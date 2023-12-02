Новостройки в периферийной единице Южные Афины, Греция

Предлагаются современные квартиры и двухуровневые апартаменты с собственными бассейнами и парковочными местами.
Резиденция располагает садом, террасой на крыше и видом на море.
Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Двойные стеклопакеты
Алюминиевые окна
Паркет
Бронированная дверь
Центральная система кондиционирования воздуха
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном прибрежном районе Глифада, рядом с большой гаванью.
Пляжи - 5 минут
Гольф-клуб - 3 минуты
Супермаркет - 10 минут
Порт Пирея - 20 минут
Центр Афин - 25 минут
Международный аэропорт Афин - 30 минут
MALIBU RESIDENCES - это новый жилой проект, расположенный в пышном пригороде Эллинико, прямо на Афинской Ривьере. MALIBU Residences предлагает 6 красивых апартаментов с 2 спальнями, один 4-комнатный дом и построен в соответствии с нашими высокими строительными стандартами. Это уникальная возможность обеспечить доступ к этому фантастическому месту, рядом с столичным парком Эллиникон.
Эллинико - высококлассный пригород, расположенный в очаровательной Афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося 8-миллионного новаторского проекта для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики.
Привилегированное место рядом с столичным парком Эллиникон и в самом сердце Афинской Ривьеры!
Предлагаются квартиры в резиденции с садом и парковкой.
Некоторые апартаменты имеют вид на море.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловой насос
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, на юге Афин.
Центр Глифады - 4,2 км
Побережье - 5 км
Магазины и рестораны - 300 метров
Остановки общественного транспорта - 150 метров
Школа - 250 метров
Аэропорт - 27 км
Больница - 3,2 км
Предлагаются квартиры с видом на море, балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют собственные бассейны.
Окончание строительства - 2025 год.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Бронированная дверь
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Тепловой насос
Расположение и объекты поблизости
Глифада - южный пригород Афин, расположенный в 12 км от центра столицы и в 17 км от международного аэропорта.
Новый жилой комплекс включает 9 квартир и 4 дуплекса. Квартиры имеют от 1 до 3 спален, крытые веранды, кладовую комнату и место в паркинге на цокольном этаже.
Удобства и оснащение в доме
панорамные окна с двойным остеклением
паркетные полы
оборудованная кухня и ванные комнаты
встроенные шкафы
система вентиляции воздуха
Расположение и объекты поблизости
Алимос — это престижный прибрежный район с песчаными пляжами, многочисленными ресторанами, барами и парками. До аэропорта Афин можно добраться за 40 минут на машине. В центр Афин можно добраться на метро, трамвае, автобусе.
Предлагаются элитные апартаменты с балконами и панорамными видами.
Резиденция располагает зоной отдыха, открытым бассейном, тренажерным залом, подземной парковкой, ухоженным садом.
Окончание строительства - февраль 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в быстро развивающемся районе Афин, всего в 10 минутах ходьбы от Столичного парка Эллиникон и в 10 минутах езды от пляжей, рядом со школами, супермаркетами, магазинами, кафе и ресторанами, ночными клубами.
Предлагаются светлые апартаменты с террасами и бассейнами.
Окончание строительства - весна 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Скрытое освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе.
Станция метро - 850 метров
Супермаркет - 450 метров
Больница - 600 метров
Банк - 950 метров
Аптека - 280 метров
Школа - 850 метров
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами и садами на крыше.
Окончание строительства - лето 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Скрытое освещение
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 170 метров
Детский сад - 400 метров
Начальная школа - 900 метров
Супермаркет - 250 метров
Парк - 650 метров
Предлагаются двухуровневые апартаменты с парковочным местом, балконами и видом на море.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Сантехника Grohe
Итальянская кухня
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на юге Афин, рядом с центром Глифады, в спокойном районе.
Станция метро - 3 км
Побережье - 5,5 км
Рестораны - 200 метров
Остановки общественного транспорта - 300 метров
Школа - 400 метров
Аэропорт - 28 км
Больница - 3,5 км
Предлагаются двухуровневый пентхаус с видом на море и горы и тремя парковочными местами.
Резиденция располагает открытой парковкой и подземным гаражом.
Особенности квартир
Первый уровень: гостиная с кухней, две спальни с ванными комнатами и гардеробными, прачечная, два балкона, один из которых оборудован джакузи.
Второй уровень: две спальни с ванными комнатами и гардеробными.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Море - 1 км
Аэропорт - 30 минут
Предлагаются двухуровневые апартаменты с панорамным видом на залив Сароникос и парк, собственным бассейном и парковочными местами.
Резиденция располагает двумя бассейнами и парковкой.
Окончание строительства - 2 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в прибрежном районе на юге Афин.
Трамвайная остановка - 228 метров
Побережье - 498 метров
Станция метро - 916 метров
Больница - 1,71 км
Международная школа - 1,64 км
Поле для гольфа - 1,4 км
Центр Глифады - 2,4 км
Предлагаются квартиры с балконами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют парковочные места.
Резиденция располагает подземным гаражом.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом REHAU
Электрический камин
Солнечный водонагреватель
Кондиционеры
Алюминиевые окна
Электрические жалюзи
Бронированная дверь
Расположение и объекты поблизости
Море - 2 км
Аэропорт - 30 минут
Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами.
Некоторые квартиры имеют вид на море.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловые насосы
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в южной части Афин.
Станция метро - 1,2 км
Центр Глифады - 3 км
Магазины и рестораны - 150 метров
Школа - 200 метров
Аэропорт - 26,5 км
Больница - 1 км
Предлагается просторный пентхаус с панорамным видом на море, бассейном 21 м2, двумя парковочными местами, садом на крыше и большими террасами.
Особенности квартир
Первый уровень: большая двухместная спальня с ванной комнатой и гардеробной, две большие двухместные спальни с общей ванной комнатой, гостиная-столовая открытой планировки с Г-образной кухней, кухонным островом и барной стойкой, балкон, гостевой туалет.
Второй уровень: отдельные апартаменты с большой двухместной спальней, гостиной с мини-кухней и выходом в сад на крыше с бассейном, просторная гардеробная и ванная комната, помещение для хранения.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Видеодомофон
Подвесные потолки
Скрытое освещение
Кондиционеры
Солнечные панели
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном пригороде Афин, в 250 метрах от моря и гаваней, рядом с полем для гольфа.
Bel Air Residences расположены в Эллинико, высококлассном пригороде, расположенном в очаровательной афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося новаторского проекта стоимостью 8 миллиардов евро для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики.