Жилой комплекс 🌿 FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу

Fusion — это уникальный закрытый жилой комплекс, расположенный в районе Палео Фалиро — престижном прибрежном квартале на юге Афин, всего в 5 минутах от пляжей и 15 минутах от центра города. Это идеальный выбор для тех, кто ищет современную городскую жизнь у моря с комфортом курорта и возможностями для получения золотой визы Греции.

📌 Основные характеристики

7-этажный жилой комплекс

Площадь участка: 3 207 м²

Всего 51 резиденция : 38 апартаментов (от 3 до 5 спален) 8 дуплексов (от 2 до 4 спален) 5 пентхаусов (от 3 до 5 спален)

Просторные террасы, вид на море и зелёные зоны

✨ Инфраструктура и удобства

Приватные зоны:

Собственные бассейны

Парковочные места

Складские помещения

Просторные террасы на крыше

Общие зоны:

Фитнес-зал

Сауна

Игровые площадки — внутренние и наружные

Зона отдыха с барбекю и лаунж-пространством

Интерьер:

Система тёплых полов

Двойные стеклопакеты

Качественная отделка премиум-класса

📍 Локация: Палео Фалиро

Рядом с Flisvos Marina — первая роскошная марина в Греции

Близость к культурному центру Stavros Niarchos Foundation , парку Ellinikon, пляжам и променаду

15 минут до центра Афин

40 минут до аэропорта

Район с набережной, ресторанами, кафе, детскими зонами и атмосферой круглогодичного курорта

👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для:

Семей с детьми, ценящих безопасность, комфорт и качество

Активных родителей, предпочитающих современное городское сообщество

Инвесторов и резидентов, желающих получить Golden Visa через покупку недвижимости

Любителей жизни у моря с высоким уровнем сервиса

💶 Инвестиционный потенциал