышленная вода очищается современной системой очистки воды. Весь дом имеет высококачественное отопление и гидроизоляцию, необходимые для такого климата. Три сценария освещения создают оптимальный свет в зависимости от времени суток: основной свет, мягкое освещение и декоративные лампы. УЛУЧШЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ Вилла Грейс расположена на плоской поверхности. Площадь участка составляет до 2500 м2. На участке был посеян газон, посажены декоративные растения и деревья, создана автоматическая система полива. Отдельная зона с бассейном - еще одно удобное место для отдыха. Бассейн с подогревом можно использовать в любое время года! Размер бассейна 9/5 = 45 м2. Бассейн покрыт нескользящей керамогранитом. Для отдыха с детьми и спорта есть большой семейный качели и спортивная станция. Villa Grace in Panorama - это возможность подарить вашей семье светлый отдых в удивительном средиземноморском месте! Достаточно взять только личные вещи в дом – все остальное уже есть! И самое главное, купив дом, в дополнение к небесному месту на земле, вы получите гарантию, поддержка и вид на жительство в европейской стране для всех членов семьи в подарок !!
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с гаванью, Пирей, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с гаванью, Пирей, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€269,000
Агентство: TRANIO
Апартаменты на Афинской Ривьере в жилом комплексе с парковкой и садом. Нео Фалиро — прибрежный район Афин с развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой (8 км до центра Афин по прямой дороге). Преимущества Спецпредложение - «Золотая виза» Греции под ключ за 300 000 € В стоимость входит: Апартаменты на Афинской Ривьере Оформление паспорта третьей страны (одной из стран СНГ) Оформление ВНЖ для 2-х человек (+ дополнительная плата за других членов семьи) Все дополнительные расходы на оформление сделки Инфраструктура В пешей доступности от комплекса: Одна из крупнейших и престижных в стране пристань для яхт Флисвос. Порт Пирей, откуда отправляются паромы на все греческие острова. Стадион футбольного клуба Olympiacos. Современный культурный центр с большим ландшафтным парком Stavros Niarchos. Расположение и объекты поблизости Стадион - 800 метров Станция метро - 450 метров Гавань - 1,2 км Больница - 700 метров Железнодорожная станция - 1,8 км Площадь Синтагма - 7,6 км Аэропорт - 34 км Эгейское море - 1 км Порт Пирея - 2,3 км
Апарт - отель The Green
Апарт - отель The Green
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€380,000
Сдача в: 2024
Застройщик: DKG Development
Это великолепное современное 9-этажное здание, отвечающее высоким стандартам, будет построено с биоклиматическими характеристиками в соответствии с международными стандартами устойчивости. "The Green" расположен в Пирее, одной из самых значительных и ярких частей греческой столицы со времен античности. Сдача проекта ожидается в последнем квартале 2024 года.
Жилой комплекс Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом районе, Кифисия, Аттика, Греция
Жилой комплекс Просторные резиденции для семей с детскими площадками и бассейнами, в экологически чистом районе, Кифисия, Аттика, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,56 млн
Агентство: TRANIO
Проект - закрытый жилой комплекс класса люкс. Включает 10 резиденций: квартиры, двух- и трёхуровневые апартаменты и пентхаусы. Для каждой квартиры доступно парковочное место, складское помещение, частный сад, терраса и джакузи. В некоторых есть частные бассейны и доступ на крышу с террасой. Проект идеально подходит для жителей Афин и экспатов, а также для семей с маленькими детьми. Это комплекс с инфраструктурой для отдыха и контролируемой системой безопасности. В проекте есть общие пространства для мам и детей, такие как детская игровая площадка, тренажерный зал и сауна. Недалеко от комплекса можно найти различные частные школы и детские сады премиум-класса. Особенности квартир Первое здание: 2 трёхэтажные квартиры на первом этаже с частными бассейнами, 1 апартамент на первом этаже с частным бассейном, 1 апартамент на втором этаже, 1 пентхаус с эксклюзивным доступом на крышу с террасой. Второе здание:1 квартира на первом этаже с частным бассейном, 2 квартиры на 2-м этаже, 2 пентхауса с эксклюзивным доступом на крышу с террасой. Расположение и объекты поблизости Кифисия - северный пригород Афин. Отличается красивыми башнями и особняками XIX века, экологически чистыми и зелёными районами с живописными парками. В 15-20 минут езды от комплекса можно найти различные удобства: супермаркет Thanopoulos, парк для детей, wellness -центр, лес, парк Syggrou, спортивные площадки, международные школы и детские сады. Расстояние до других объектов (на машине): Центр города Афины - 30 мин Порт Пирей - 40 мин Афинская Ривьера - 40 мин Международный аэропорт Афин - 40 мин
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Халкидики, Греция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Халкидики, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€2,20 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами 70 м2, зоной отдыха и зоной барбекю, парковочными местами. Окончание строительства - 2023 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пляжами, в 10 км от Агиос Николаос и в 120 км от аэропорта Салоники.
Жилой комплекс Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземной парковкой в зеленом районе Галацион, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€480,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамным видом, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Камин Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых зеленых районов Афин. Школа - 20 метров Супермаркет - 300 метров Роща - 560 метров
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€298,000
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
MALIBU RESIDENCES - это новый жилой проект, расположенный в пышном пригороде Эллинико, прямо на Афинской Ривьере. MALIBU Residences предлагает 6 красивых апартаментов с 2 спальнями, один 4-комнатный дом и построен в соответствии с нашими высокими строительными стандартами. Это уникальная возможность обеспечить доступ к этому фантастическому месту, рядом с столичным парком Эллиникон. Эллинико - высококлассный пригород, расположенный в очаровательной Афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося 8-миллионного новаторского проекта для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики. Привилегированное место рядом с столичным парком Эллиникон и в самом сердце Афинской Ривьеры!
