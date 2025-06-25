  1. Realting.com
  Жилой комплекс 🌿 FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу

Жилой комплекс 🌿 FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу

Municipality of Palaio Faliro, Греция
от
$419,494
BTC
4.9897962
ETH
261.5365518
USDT
414 747.0994468
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
Дата обновления: 07.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Palaio Faliro

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Fusion — это уникальный закрытый жилой комплекс, расположенный в районе Палео Фалиро — престижном прибрежном квартале на юге Афин, всего в 5 минутах от пляжей и 15 минутах от центра города. Это идеальный выбор для тех, кто ищет современную городскую жизнь у моря с комфортом курорта и возможностями для получения золотой визы Греции.

📌 Основные характеристики

  • 7-этажный жилой комплекс

  • Площадь участка: 3 207 м²

  • Всего 51 резиденция:

    • 38 апартаментов (от 3 до 5 спален)

    • 8 дуплексов (от 2 до 4 спален)

    • 5 пентхаусов (от 3 до 5 спален)

  • Просторные террасы, вид на море и зелёные зоны

✨ Инфраструктура и удобства

Приватные зоны:

  • Собственные бассейны

  • Парковочные места

  • Складские помещения

  • Просторные террасы на крыше

Общие зоны:

  • Фитнес-зал

  • Сауна

  • Игровые площадки — внутренние и наружные

  • Зона отдыха с барбекю и лаунж-пространством

Интерьер:

  • Система тёплых полов

  • Двойные стеклопакеты

  • Качественная отделка премиум-класса

📍 Локация: Палео Фалиро

  • Рядом с Flisvos Marina — первая роскошная марина в Греции

  • Близость к культурному центру Stavros Niarchos Foundation, парку Ellinikon, пляжам и променаду

  • 15 минут до центра Афин

  • 40 минут до аэропорта

  • Район с набережной, ресторанами, кафе, детскими зонами и атмосферой круглогодичного курорта

👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для:

  • Семей с детьми, ценящих безопасность, комфорт и качество

  • Активных родителей, предпочитающих современное городское сообщество

  • Инвесторов и резидентов, желающих получить Golden Visa через покупку недвижимости

  • Любителей жизни у моря с высоким уровнем сервиса

💶 Инвестиционный потенциал

  • Соответствует требованиям программы Golden Visa 

  • Возможность долгосрочной или краткосрочной аренды

  • Высокий потенциал роста стоимости благодаря престижной локации и масштабным городским проектам рядом

