Жилой комплекс 🌊 :Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу

:Beyond — это премиальный жилой комплекс, расположенный на знаменитой Афинской Ривьере, всего в 160 метрах от песчаного пляжа и рядом с Alimos Marina, одной из крупнейших марин региона. Проект идеально подходит для тех, кто ценит морской стиль жизни, эстетику, комфорт и инвестирует с целью получения ВНЖ через покупку недвижимости в Греции.
🏗 О проекте
Современный 6-этажный жилой комплекс
Всего 14 резиденций: от 2 до 5 спален
Просторные гостиные и широкие веранды для загара
Вид на море, частные террасы и парковки
Высококачественные материалы, теплый пол, двойные стеклопакеты
Инфраструктура для круглогодичного проживания
📍 Локация: Alimos, южный пригород Афин, рядом с:
Ellinikon Experience Park (один из крупнейших урбанистических проектов Европы)
Культурным центром Ставроса Ниархоса (SNFCC)
Пляжами, магазинами, детскими площадками и фитнес-зонами
Центром Афин — 20 минут
Аэропортом — 35 минут
Портом Пирей — 15 минут
💶 Идеально под Золотую визу Греции
Для получения золотой визы необходимо вложить от 800 000 евро в недвижимость в Афинах, и :Beyond полностью отвечает требованиям программы:
✅ Стоимость апартаментов — от 750 000 € и выше
✅ Недвижимость в прибрежной зоне — один из самых стабильных сегментов рынка
✅ Возможность краткосрочной и долгосрочной аренды
✅ Подходит для семейного проживания и отдыха
✅ Гарантированная ликвидность и рост стоимости в будущем
🛋 Идеально для:
Иностранцев и экспатов, желающих жить у моря
Семей, ценящих комфорт, эстетику и близость к природе
Инвесторов, ищущих качественный объект под аренду и ВНЖ
Любителей морского образа жизни и элитной недвижимости
📞 Контакты для бронирования:
Проект уже в продаже — доступны early-bird предложения.
Свяжитесь для получения планировок, прайс-листа и консультации по программе Golden Visa в Греции.