Жилой комплекс 🌿 FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу

Fusion — это уникальный закрытый жилой комплекс, расположенный в районе Палео Фалиро — престижном прибрежном квартале на юге Афин, всего в 5 минутах от пляжей и 15 минутах от центра города. Это идеальный выбор для тех, кто ищет современную городскую жизнь у моря с комфортом курорта и возможностями для получения золотой визы Греции.
📌 Основные характеристики
7-этажный жилой комплекс
Площадь участка: 3 207 м²
Всего 51 резиденция:
38 апартаментов (от 3 до 5 спален)
8 дуплексов (от 2 до 4 спален)
5 пентхаусов (от 3 до 5 спален)
Просторные террасы, вид на море и зелёные зоны
✨ Инфраструктура и удобства
Приватные зоны:
Собственные бассейны
Парковочные места
Складские помещения
Просторные террасы на крыше
Общие зоны:
Фитнес-зал
Сауна
Игровые площадки — внутренние и наружные
Зона отдыха с барбекю и лаунж-пространством
Интерьер:
Система тёплых полов
Двойные стеклопакеты
Качественная отделка премиум-класса
📍 Локация: Палео Фалиро
Рядом с Flisvos Marina — первая роскошная марина в Греции
Близость к культурному центру Stavros Niarchos Foundation, парку Ellinikon, пляжам и променаду
15 минут до центра Афин
40 минут до аэропорта
Район с набережной, ресторанами, кафе, детскими зонами и атмосферой круглогодичного курорта
👨👩👧👦 Идеально для:
Семей с детьми, ценящих безопасность, комфорт и качество
Активных родителей, предпочитающих современное городское сообщество
Инвесторов и резидентов, желающих получить Golden Visa через покупку недвижимости
Любителей жизни у моря с высоким уровнем сервиса
💶 Инвестиционный потенциал
Соответствует требованиям программы Golden Visa
Возможность долгосрочной или краткосрочной аренды
Высокий потенциал роста стоимости благодаря престижной локации и масштабным городским проектам рядом