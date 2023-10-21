Новые квартиры и дома в Греции: ключевые преимущества покупки недвижимости
Греция — небольшая, но очень живописная страна на юге Европы. На ее территории удивительным образом гармонично соседствуют старинные здания, возведенные еще до нашей эры, с новыми жилыми комплексами и торговыми центрами. Страна также славится своими курортами, расположенными у Средиземного моря.
Рынок недвижимости
В Греции можно встретить все виды жилья: от небольших квартир-студий до огромных вилл и коттеджей. Многие из них были построены еще в прошлом веке, но наибольшим спросом у покупателей традиционно пользуется новая недвижимость, возведенная за последние несколько лет. Ее стремятся приобрести как сами греки, так и приезжие иностранцы, которые рассматривают новостройки в Греции как идеальный вариант для инвестирования капитала.
Особенно часто на платформе Realting.com иностранные инвесторы вкладывают средства в квартиры в новых комплексах. Такое жилье быстрее всего растет в цене (в среднем на 7-10% ежегодно) — это позволяет владельцам выгодно перепродавать недвижимость уже спустя 2-3 года. К тому же, именно квартиры в новостройках в Греции лучше всего сдаются в аренду. Особый спрос на них наблюдается в купальный сезон (в период с апреля по октябрь), когда в страну приезжают тысячи туристов.
Другие преимущества покупки жилья в новостройках в Греции
Иностранцы активно приобретают греческую недвижимость не только из-за ее финансовой доходности. Их также привлекает сама возможность проживания в Греции и ряд выгодных условий:
- невысокие цены на товары и услуги в сравнении с другими европейскими странами;
- чистая экология, особенно в курортных городах;
- благоприятный климат — все 12 месяцев в году в Греции держится плюсовая температура;
- большое количество чистых и хорошо оборудованных пляжных зон;
- добродушное и гостеприимное население;
- выдача ВНЖ сроком на 5 лет за приобретение недвижимости от 250 тыс. евро.
Новостройки в Греции: где стоит купить жилье
Для переезда на ПМЖ хорошо подходит столица страны — Афины. Это крупнейший европейский мегаполис, где можно быстро трудоустроиться практически по любой специальности. В Афинах выставлены на продажу одни из лучших жилых комплексов в Греции с роскошными апартаментами разной площади. Они располагаются в центральных частях города и на его окраинах.
Помимо Афин, можно рассмотреть покупку жилья в популярных курортах — Санторини и Крите. Они известны на весь мир высоким уровнем сервиса и удобными пляжами с чистой водой. Вниманию покупателей в городах-курортах предлагаются преимущественно виллы и частные дома.
Часто задаваемые вопросы по новостройкам Греции
Сколько в среднем стоит кв. метр нового жилья в Греции?
В каких районах чаще всего приобретают новую недвижимость от застройщика в Греции?
В ТОП-3 районов по популярности также входят Халкидики и Крит. В этих курортных местах жилье приобретается преимущественно для отдыха.