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом, Глифада, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом, Глифада, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€610,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют парковочные места. Резиденция располагает подземным гаражом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом REHAU Электрический камин Солнечный водонагреватель Кондиционеры Алюминиевые окна Электрические жалюзи Бронированная дверь Расположение и объекты поблизости Море - 2 км Аэропорт - 30 минут
Жилой комплекс Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция
Жилой комплекс Закрытая резиденция с пляжем и полями для гольфа, Пелопоннес, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€660,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные квартиры с видом на море. Резиденция располагает 5-звездочным обслуживанием, 2 полями для гольфа, детскими площадками, спа-центром, ресторанами, барами и кафе, консьерж-сервисом, песчаным пляжем. Преимущества Гарантированный арендный доход 3,5% в течение первых 5 или 9 лет. Расположение и объекты поблизости Полуостров Пелопоннес, омываемый Эгейским и Ионическим морями, и его курорты популярны среди туристов со всего мира.
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€900,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море, балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют собственные бассейны. Окончание строительства - 2025 год. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Бронированная дверь Кондиционеры Солнечные водонагреватели Тепловой насос Расположение и объекты поблизости Глифада - южный пригород Афин, расположенный в 12 км от центра столицы и в 17 км от международного аэропорта.
Жилой комплекс Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€378,000
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс включает 14 квартир с 2 спальнями и 7 дуплексов с 3 спальнями. Квартиры имеют крытые веранды и место в двухуровневом паркинге. Также есть 7 кладовых помещений в здании. Удобства и оснащение в доме панорамные окна с двойным остеклением паркетные полы оборудованная кухня и ванные комнаты встроенные шкафы система вентиляции воздуха Расположение и объекты поблизости Палео Фалиро — один из самых современных районов столицы, в котором смешалось бесчисленное множество влияний разных культур. Недавно отремонтированная пристань для яхт Флисвос, расположенная в 8 км от центра Афин, является первой пристанью для яхт высокого стандарта в Греции, способной обслуживать большое количество мегаяхт. Помимо частных роскошных яхт, Марина Флисвос является домом для множества ресторанов, кафе и баров, которые ежедневно заполнены людьми всех возрастов, любящих вид на лодки и Кастеллу на заднем плане, поскольку Пирей находится всего в 7 км. Всего в нескольких метрах находится парк Флисвос, пышная зеленая зона с детскими площадками, дорожками для прогулок и, конечно же, кинотеатр под открытым небом для романтических летних вечеров. Одно из самых больших преимуществ проживания в Палео Фалиро заключается в уникальном сочетании близости к центру города и курортной атмосферы этого района, так как знаменитые пляжи Мпатис, Флисвос и Эден находятся всего в нескольких минутах ходьбы. Добраться до этого района очень легко, потому что он обслуживается множеством автобусных линий и, конечно же, историческим трамваем. Кроме того, есть прямой доступ к международному аэропорту «Венизелос» (который находится в 35 км) на экспресс-автобусе линии X95.
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€255,000
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
Bel Air Residences расположены в Эллинико, высококлассном пригороде, расположенном в очаровательной афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося новаторского проекта стоимостью 8 миллиардов евро для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики.
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Перистериона, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с центром Перистериона, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€245,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Некоторые апартаменты имеют парковочные места. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с центром Перистериона и станцией метро. Станция метро - 800 метров Центр Перистериона - 350 метров Магазины и рестораны - 200 метров Школа - 200 метров Аэропорт - 37 км Больница - 1,1 км
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с бассейном, садом и паркингом, Калифея, Аттика, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€190,000
Агентство: TRANIO
Комплекс состоит из 38 апартаментов площадью от 30 до 68 м2. Жители будут иметь возможность наслаждаться более чем 200 солнечными днями в году, отдыхая рядом с удивительным бассейном, который будет построен в садике общего пользования. Дом включает 6 крытых парковочных мест, 24 места в подземном паркинге, 12 складских помещений в подвале. Особенности квартир Новая светодиодная технология освещения Отопительный насос Алюминиевые рамы с двойным стеклом Влагоизоляция и теплоизоляция, тепловой фасад Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и монтаж кухни Установка новых механических, электропроводных, сантехнических и дренажных систем Электрические рулонные жалюзи Установка сантехники и плитки Современный дизайн интерьера Новый лифт с системой разблокировки Расположение и объекты поблизости 100 м - Станция метро “Каллифея” 650 м - Площадь “Даваки” 1 км - Университет “Харокопио” 4 км - Площадь “Синтагма” 5 км - Пирей
Жилой комплекс Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция
Жилой комплекс Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€760,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые виллы с собственными бассейнами, садами и панорамными видами на море и зеленые окрестности. Удобства и оснащение в доме Скрытое освещение Тепловой насос Система "умный дом" Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в двух шагах от пляжа Петроталасса. Супермаркет - 6,8 км Начальная школа - 7,3 км Медицинский центр - 8 км
Жилой комплекс Красивая резиденция в 200 метрах от пляжа, Санторини, Греция
Жилой комплекс Красивая резиденция в 200 метрах от пляжа, Санторини, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€428,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные виллы и коттеджи в резиденции с ухоженными садами. Преимущества Гарантированный арендный доход 3% в год в течение 3 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа и гавани, рядом со всей необходимой инфраструктурой. Песчаный пляж, удостоенный Голубого флага - менее 200 метров Тира - 10 минут Международный аэропорт - 5 минут езды Пиргос - 10 минут
Жилой комплекс Резиденция на берегу моря с бассейном и рестораном, Ханья, Греция
Жилой комплекс Резиденция на берегу моря с бассейном и рестораном, Ханья, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€250,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и террасами. Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Ближайший пляж - 1 минута Город Ханья - 20 минут Порт - 20 минут Международный аэропорт - 35 минут Автомагистраль - 5 минут
Жилой комплекс Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция
Жилой комплекс Апартаменты с собственными бассейнами, Халандри, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€787,694
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухуровневые апартаменты с собственными садами и бассейнами. Окончание строительства - осень 2023 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Светодиодное освещение Полы с подогревом Солнечный водонагреватель Сигнализация Расположение и объекты поблизости Аптека - 500 метров Супермаркет - 1,4 км Начальная школа - 400 метров Парк - 1,2 км
Жилой комплекс Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,20 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами. Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Вентиляторы Дубовые полы Бронированная дверь Кондиционеры Кухонная мебель Сигнализация Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Море - 300 метров Аэропорт - 25 минут
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Вуле, Греция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Вуле, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€3,00 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с террасами. Трехуровневые апартаменты на первом этаже имеют собственный сад и бассейн. Двухуровневый пентхаус имеет бассейн. Расположение и объекты поблизости Вула - южный пригород Афин, расположенный в 16 км от центра города и в 20 км от международного аэропорта.
Жилой комплекс Резиденция рядом с университетом, в центре Пирея, Греция
Жилой комплекс Резиденция рядом с университетом, в центре Пирея, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€500,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются студии с обслуживанием. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Кондиционеры Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Стенные шкафы Электрические рольставни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Пирея, в 500 метрах от университета. Порт Пирея - 1 км Станция метро - 350 метров Трамвайна остановка - 500 метров Магазины - 100 метров
Жилой комплекс Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,15 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами. Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны. Резиденция располагает подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Вентиляторы Дубовые полы Бронированная дверь Кондиционеры Кухонная мебель Сигнализация Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Море - 300 метров Аэропорт - 25 минут
Жилой комплекс Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция
Жилой комплекс Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€204,320
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты с панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает садом и бассейном на крыше. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Светодиодное освещение Сигнализация Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 250 метрах от живописного побережья, рядом с портом и в 1 часе от Афин. Порт - 500 метров Пляж - 450 метров Детский сад - 900 метров Супермаркет - 87 метров Площадь - 140 метров Аптека - 220 метров
Жилой комплекс Трёхкомнатные квартиры в новом жилом комплексе, Эгалео, Аттика, Греция
Жилой комплекс Трёхкомнатные квартиры в новом жилом комплексе, Эгалео, Аттика, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€297,000
Агентство: TRANIO
Жилой комплекс, расположенный в зеленом месте, предлагает спокойное уединение от центра города, но при этом имеет удобную инфраструктуру. Качественная и комфортная резиденция гарантирует спокойный образ жизни в этом развивающемся пригороде Афин. Новое здание состоит из пяти уровней: 1 — кладовые комнаты, техническое помещение 2-4 — каждый этаж занимает 2 квартиры 5 — общий сад на крыше Две квартиры на верхнем этаже имеют вид на Акрополь, одна из квартир на нижнем этаже включает участок земли. Цена квартиры включает кладовую комнату в подвале. Особенности квартир Каждая квартира состоит из гостиной/столовой с кухней, 2 спален, ванной комнаты, 2 балкона. Расположение и объекты поблизости Торговый центр - 150 м Площадь Эставроненос - 450 м Станция метро Эгалео - 450 м Муниципальный бассейн и спортивные сооружения - 480 м Спортивный центр - 900 м Парк Бараутадико - 900 м Футбольный стадион Эгалео - 1 км ИКЕА - 1.3 км Университет Западной Аттики - 1,5 км Торговый центр River West - 1,4 км Больница - 1,9 км Парк развлечений Аллоу! - 2,3 км Торговый центр Village Park - 2,4 км Ботанический сад Диомида - 4,4 км Порт Пирей - 6,2 км Центр Афин - 7,5 км Международный аэропорт Афин - 26 км
Жилой комплекс Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в пригороде Афин, Ираклион, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€310,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Система "умный дом" Сигнализация Автономный тепловой насос Скрытое освещение Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в зеленом пригороде Афин - Неа-Ираклия. Супермаркет - 270 метров Детская площадка - 450 метров Школа - 550 метров Аптека - 300 метров Парк - 950 метров
Вилла Villa Avra
Вилла Villa Avra
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,40 млн
Сдача в: 2023
