  Квартира в новостройке Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины

Квартира в новостройке Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины

от
$487,199
13
ID: 34952
Дата обновления: 15.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Palaio Faliro
  • Адрес
    Dimokratias

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

О комплексе

Новый жилой проект расположен в Палео Фалиро — одном из самых престижных прибрежных районов Афин, всего в нескольких минутах от Афинской Ривьеры, пляжей и яхтенных марин.

Комплекс находится на стадии строительства и представляет собой 7-этажное здание с 21 резиденцией, включающее квартиры с 2 и 3 спальнями и двухуровневые апартаменты (дуплексы) с просторными планировками и современным архитектурным дизайном.

Основные характеристики

• тип недвижимости: квартиры и дуплексы с 2–3 спальнями
• здание: 7 этажей / 21 квартира
• энергоэффективность: класс A+
• расстояние до моря: 1.6 км

Площади

85 – 170 м²

Цены

от €386 000 + НДС
• стоимость за м²: от €4 559/м²

Удобства

• общий бассейн на крыше
зона BBQ на крыше
1 парковочное место для каждой квартиры
• контролируемый доступ в здание
• подготовка для зарядки электромобилей

Отделка и оборудование

• ламинат в жилых комнатах
• керамическая плитка в ванных комнатах
• алюминиевые окна с двойным стеклопакетом
• качественные входные двери
• кухонные шкафы и встроенные шкафы высокого качества
• столешницы из искусственного гранита
• сантехника европейских брендов
• подготовка для установки кондиционеров

Локация

Палео Фалиро — престижный прибрежный район Афин и ворота к Афинской Ривьере, известной пляжами, набережными, маринами, ресторанами и парками.

Рядом расположены:

марина Flisvos
культурный центр Stavros Niarchos Foundation
проект The Ellinikon

Удобный доступ к центру Афин и южным районам побережья.

Municipality of Agia Paraskevi, Греция
от
$765,333
Gounari — любимый дом в роскошном и спокойном районе Афин и надёжный актив в ваш инвестиционный портфель  Уникальный спокойный и зелёный район для шумных Афин. Агиа Параскеви — тихий семейный район на севере города. Он популярен среди греков и экспатов — здесь нет шумных туристов, как в цент…
Municipality of Athens, Греция
от
$417,482
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Наш проект «Мелиссия Кислород» расположен в северном пригороде греческой столицы. Муниципалитет Мелиссии — это район, характеризующийся густой растительностью. Хотя он принадлежит городской ткани города, он обманывает вас, предлагая вам «расслабляющие изображения» загородного курорта. Больши…
Municipality of Paiania, Греция
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Спасите тысячи! Увеличьте свой доход!Исключительная возможность для инвесторов, Lopes Residences поставляется с тремя годами бесплатного управления и коммунальных платежей, которые спасают тысячи людей, обеспечивая спокойствие с первого дня. Расположенный в спокойном, но хорошо связанном при…
