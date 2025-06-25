Жилой комплекс 🌊 :Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу

:Beyond — это премиальный жилой комплекс, расположенный на знаменитой Афинской Ривьере, всего в 160 метрах от песчаного пляжа и рядом с Alimos Marina, одной из крупнейших марин региона. Проект идеально подходит для тех, кто ценит морской стиль жизни, эстетику, комфорт и инвестирует с целью получения ВНЖ через покупку недвижимости в Греции.

🏗 О проекте

Современный 6-этажный жилой комплекс

Всего 14 резиденций : от 2 до 5 спален

Просторные гостиные и широкие веранды для загара

Вид на море, частные террасы и парковки

Высококачественные материалы, теплый пол , двойные стеклопакеты

Инфраструктура для круглогодичного проживания

📍 Локация: Alimos, южный пригород Афин, рядом с:

Ellinikon Experience Park (один из крупнейших урбанистических проектов Европы)

Культурным центром Ставроса Ниархоса (SNFCC)

Пляжами, магазинами, детскими площадками и фитнес-зонами

Центром Афин — 20 минут

Аэропортом — 35 минут

Портом Пирей — 15 минут

💶 Идеально под Золотую визу Греции

Для получения золотой визы необходимо вложить от 800 000 евро в недвижимость в Афинах, и :Beyond полностью отвечает требованиям программы:

✅ Стоимость апартаментов — от 750 000 € и выше

✅ Недвижимость в прибрежной зоне — один из самых стабильных сегментов рынка

✅ Возможность краткосрочной и долгосрочной аренды

✅ Подходит для семейного проживания и отдыха

✅ Гарантированная ликвидность и рост стоимости в будущем

🛋 Идеально для:

Иностранцев и экспатов, желающих жить у моря

Семей, ценящих комфорт, эстетику и близость к природе

Инвесторов, ищущих качественный объект под аренду и ВНЖ

Любителей морского образа жизни и элитной недвижимости

📞 Контакты для бронирования:

Проект уже в продаже — доступны early-bird предложения.

Свяжитесь для получения планировок, прайс-листа и консультации по программе Golden Visa в Греции.