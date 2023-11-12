Новостройки в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

от €455,000

Предлагаются апартаменты с террасами и садами, парковочными местами и помещениями для хранения в новом элитном жилом здании. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Дубовый паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в прибрежном туристическом районе Вула, рядом со всей необходимой инфраструктурой, ресторанами и кафе, в 5 минутах от пляжа.