Новостройки в периферийной единице Южные Афины, Греция

  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Южные Афины

Продажа новостроек в периферийная единица Южные Афины

Municipality of Elliniko - Argyroupoli
3
Municipal Unit of Elliniko
3
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с садом рядом с пляжами, Глифада, Греция
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с садом рядом с пляжами, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€1,55 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные квартиры и двухуровневые апартаменты с собственными бассейнами и парковочными местами. Резиденция располагает садом, террасой на крыше и видом на море. Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Двойные стеклопакеты Алюминиевые окна Паркет Бронированная дверь Центральная система кондиционирования воздуха Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном прибрежном районе Глифада, рядом с большой гаванью. Пляжи - 5 минут Гольф-клуб - 3 минуты Супермаркет - 10 минут Порт Пирея - 20 минут Центр Афин - 25 минут Международный аэропорт Афин - 30 минут
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
периферия Аттика, Греция
от
€298,000
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
MALIBU RESIDENCES - это новый жилой проект, расположенный в пышном пригороде Эллинико, прямо на Афинской Ривьере. MALIBU Residences предлагает 6 красивых апартаментов с 2 спальнями, один 4-комнатный дом и построен в соответствии с нашими высокими строительными стандартами. Это уникальная возможность обеспечить доступ к этому фантастическому месту, рядом с столичным парком Эллиникон. Эллинико - высококлассный пригород, расположенный в очаровательной Афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося 8-миллионного новаторского проекта для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики. Привилегированное место рядом с столичным парком Эллиникон и в самом сердце Афинской Ривьеры!
Жилой комплекс Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€285,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры в резиденции с садом и парковкой. Некоторые апартаменты имеют вид на море. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловой насос Сантехника Grohe Итальянские кухни Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, на юге Афин. Центр Глифады - 4,2 км Побережье - 5 км Магазины и рестораны - 300 метров Остановки общественного транспорта - 150 метров Школа - 250 метров Аэропорт - 27 км Больница - 3,2 км
Realting.com
Перейти
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с видом на море, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€900,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море, балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют собственные бассейны. Окончание строительства - 2025 год. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Бронированная дверь Кондиционеры Солнечные водонагреватели Тепловой насос Расположение и объекты поблизости Глифада - южный пригород Афин, расположенный в 12 км от центра столицы и в 17 км от международного аэропорта.
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с парковкой, Алимос, Аттика, Греция
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
от
€616,000
Агентство: TRANIO
Новый жилой комплекс включает 9 квартир и 4 дуплекса. Квартиры имеют от 1 до 3 спален, крытые веранды, кладовую комнату и место в паркинге на цокольном этаже. Удобства и оснащение в доме панорамные окна с двойным остеклением паркетные полы оборудованная кухня и ванные комнаты встроенные шкафы система вентиляции воздуха Расположение и объекты поблизости Алимос — это престижный прибрежный район с песчаными пляжами, многочисленными ресторанами, барами и парками. До аэропорта Афин можно добраться за 40 минут на машине. В центр Афин можно добраться на метро, трамвае, автобусе.
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и подземной парковкой, Афины, Греция
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и подземной парковкой, Афины, Греция
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
от
€285,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты с балконами и панорамными видами. Резиденция располагает зоной отдыха, открытым бассейном, тренажерным залом, подземной парковкой, ухоженным садом. Окончание строительства - февраль 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в быстро развивающемся районе Афин, всего в 10 минутах ходьбы от Столичного парка Эллиникон и в 10 минутах езды от пляжей, рядом со школами, супермаркетами, магазинами, кафе и ресторанами, ночными клубами.
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€1,06 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые апартаменты с террасами и бассейнами. Окончание строительства - весна 2024 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Полы с подогревом Система "умный дом" Скрытое освещение Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе. Станция метро - 850 метров Супермаркет - 450 метров Больница - 600 метров Банк - 950 метров Аптека - 280 метров Школа - 850 метров
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с парком, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€581,550
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами и садами на крыше. Окончание строительства - лето 2024 года. Удобства и оснащение в доме Солнечные панели Полы с подогревом Система "умный дом" Скрытое освещение Сигнализация Расположение и объекты поблизости Аптека - 170 метров Детский сад - 400 метров Начальная школа - 900 метров Супермаркет - 250 метров Парк - 650 метров
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Глифады, Греция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Глифады, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€415,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухуровневые апартаменты с парковочным местом, балконами и видом на море. Окончание строительства - 3 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Сантехника Grohe Итальянская кухня Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на юге Афин, рядом с центром Глифады, в спокойном районе. Станция метро - 3 км Побережье - 5,5 км Рестораны - 200 метров Остановки общественного транспорта - 300 метров Школа - 400 метров Аэропорт - 28 км Больница - 3,5 км
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€2,40 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухуровневый пентхаус с видом на море и горы и тремя парковочными местами. Резиденция располагает открытой парковкой и подземным гаражом. Особенности квартир Первый уровень: гостиная с кухней, две спальни с ванными комнатами и гардеробными, прачечная, два балкона, один из которых оборудован джакузи. Второй уровень: две спальни с ванными комнатами и гардеробными. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Море - 1 км Аэропорт - 30 минут
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с морем, Афины, Греция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами рядом с морем, Афины, Греция
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
от
€1,10 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухуровневые апартаменты с панорамным видом на залив Сароникос и парк, собственным бассейном и парковочными местами. Резиденция располагает двумя бассейнами и парковкой. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Сантехника Grohe Итальянские кухни Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в прибрежном районе на юге Афин. Трамвайная остановка - 228 метров Побережье - 498 метров Станция метро - 916 метров Больница - 1,71 км Международная школа - 1,64 км Поле для гольфа - 1,4 км Центр Глифады - 2,4 км
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом, Глифада, Греция
Жилой комплекс Резиденция с подземным гаражом, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€610,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют парковочные места. Резиденция располагает подземным гаражом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом REHAU Электрический камин Солнечный водонагреватель Кондиционеры Алюминиевые окна Электрические жалюзи Бронированная дверь Расположение и объекты поблизости Море - 2 км Аэропорт - 30 минут
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой рядом с центром Глифады, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€500,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами. Некоторые квартиры имеют вид на море. Окончание строительства - 3 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Тепловые насосы Сантехника Grohe Итальянские кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в южной части Афин. Станция метро - 1,2 км Центр Глифады - 3 км Магазины и рестораны - 150 метров Школа - 200 метров Аэропорт - 26,5 км Больница - 1 км
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция
периферия Аттика, Греция
от
€2,41 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается просторный пентхаус с панорамным видом на море, бассейном 21 м2, двумя парковочными местами, садом на крыше и большими террасами. Особенности квартир Первый уровень: большая двухместная спальня с ванной комнатой и гардеробной, две большие двухместные спальни с общей ванной комнатой, гостиная-столовая открытой планировки с Г-образной кухней, кухонным островом и барной стойкой, балкон, гостевой туалет. Второй уровень: отдельные апартаменты с большой двухместной спальней, гостиной с мини-кухней и выходом в сад на крыше с бассейном, просторная гардеробная и ванная комната, помещение для хранения. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Видеодомофон Подвесные потолки Скрытое освещение Кондиционеры Солнечные панели Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном пригороде Афин, в 250 метрах от моря и гаваней, рядом с полем для гольфа.
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
периферия Аттика, Греция
от
€255,000
Сдача в: 2022
Застройщик: V² DEVELOPMENT
Bel Air Residences расположены в Эллинико, высококлассном пригороде, расположенном в очаровательной афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося новаторского проекта стоимостью 8 миллиардов евро для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики.
Realting.com
Перейти