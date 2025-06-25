  1. Realting.com
  Греция
  Municipality of Paiania
  Квартира в новостройке Lopes Residences

Municipality of Paiania, Греция
Цена по запросу
43
ID: 32948
Дата обновления: 27.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Paiania

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Спасите тысячи! Увеличьте свой доход!
Исключительная возможность для инвесторов, Lopes Residences поставляется с тремя годами бесплатного управления и коммунальных платежей, которые спасают тысячи людей, обеспечивая спокойствие с первого дня. Расположенный в спокойном, но хорошо связанном пригороде Паиании, всего в нескольких минутах езды от международного аэропорта Афин и недалеко от полного спектра повседневных удобств, Lopes Residences представляет собой современный, энергоэффективный опыт проживания в одном из самых перспективных районов Аттики. Проект, оцененный по энергоэффективности A, сочетает в себе умный дизайн с устойчивым комфортом, что делает его привлекательным выбором как для домовладельцев, так и для инвесторов.

Состоит из одиннадцати продуманно спроектированных квартир - пяти квартир с 1 спальней и шести квартир-студий - здание расположено на трех уровнях, каждый из которых предлагает сочетание стиля, функциональности и конфиденциальности. На первом этаже расположены три резиденции: 1-комнатная и две квартиры-студии, все из которых пользуются привилегией частных садов. Одна из квартир-студий предлагает уникальную планировку, где на нижнем этаже находится гостевая комната, где в здании также размещаются выделенные помещения для хранения всех единиц.

На первом и втором этажах планировка зеркальная, с двумя 1-комнатными квартирами и двумя квартирами-студиями на каждом уровне. Каждая резиденция предназначена для максимального естественного освещения и обеспечения комфортных, современных интерьеров с чистыми линиями и практичными планировками.

Завершением предложения образа жизни является красивый сад на крыше, где жители могут насладиться 360-градусным открытым видом, идеально подходящим для отдыха или случайных встреч. На первом этаже каждой квартире отведено свое личное парковочное место, и жители могут наслаждаться доступом к коммунальной зоне BBQ в красивом ландшафтном саду с общим бассейном, добавляя теплое и освежающее социальное измерение в среду проживания.

Lopes Residences - это больше, чем просто хорошо построенная структура - это считается жилой застройкой, которая уравновешивает конфиденциальность, сообщество и удобство в месте, которое легко соединяется с городом, предлагая спокойствие пригородной жизни.

Местонахождение на карте

Municipality of Paiania, Греция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