Вилла Aura в Ханиоти – отличная возможность жить с семьёй возле лучших пляжей Эгейского моря в Греции.  За свою чистоту они удостоены голубых флагов. Сама резиденция построена на возвышенности и имеет большую приватную территорию.  С окон открывается вид на бирюзовое  море залива Торонеос и Святую гору Афон. Вилла имеет современную эстетику в духе минимализма и построена в средиземноморском стиле с использованием современных технических решений. Часть строений декорированы натуральным камнем, травертином. Композиция из анодированного метала – архитектурное решение, которое хорошо подчёркивает современный стиль. Площадь виллы составляет 250 м2, а окружающего её участка – 3000 м2. Дом состоит из трёх уровней, в нём 5 спален и 4 ванных комнаты – здесь удобно расположиться большой семье и проживать круглый год! Также найдётся место и для  приема гостей. Площадь участка имеет ровную поверхность и практичное покрытие,  создана экономная система автоматического полива, посажены декоративные растения, среди которых можно найти укромные зоны для отдыха. Семейные качели и спортивная станция позволяют отдыхать и заниматься спортом, не покидая территорию виллы. Крытая парковка без проблем помещает четыре автомобиля. На улице спроектирована система освещения, которая выгодно выделяет силуэт дома, и благодаря этому вечером находиться на улице будет комфортно и безопасно. На первом этаже находится гостиная, обеденная зона и кухня. При входе расположена ванная комната и гардероб. Первый этаж площадью 78 м2 полностью находится на одном уровне с участком. Это упрощает доступ к нему, а главное – позволяет маленьким детям самостоятельно бегать со двора в дом и обратно. Панорамные окна в гостиной выходят на залив Эгейского моря  и городок Ханиоти. В центре расположен двухсторонний камин. Он создаёт атмосферу уюта и тепла и хорошо согревает в редкие прохладные дни. Кухня спроектирована по всем правилам эргономики.  Она оснащена лучшей техникой и имеет достаточно места. Приготовив любимое блюдо, можно выйти на летнее патио и завтракать, наслаждаясь видом на море и горы. Патио дополнительно имеет зоны отдыха барбекю и солярий. А благодаря остеклению большей части первого этажа значительно увеличивается обзор из дома. Бассейн размером 45 м2 с эффектом Инфинити создаёт впечатление, будто вы находитесь на краю обрыва, а водная поверхность – бесконечная. Вместе с тем, благодаря нескользкой поверхности из керамогранита, ходить возле бассейна будет всё так же безопасно. Площадь второго этажа также 78 м2. Он состоит из главной спальни и двух спальных для детей. Главная спальня с большими панорамными окнами и  с потрясающим видом  имеет свою ванную комнату и гардероб. Детские комнаты имеют общую ванную. Цокольный этаж площадью 88 м2 напоминает отдельную двухкомнатную квартиру и имеет отдельный вход. Здесь расположены две спальни, ванная комната, прачечная и отдельных выход во двор. Кладовая дополнительной площадью 55 м2 позволит спрятать вещи для летнего отдыха, занятий спортом или ваших хобби.  Этот этаж может использоваться и в качестве детской игровой или двух жилых комнат для гостей. Современные инженерные решения создают повышенный комфорт. Это и система климат контроля, и энергоэффективные окна, и системы сигнализации и видеонаблюдения. Японская система Daikin создаёт оптимальный климат в доме: теплые полы позволяют настраивать ту температуру, которая будет наилучшей для семьи. Вилла надёжно защищена тепло- и гидроизоляцией для приморского климата.  Система освещения  позволит выбрать основной дневной свет или мягкую подсветку вечером. Всё спроектировано так, чтобы родители не переживали о безопасности детей: здесь нет острых углов, ступенек, барьеров, а ограждения, ровные и нескользкие поверхности только повышают уровень комфорта и безопасности! Объект строится в соответствии со всеми строительными стандартами, с использованием современных технологий и будет готов к заселению в середине 2023 года.  Вилла сдаётся в готовом для проживания виде, а потому у вас есть возможность подарить своей семье незабываемый отдых на средиземноморском курорте в любое время года! И дополнительно ко всем приемушествам, вместе с покупкой дома вы получаете вид на жительство в европейской стране!
Жилой комплекс Новая резиденция в пригороде Афин, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в пригороде Афин, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€356,832
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с собственными садами и бассейнами. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечный водонагреватель Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Аптека - 200 метров Супермаркет - 19 метров Начальная школа - 750 метров Детская площадка - 700 метров Главная площадь Петруполи - 900 метров
Жилой комплекс Современная резиденция в Агия Параскеви, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция в Агия Параскеви, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€543,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с бассейнами и садами. Окончание строительства - осень 2023 года. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна Система "умный дом" Внутреннее и внешнее скрытое освещение Расположение и объекты поблизости Станция метро - 900 метров Супермаркет - 750 метров Банк - 700 метров Аптека - 750 метров Начальная школа - 220 метров
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в спокойном зеленом районе, Пефки, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€561,971
Агентство: TRANIO
Предлагаются функциональные апартаменты с большими окнами в резиденции с садом на крыше. Окончание строительства - 4 квартал 2023 года. Удобства и оснащение в доме Солнечный водонагреватель Сигнализация Центральная антенна Бронированная дверь Светодиодное освещение Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Аптека - 400 метров Школа - 110 метров Супермаркет - 600 метров Роща - 800 метров Стадион - 1,1 км
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с садами в спокойном зеленом районе Крионери, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с садами в спокойном зеленом районе Крионери, Аттика, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€659,380
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые функциональные апартаменты с панорамным видом на зеленые окрестности. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады и бассейны. Резиденция располагает садами. Окончание строительства - зима 2025 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Система "умный дом" Сигнализация Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых спокойных районов Аттики Крионери. Аптека - 850 метров Роща - 550 метров Супермаркет - 800 метров Начальная школа - 1,2 км
Жилой комплекс Резиденция на берегу моря с садами рядом с автомагистралью, Ханья, Греция
Жилой комплекс Резиденция на берегу моря с садами рядом с автомагистралью, Ханья, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€400,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и террасами. Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Ближайший пляж - 1 минута Город Ханья - 20 минут Порт - 20 минут Международный аэропорт - 35 минут Автомагистраль - 5 минут
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€5,50 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются высококачественные стильные виллы с бассейнами, ухоженными садами и зонами барбекю, видами на море и горы. Резиденция располагает теннисным кортом. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Деревянные внутренние двери Мраморные полы Камин Кондиционеры Солнечные панели Система безопасности Высокоскоростной интернет Расположение и объекты поблизости Пляж - 500 метров Центр Ханьи - 9,6 км Аэропорт - 7,1 км
Жилой комплекс Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом и парковкой, Перистерион, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€446,880
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые функциональные апартаменты с большими террасами, парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает садом и подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Расположение и объекты поблизости Станция метро - 1,1 км Супермаркет - 1 км Стадион - 900 метров Роща - 1,8 км
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем, Ханья, Греция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садами рядом с пляжем, Ханья, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€405,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и таунхаусы с парковочными местами и террасами. Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры. Ближайший пляж - 1 минута Город Ханья - 20 минут Порт - 20 минут Международный аэропорт - 35 минут Автомагистраль - 5 минут
Жилой комплекс Просторные квартиры в новом жилом комплексе, Пирей, Аттика, Греция
Жилой комплекс Просторные квартиры в новом жилом комплексе, Пирей, Аттика, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€162,000
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс квартир, которые станут подходящим решением как для длительного, так и для краткосрочного проживания. В 15 минутах ходьбы от всей основной инфраструктуры района. Свежий дизайн здания в сочетании с его выгодным расположением в Пирее дает отличное решение для всех, кто нуждается в жилье в этом районе. Близость к университету и промышленной зоне Пирея подходит как для студентов, так и для деловых путешественников. Особенности квартир Новая светодиодная технология освещения Тепловой насос Алюминиевые рамы с двойным стеклом Влагоизоляция, теплоизоляция, термофасад Новый лифт с системой разблокировки Установка новых механических, электропроводных, водопроводных и дренажных систем Электрические рольставни Монтаж сантехники и плитки Современный дизайн интерьера Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и установка кухни Расположение и объекты поблизости Пирей — это гораздо больше, чем просто порт. Это прекрасный город. Тем не менее, большинство посетителей опрометчиво проходят мимо по пути на греческие острова или в круизы по Средиземному морю и мало что видят за пределами паромного терминала. Если кто-то решит исследовать город, он будет поражен археологическими достопримечательностями, потрясающими видами на море и красотой живописных улиц. 250 м - Трамвайная остановка 1 км - Станция метро 1 km - Пирейский театр 1,5 км - Порт Пирей 2 км - Стадион Мира и Дружбы
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в центре Афин, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция в центре Афин, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€215,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с обслуживанием и двухуровневый пентхаус. Резиденция располагает парковкой на 4 машины. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Тепловой насос Алюминиевые окна с двойным остеклением Электрические рольставни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в двух шагах от Парфенона и Акрополя, в пешей доступности от станции метро и музея. Акрополь - 1 км Плака - 1,5 км Станция метро - 650 метров Площадь Синтагма - 2,1 км
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€616,000
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс включает 9 квартир и 4 дуплекса. Квартиры имеют от 1 до 3 спален, крытые веранды, кладовую комнату и место в паркинге на цокольном этаже. Удобства и оснащение в доме панорамные окна с двойным остеклением паркетные полы оборудованная кухня и ванные комнаты встроенные шкафы система вентиляции воздуха Расположение и объекты поблизости Алимос — это престижный прибрежный район с песчаными пляжами, многочисленными ресторанами, барами и парками. До аэропорта Афин можно добраться за 40 минут на машине. В центр Афин можно добраться на метро, трамвае, автобусе.
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция с парковкой, Евосмос, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€333,200
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые квартиры в стиле минимализм с парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос Солнечные панели Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Алюминиевые окна Бронированная дверь Система "умный дом" Сигнализация Современная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном районе рядом с центром города Салоники. Банк - 550 метров Аптека - 210 метров Супермаркет - 500 метров Начальные школы - 350 метров Детская площадка - 220 метров
Жилой комплекс Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция
Жилой комплекс Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€450,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на Средиземное море и садами, террасами на крыше и парковочными местами. Возможно строительство бассейна. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с портом Кисамос и центром города, пляжами, удостоенными Голубого флага, автобусными остановками и всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах езды от города Ханья и международного аэропорта. Пляж - 10 минут Порт Кисамос - 2 минуты Город - 5 минут Международный аэропорт - 50 минут Город Ханья - 35 минут
Жилой комплекс Современная резиденция в историческом оживленном районе Колонос, Афины, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция в историческом оживленном районе Колонос, Афины, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€188,496
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые функциональные апартаменты с балконами. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со станциями метро и железнодорожным вокзалом. Начальная школа - 350 метров Супермаркет - 600 метров
Жилой комплекс Стильная резиденция недалеко от моря и центра Афин, Греция
Жилой комплекс Стильная резиденция недалеко от моря и центра Афин, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€497,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты с верандами. Резиденция располагает парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в одном из самых оживленных и развивающихся районом Афин. Центр Афин - 6 км Пирейский порт - 15 минут Международная школа - 12 минут Акрополь - 15 минут Торговый центр - 8 минут Гольф-клуб - 18 минут Станция метро - 9 минут ходьбы Трамвайная остановка - 1,3 км
Жилой комплекс Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция
Жилой комплекс Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€380,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и большими балконами. Резиденция располагает садом и парковкой. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе центральной части Афин. Станция метро - 650 метров Площадь Синтагма - 6 км Рестораны - 210 метров Остановки общественного транспорта - 400 метров Международная школа - 1,5 км Аэропорт - 30 км Больница - 1,5 км
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,06 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые апартаменты с террасами и бассейнами. Окончание строительства - весна 2024 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Полы с подогревом Система "умный дом" Скрытое освещение Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе. Станция метро - 850 метров Супермаркет - 450 метров Больница - 600 метров Банк - 950 метров Аптека - 280 метров Школа - 850 метров
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с портом, Керацини, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с портом, Керацини, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€319,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые апартаменты в новой резиденции. Окончание строительства - лето 2024 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечный водонагреватель Сигнализация Современная кухня Кондиционеры Система "умный дом" Автоматическое освещение Светодиодное освещение Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с портом Пирея. Супермаркет - 140 метров Школа - 400 метров Аптека - 71 метр Спортивный парк - 600 метров
Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Коттедж SEA GRACE LUXURY SUITES
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€455,000
Площадь 118–124 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Застройщик: GRACE TOURIST&CONSTRUCTION P.C.
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного города Полихроно, полуострова Халкидики, располагает всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания - магазины, супермаркеты, кафе, бары, рестораны, таверны, непосредственно в 400 метрах от моря. На расстоянии 95 км от г.Салоники, до международного аэропорта - 85 км.  Комплекс «Sea Grace» состоит из 30 двухуровневых апартаментов и вилл, c панорамным видом на море, с частной территорией, бассейном, джакузи, индивидуальное парковочное место  с возможностью установки зарядной станции для электроавтомобилей.   Апартаменты комплекса площадью от 114 - 160 м2 , вмещают в себя кухню, гостинную, 3 спальные комнаты, 2 ванные комнаты На старте продаж у вас есть возможность выбрать лучший вариант, под ваши запросы, стоимостью от 455 000 евро. Дополнительные удобства • Экологичный дизайн (А+)  • Дизайн интерьера в соответствии с вашими личными потребностями и предпочтениями на начальном этапе. • Частная парковка • Круглосуточная охрана жилого комплекса • Возможности программы «Золотая виза» Ограниченное предложение c выгодными условиями для покупателей, при старте продаж. Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации! />  
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с парком и станцией метро, Эгалео, Греция
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с парком и станцией метро, Эгалео, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€93,600
Агентство: TRANIO
Предлагаются студии с балконами. Некоторые квартиры имеют собственные небольшие сады. Преимущества Гарантированный арендный доход 5%. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, рядом с большим парком, международными школами и университетами. Парк - 400 метров Театр - 300 метров Супермаркет - 200 метров Станция метро - 300 метров Центр Афин - 5 км (12 минут) Порт Пирея - 10,4 км (19 минут) Аэропорт - 40,5 км (36 минут)
Жилой комплекс Комплекс апартаментов с полным обслуживанием и видом на море, Пирей, Греция
Жилой комплекс Комплекс апартаментов с полным обслуживанием и видом на море, Пирей, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€1,95 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с обслуживанием и панорамным видом на море. Резиденция располагает парковкой на 15 машин и тренажерным залом. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Тепловой насос Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Стенные шкафы Электрическое рольставни Расположение и объекты поблизости Исторический центр Афин - 12 км Международный аэропорт Афин - 49 км
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду и получение ВНЖ в центральном районе Афин — Като Патисия, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры под аренду и получение ВНЖ в центральном районе Афин — Като Патисия, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€303,800
Агентство: TRANIO
