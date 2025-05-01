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Продажа новостроек в Municipality of Spata Artemida

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Жилой квартал ARTEMIS
Жилой квартал ARTEMIS
Artemida, Греция
от
$204,981
Количество этажей 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ.M. С СТАРЫМ ЗАДЕРЖАННЫМ ДОМОМ 55 SQ.M. УЧРЕЖДЕНИЯ В УЧАСТИИ И МОГУТ БЫТЬ Реновированы НА ПРАЗДНИК. ЭТО ТАКЖЕ ЦЕННОЕ УЧАСТОК ДЛЯ НОВОГО ДОМА В ЛУЧШЕЙ ОБЛАСТИ АРТЕМИДЫ С ОЧЕНЬ ХОРОШИМ ПРОСПЕКТЕМ РАЗВИТИЯ ВСЕХ ИНФРАСТРУКТУР. ЭТО МОЖЕТ ТАКЖЕ СТАТЬ ПРОФЕССИОНН…
Агентство
Akinita-kapelli
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