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Продажа новостроек в Municipality of Kallithea

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Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Многоквартирный жилой дом Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Греция
от
$148,162
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Откройте для себя Allure Business Condos - Ваш путь к современной жизни! Представляем новые Allure Business Condos, где изысканность встречается с удобством в самом сердце Афин. Расположенные в престижном месте рядом со станцией метро, эти великолепные апартаменты предлагают непревзойденн…
Застройщик
DKG Development
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