Строительство жилого дома в центре Афин - 40% строительных работ уже завершено. Это будет современное здание с лифтом и парковкой на 1 этаже, 6 новыми квартирами под аренду. Квартиры на 2–5 этажах площадью 100 м2 можно разделить на 2 для повышения доходности. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухней. На фото показаны примеры реализованных проектов Tranio. Преимущества При желании сделку можно заключить удалённо через юриста, лететь в Грецию не потребуется. Ориентировочная доходность от аренды до уплаты комиссии и налогов 3,3–4,1% годовых. Команда Tranio сама находит арендаторов и занимается всеми хозяйственными вопросами. Гарантия на ремонт - 2 года. Инфраструктура В пешей доступности от здания есть супермаркеты, больницы, школы и детские сады, кафе и рестораны. Расположение и объекты поблизости Здание расположено к северу от исторического центра в районе Като Патисия. Это густонаселенный район с развитой инфраструктурой, популярный среди греков и экспатов. Главное преимущество локации — зеленая площадь перед домом. Балконы квартир выходят на парк. Под окнами не будет машин: дорога, ведущая к дому — пешеходная. В 300 метрах от дома улица Ахарнон — центральный проспект района с кафе, ресторанами и магазинами. Станция метро в 4 минутах ходьбы. До Монастираки можно доехать за 10 минут. В 15 минутах ходьбы находится Школьный комплекс Грава, где расположено 24 учебных заведения всех уровней. Это один из крупнейших комплексов Греции.
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с парком и центром Геракаса, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с парком и центром Геракаса, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€283,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются стильные функциональный апартаменты с балконами. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Резиденция располагает парковкой. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном жилом районе, в северо-восточном пригороде Афин, рядом с историческим центром города. Парк - 20 метров Центр Геракаса - 1,3 км Станция метро - 2,3 км Международная школа - 5,5 км Площадь Синтагма - 14 км Международный аэропорт Афин - 13 км Эгейское море - 15 км Порт Пирея - 23 км
Жилой комплекс Новая резиденция с садом рядом со станциями метро, Эгалео, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом рядом со станциями метро, Эгалео, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€226,800
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые комфортабельные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает садом и парковкой. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Большие окна Солнечные водонагреватели Светодиодное освещение Система "умный дом" Сигнализация Современная кухня Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралями и 3 станциями метро. Станция метро - 965 метров Начальная школа - 310 метров Супермаркет - 350 метров Аптека - 200 метров
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€581,550
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами и садами на крыше. Окончание строительства - лето 2024 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Полы с подогревом Система "умный дом" Скрытое освещение Сигнализация Расположение и объекты поблизости Аптека - 170 метров Детский сад - 400 метров Начальная школа - 900 метров Супермаркет - 250 метров Парк - 650 метров
Жилой комплекс Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в зеленом районе, Неа Иониа, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€335,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зеленой зоной. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады. Окончание строительства - лето 2024 года. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Солнечные панели Сигнализация Автономный тепловой насос Светодиодное освещение Система "умный дом" Автоматическая система освещения Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в традиционном зеленом районе. Начальная школа - 400 метров Супермаркет - 260 метров Кинотеатр на открытом воздухе - 550 метров Станция Ираклион - 1 км Аптека - 180 метров
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Афин, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Афин, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€534,020
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими окнами и террасами. Окончание строительства - весна 2024 года. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Сигнализация Бронированная дверь Система "умный дом" Центральная антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центральном районе Гизи, рядом со станцией метро. Супермаркет - 240 метров Кинотеатр - 700 метров Начальная школа - 750 метров Больница - 900 метров
Жилой комплекс Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€285,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры в резиденции с садом и парковкой. Некоторые апартаменты имеют вид на море. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос Сантехника Grohe Итальянские кухни Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, на юге Афин. Центр Глифады - 4,2 км Побережье - 5 км Магазины и рестораны - 300 метров Остановки общественного транспорта - 150 метров Школа - 250 метров Аэропорт - 27 км Больница - 3,2 км
Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€190,000
Агентство: Akinita-kapelli
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ.M. С СТАРЫМ ЗАДЕРЖАННЫМ ДОМОМ 55 SQ.M. УЧРЕЖДЕНИЯ В УЧАСТИИ И МОГУТ БЫТЬ Реновированы НА ПРАЗДНИК. ЭТО ТАКЖЕ ЦЕННОЕ УЧАСТОК ДЛЯ НОВОГО ДОМА В ЛУЧШЕЙ ОБЛАСТИ АРТЕМИДЫ С ОЧЕНЬ ХОРОШИМ ПРОСПЕКТЕМ РАЗВИТИЯ ВСЕХ ИНФРАСТРУКТУР. ЭТО МОЖЕТ ТАКЖЕ СТАТЬ ПРОФЕССИОННОЙ КРЫШЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДОРОГЕ, ПРИСОЕДИНЯЮЩЕЙСЯ К АРТЕМИДЕ И РАФИ АСПХАЛЬТУ. С SD 0.4 И SC 70%ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 300 МЕТРОВ ИЗ МОРЯ. АГИОС НИКОЛАОС ХУРТЕМИДАС, УЧАСТОК 355 SQ.M. С СТАРЫМ ЗАДЕРЖАННЫМ ДОМОМ 55 SQ.M. УЧРЕЖДЕНИЯ В УЧАСТИИ И МОГУТ БЫТЬ Реновированы НА ПРАЗДНИК. ЭТО ТАКЖЕ ЦЕННОЕ УЧАСТОК ДЛЯ НОВОГО ДОМА В ЛУЧШЕЙ ОБЛАСТИ АРТЕМИДЫ С ОЧЕНЬ ХОРОШИМ ПРОСПЕКТЕМ РАЗВИТИЯ ВСЕХ ИНФРАСТРУКТУР. ЭТО МОЖЕТ ТАКЖЕ СТАТЬ ПРОФЕССИОННОЙ КРЫШЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДОРОГЕ, ПРИСОЕДИНЯЮЩЕЙСЯ К АРТЕМИДЕ И РАФИ АСПХАЛЬТУ. С SD 0.4 И SC 70% LEGALIZATION 300 МЕТРОВ ИЗ МОРЯ.

