  Жилой комплекс 🌊 :Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу

Municipality of Alimos, Греция
от
$873,946
;
6
ID: 27344
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Alimos

Характеристики объекта

Параметры объекта

    Премиум-класс
    2026
    С отделкой

О комплексе

:Beyond — это премиальный жилой комплекс, расположенный на знаменитой Афинской Ривьере, всего в 160 метрах от песчаного пляжа и рядом с Alimos Marina, одной из крупнейших марин региона. Проект идеально подходит для тех, кто ценит морской стиль жизни, эстетику, комфорт и инвестирует с целью получения ВНЖ через покупку недвижимости в Греции.

🏗 О проекте

  • Современный 6-этажный жилой комплекс

  • Всего 14 резиденций: от 2 до 5 спален

  • Просторные гостиные и широкие веранды для загара

  • Вид на море, частные террасы и парковки

  • Высококачественные материалы, теплый пол, двойные стеклопакеты

  • Инфраструктура для круглогодичного проживания

📍 Локация: Alimos, южный пригород Афин, рядом с:

  • Ellinikon Experience Park (один из крупнейших урбанистических проектов Европы)

  • Культурным центром Ставроса Ниархоса (SNFCC)

  • Пляжами, магазинами, детскими площадками и фитнес-зонами

  • Центром Афин — 20 минут

  • Аэропортом — 35 минут

  • Портом Пирей — 15 минут

💶 Идеально под Золотую визу Греции

Для получения золотой визы необходимо вложить от 800 000 евро в недвижимость в Афинах, и :Beyond полностью отвечает требованиям программы:

  • ✅ Стоимость апартаментов — от 750 000 € и выше

  • ✅ Недвижимость в прибрежной зоне — один из самых стабильных сегментов рынка

  • ✅ Возможность краткосрочной и долгосрочной аренды

  • ✅ Подходит для семейного проживания и отдыха

  • ✅ Гарантированная ликвидность и рост стоимости в будущем

🛋 Идеально для:

  • Иностранцев и экспатов, желающих жить у моря

  • Семей, ценящих комфорт, эстетику и близость к природе

  • Инвесторов, ищущих качественный объект под аренду и ВНЖ

  • Любителей морского образа жизни и элитной недвижимости

📞 Контакты для бронирования:

Проект уже в продаже — доступны early-bird предложения.
Свяжитесь для получения планировок, прайс-листа и консультации по программе Golden Visa в Греции.

Местонахождение на карте

Municipality of Alimos, Греция

