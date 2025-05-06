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Продажа новостроек в Афинах

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Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Жилой комплекс MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Греция
от
$417,482
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Наш проект «Мелиссия Кислород» расположен в северном пригороде греческой столицы. Муниципалитет Мелиссии — это район, характеризующийся густой растительностью. Хотя он принадлежит городской ткани города, он обманывает вас, предлагая вам «расслабляющие изображения» загородного курорта. Больши…
Застройщик
VITRUVIUS INVESTMENTS
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Жилой комплекс Новые квартиры и студии под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Жилой комплекс Новые квартиры и студии под аренду с доходностью до 3,8%, в спокойном и чистом районе в центре Афин
Municipality of Athens, Греция
от
$179,896
Наш проект - это современный шестиэтажный жилой дом с лифтом и коммерческим помещением на первом этаже. В доме 11 квартир и студий сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухонной мебелью. Идеальны для сдачи в аренду. Прогноз доходности - 2,9–3,8% с одного юнита. У каждой квартиры есть ба…
Агентство
TRANIO
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