Жилой комплекс Blue Lagoon Syros

Обзор недвижимости: Комплекс апартаментов Syros Island

Расположение: Остров Сирос, Греция

Тип: Квартирный комплекс

Всего: 21 квартира и студия

Размеры единиц: от 20 м2 до 50 м2

Ценовой диапазон: €85 000 - €220 000

Описание:

Расположенный на живописном острове Сирос, этот тщательно отремонтированный жилой комплекс предлагает уникальное сочетание современной жизни и средиземноморского очарования. Первоначально спроектированный как отель, отель был продуманно преобразован в яркое сообщество с 22 различными подразделениями, начиная от уютных студий и заканчивая просторными апартаментами. Благодаря своему выгодному расположению в очень туристическом районе, комплекс окружен отличными направлениями, включая красивые пляжи, исторические места и яркие местные рынки, что делает его идеальным для отдыхающих, ищущих как отдых, так и приключения.

планировка

Комплекс разделен на два здания, каждое из которых предназначено для максимального комфорта и эстетической привлекательности.

Наземный этаж состоит из блоков G-01-G-06 с шестью студиями, в том числе G-03. Этот этаж обеспечивает прямой доступ к переднему двору, создавая благоприятную среду для жителей и гостей.

На первом этаже есть блоки F-01-F-08, предлагающие сочетание из восьми блоков, включая две студии (F-04 и F-05) и шесть квартир, обеспечивающих различные варианты проживания для удовлетворения различных стилей жизни.

Второй этаж состоит из блоков S-01-S-07 с захватывающим видом на море. Этот уровень включает в себя восемь единиц, с двумя студиями (S-04 и S-05) наряду с шестью квартирами, идеально подходящими для тех, кто ищет спокойный и живописный жизненный опыт.

удобства

Передний двор красиво благоустроен, обеспечивая приятное и привлекательное пространство для жителей. Верхние этажи предлагают потрясающий вид на Эгейское море, повышая общую привлекательность комплекса.

Расположение Prime

Эта недвижимость идеально подходит для краткосрочной аренды, что делает ее привлекательной инвестицией для тех, кто хочет извлечь выгоду из быстро развивающегося рынка аренды жилья. Каждый блок был тщательно отремонтирован, чтобы обеспечить современные удобства при сохранении богатого архитектурного наследия острова.

Этот жилой комплекс на острове Сирос представляет уникальную возможность для домовладельцев и инвесторов. С его разнообразием типов единиц и желательных удобств, он готов стать востребованным местом для жителей и посетителей. Примите очарование жизни на острове и откройте для себя новый дом в этой очаровательной средиземноморской обстановке.