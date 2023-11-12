Новостройки в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Предлагаются квартиры с помещениями для хранения.
Резиденция располагает бассейнами и подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Солнечные панели
Полы с подогревом
Дубовые полы
Тепловой насос Daikin
Кондиционеры Daikin
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Вула - южный пригород Афин, расположенный на побережье в 16 км от центра города.
Предлагаются квартиры с большим балконами, помещениями для хранения и панорамными видами.
Резиденция располагает садом, террасой на крыше и парковкой.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Видеодомофон
Кухонная мебель
Вытяжка
Автономное отопление
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом пригороде Афин.
Центр Афин - 8 км
Кифисия - 10 минут езды
Порт Пирея - 17,5 км
Международный аэропорт Афин - 24 км
Автобусная остановка - 250 метров
Станция метро - 800 метров
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения, балконами и видами на город и горы.
Имеется подземный гараж и сад на крыше.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Кухонная мебель
Кондиционеры
Сигнализация
Автономное отопление
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в зеленом пригороде Афин.
Супермаркет - 140 метров
Торговый центр - 100 метров
Автобусная остановка - 190 метров
Школа - 250 метров
Железнодорожная станция - 800 метров
Порт Пирея - 17,5 км
Центр Афин - 11,5 км
Международный аэропорт Афин - 24 км
Кифисия - 10 минут езды
Предлагаются квартиры с помещениями для хранения, балконами и видами на Акрополь и горы.
Имеется подземный гараж и сад на крыше.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Кухонная мебель
Кондиционеры
Сигнализация
Автономное отопление
Расположение и объекты поблизости
Центральная площадь - 120 метров
Автобусная остановка - 130 метров
Железнодорожная станция - 800 метров
Порт Пирея - 17,5 км
Центр Афин - 11,5 км
Международный аэропорт Афин - 24 км
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами.
Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны.
Окончание строительства - 2024 год.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Вентиляторы
Дубовые полы
Бронированная дверь
Кондиционеры
Кухонная мебель
Сигнализация
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Море - 300 метров
Аэропорт - 25 минут
Предлагаются апартаменты с террасами.
Трехуровневые апартаменты на первом этаже имеют собственный сад и бассейн.
Двухуровневый пентхаус имеет бассейн.
Расположение и объекты поблизости
Вула - южный пригород Афин, расположенный в 16 км от центра города и в 20 км от международного аэропорта.
Предлагаются квартиры с большим балконами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Видеодомофон
Кухонная мебель
Вытяжка
Автономное отопление
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом пригороде Афин.
Центр Афин - 8 км
Кифисия - 10 минут езды
Порт Пирея - 17,5 км
Международный аэропорт Афин - 24 км
Автобусная остановка - 60 метров
Станция метро - 900 метров
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами.
Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны.
Резиденция располагает подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Вентиляторы
Дубовые полы
Бронированная дверь
Кондиционеры
Кухонная мебель
Сигнализация
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Море - 300 метров
Аэропорт - 25 минут
Предлагаются апартаменты с террасами и садами, парковочными местами и помещениями для хранения в новом элитном жилом здании.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Дубовый паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в прибрежном туристическом районе Вула, рядом со всей необходимой инфраструктурой, ресторанами и кафе, в 5 минутах от пляжа.