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Жилой комплекс 🌊 Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах

Municipality of Alimos, Греция
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ID: 27197
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Alimos

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

О комплексе

Serenity — это новый бутик-комплекс в элитном районе Алимос, всего в 3 минутах от побережья Афинской Ривьеры. Панорамные виды на море, изысканная архитектура, террасы с видом на закат и высокий стандарт жизни делают этот проект идеальным для жизни, отдыха и инвестиций.

📍 Локация: Alimos, Athens

  • 300 м до моря и пляжа

  • Рядом с мариной Alimos, парком Ellinikon, культурным центром Niarchos

  • До центра Афин — 20 минут

  • До аэропорта — 35 минут

🏡 Доступные апартаменты

  • 2 спальни – от 86 м²

  • 3 спальни – до 152 м²

  • Доступны к заселению через 14 месяцев

💶 Условия оплаты

  • 35% — на этапе подписания

  • 65% — по завершении строительства

🔑 Преимущества проекта

  • Просторные гостиные и террасы

  • Вид на море с верхних этажей

  • Тёплый пол, двойные стеклопакеты

  • Энергоэффективность класса A

  • Современные системы охлаждения и обогрева

  • Парковка и кладовые

  • Контролируемый доступ и высокое качество отделки

👨‍👩‍👧‍👦 Кому подойдёт Serenity?

  • Для комфортной жизни у моря

  • Для семей с детьми и цифровых кочевников

  • Для инвесторов с фокусом на престижные районы

  • Для желающих жить вблизи Афин, но в уединённой курортной зоне

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Местонахождение на карте

Municipality of Alimos, Греция

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Жилой комплекс 🌊 Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Municipality of Alimos, Греция
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