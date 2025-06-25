Жилой комплекс 🌊 Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах

Serenity — это новый бутик-комплекс в элитном районе Алимос, всего в 3 минутах от побережья Афинской Ривьеры. Панорамные виды на море, изысканная архитектура, террасы с видом на закат и высокий стандарт жизни делают этот проект идеальным для жизни, отдыха и инвестиций.
📍 Локация: Alimos, Athens
300 м до моря и пляжа
Рядом с мариной Alimos, парком Ellinikon, культурным центром Niarchos
До центра Афин — 20 минут
До аэропорта — 35 минут
🏡 Доступные апартаменты
2 спальни – от 86 м²
3 спальни – до 152 м²
Доступны к заселению через 14 месяцев
💶 Условия оплаты
35% — на этапе подписания
65% — по завершении строительства
🔑 Преимущества проекта
Просторные гостиные и террасы
Вид на море с верхних этажей
Тёплый пол, двойные стеклопакеты
Энергоэффективность класса A
Современные системы охлаждения и обогрева
Парковка и кладовые
Контролируемый доступ и высокое качество отделки
👨👩👧👦 Кому подойдёт Serenity?
Для комфортной жизни у моря
Для семей с детьми и цифровых кочевников
Для инвесторов с фокусом на престижные районы
Для желающих жить вблизи Афин, но в уединённой курортной зоне
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