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Продажа новостроек в Municipality of Mytilene

Пломарион
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Туристический комплекс Urban Oasis Piraeus — инвестиция в комфорт и рост
Туристический комплекс Urban Oasis Piraeus — инвестиция в комфорт и рост
Пломарион, Греция
от
$109,597
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс в самом сердце Пирея, который меняет представление о городской жизни. Проект объединяет современную архитектуру, экологичное мышление и развитую инфраструктуру, формируя уникальную точку притяжения как для резидентов, так и для инвесторов. 📍 Идеальное расположение …
Агентство
Invest Cafe
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