Новые квартиры и дома в Греции: ключевые преимущества покупки недвижимости

Греция — небольшая, но очень живописная страна на юге Европы. На ее территории удивительным образом гармонично соседствуют старинные здания, возведенные еще до нашей эры, с новыми жилыми комплексами и торговыми центрами. Страна также славится своими курортами, расположенными у Средиземного моря.

Рынок недвижимости

В Греции можно встретить все виды жилья: от небольших квартир-студий до огромных вилл и коттеджей. Многие из них были построены еще в прошлом веке, но наибольшим спросом у покупателей традиционно пользуется новая недвижимость, возведенная за последние несколько лет. Ее стремятся приобрести как сами греки, так и приезжие иностранцы, которые рассматривают новостройки в Греции как идеальный вариант для инвестирования капитала.

Особенно часто на платформе Realting.com иностранные инвесторы вкладывают средства в квартиры в новых комплексах. Такое жилье быстрее всего растет в цене (в среднем на 7-10% ежегодно) — это позволяет владельцам выгодно перепродавать недвижимость уже спустя 2-3 года. К тому же, именно квартиры в новостройках в Греции лучше всего сдаются в аренду. Особый спрос на них наблюдается в купальный сезон (в период с апреля по октябрь), когда в страну приезжают тысячи туристов.

Другие преимущества покупки жилья в новостройках в Греции

Иностранцы активно приобретают греческую недвижимость не только из-за ее финансовой доходности. Их также привлекает сама возможность проживания в Греции и ряд выгодных условий:

  • невысокие цены на товары и услуги в сравнении с другими европейскими странами;
  • чистая экология, особенно в курортных городах;
  • благоприятный климат — все 12 месяцев в году в Греции держится плюсовая температура;
  • большое количество чистых и хорошо оборудованных пляжных зон;
  • добродушное и гостеприимное население;
  • выдача ВНЖ сроком на 5 лет за приобретение недвижимости от 250 тыс. евро.

Новостройки в Греции: где стоит купить жилье

Для переезда на ПМЖ хорошо подходит столица страны — Афины. Это крупнейший европейский мегаполис, где можно быстро трудоустроиться практически по любой специальности. В Афинах выставлены на продажу одни из лучших жилых комплексов в Греции с роскошными апартаментами разной площади. Они располагаются в центральных частях города и на его окраинах.

Помимо Афин, можно рассмотреть покупку жилья в популярных курортах — Санторини и Крите. Они известны на весь мир высоким уровнем сервиса и удобными пляжами с чистой водой. Вниманию покупателей в городах-курортах предлагаются преимущественно виллы и частные дома.

Часто задаваемые вопросы по новостройкам Греции

Сколько в среднем стоит кв. метр нового жилья в Греции?

Квартиры в новостройках в Греции стоят на 10-20% дороже, чем в старом фонде. В среднем за кв. метр нового жилья в центральных частях городов просят 3000-4000 евро. Если объект располагается у побережья, расценки могут быть выше на 10-15%.

В каких районах чаще всего приобретают новую недвижимость от застройщика в Греции?

Особым спросом пользуется Аттика. Это густонаселенный район, где располагается столица страны (Афины) и большое количество живописных курортов. Здесь можно купить квартиру в новостройке в Греции для постоянного проживания или сдачи в аренду.
В ТОП-3 районов по популярности также входят Халкидики и Крит. В этих курортных местах жилье приобретается преимущественно для отдыха.

Можно ли иностранцам покупать кв. метры в новых жилых комплексах в Греции?

Да, такое право есть у всех иностранных лиц. Допускается приобретение любого количества объектов.

Какие греческие новостройки пользуются наибольшим спросом?

Покупатели чаще выбирают ЖК премиум-класса, построенные по принципу «город в городе». Большой популярностью также пользуются новые загородные виллы и таунхаусы.
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