Квартира в новостройке Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины

Новый жилой проект расположен в Палео Фалиро — одном из самых престижных прибрежных районов Афин, всего в нескольких минутах от Афинской Ривьеры, пляжей и яхтенных марин.
Комплекс находится на стадии строительства и представляет собой 7-этажное здание с 21 резиденцией, включающее квартиры с 2 и 3 спальнями и двухуровневые апартаменты (дуплексы) с просторными планировками и современным архитектурным дизайном.
Основные характеристики
• тип недвижимости: квартиры и дуплексы с 2–3 спальнями
• здание: 7 этажей / 21 квартира
• энергоэффективность: класс A+
• расстояние до моря: 1.6 км
Площади
85 – 170 м²
Цены
• от €386 000 + НДС
• стоимость за м²: от €4 559/м²
Удобства
• общий бассейн на крыше
• зона BBQ на крыше
• 1 парковочное место для каждой квартиры
• контролируемый доступ в здание
• подготовка для зарядки электромобилей
Отделка и оборудование
• ламинат в жилых комнатах
• керамическая плитка в ванных комнатах
• алюминиевые окна с двойным стеклопакетом
• качественные входные двери
• кухонные шкафы и встроенные шкафы высокого качества
• столешницы из искусственного гранита
• сантехника европейских брендов
• подготовка для установки кондиционеров
Локация
Палео Фалиро — престижный прибрежный район Афин и ворота к Афинской Ривьере, известной пляжами, набережными, маринами, ресторанами и парками.
Рядом расположены:
• марина Flisvos
• культурный центр Stavros Niarchos Foundation
• проект The Ellinikon
Удобный доступ к центру Афин и южным районам побережья.