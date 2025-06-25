Квартира в новостройке Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины

Новый жилой проект расположен в Палео Фалиро — одном из самых престижных прибрежных районов Афин, всего в нескольких минутах от Афинской Ривьеры, пляжей и яхтенных марин.

Комплекс находится на стадии строительства и представляет собой 7-этажное здание с 21 резиденцией, включающее квартиры с 2 и 3 спальнями и двухуровневые апартаменты (дуплексы) с просторными планировками и современным архитектурным дизайном.

Основные характеристики

• тип недвижимости: квартиры и дуплексы с 2–3 спальнями

• здание: 7 этажей / 21 квартира

• энергоэффективность: класс A+

• расстояние до моря: 1.6 км

Площади

85 – 170 м²

Цены

• от €386 000 + НДС

• стоимость за м²: от €4 559/м²

Удобства

• общий бассейн на крыше

• зона BBQ на крыше

• 1 парковочное место для каждой квартиры

• контролируемый доступ в здание

• подготовка для зарядки электромобилей

Отделка и оборудование

• ламинат в жилых комнатах

• керамическая плитка в ванных комнатах

• алюминиевые окна с двойным стеклопакетом

• качественные входные двери

• кухонные шкафы и встроенные шкафы высокого качества

• столешницы из искусственного гранита

• сантехника европейских брендов

• подготовка для установки кондиционеров

Локация

Палео Фалиро — престижный прибрежный район Афин и ворота к Афинской Ривьере, известной пляжами, набережными, маринами, ресторанами и парками.

Рядом расположены:

• марина Flisvos

• культурный центр Stavros Niarchos Foundation

• проект The Ellinikon

Удобный доступ к центру Афин и южным районам побережья.