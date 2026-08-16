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Новостройки в периферийной единице Южные Афины, Греция

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Municipality of Kallithea
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Municipality of Alimos
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Municipality of Glyfada
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Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Показать все Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Многоквартирный жилой дом Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция
Municipality of Kallithea, Греция
от
$263,630
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 37–47 м²
2 объекта недвижимости 2
Bella Vista Golden Visa Residences — это новый бутиковый жилой проект в самом сердце Каллифеи, динамичного района Афин, всего в 10 минутах от центра города и в пешей доступности от Фонда Ставроса Ниархоса и Афинской Ривьеры. Проект включает 10 полностью меблированных дизайнерских апартаме…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.0 – 47.0
277,656 – 300,794
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Показать все Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Жилой комплекс FUSION — инновационный жилой комплекс на Афинской Ривьере под Золотую Визу
Municipality of Palaio Faliro, Греция
от
$419,703
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Fusion — это уникальный закрытый жилой комплекс, расположенный в районе Палео Фалиро — престижном прибрежном квартале на юге Афин, всего в 5 минутах от пляжей и 15 минутах от центра города. Это идеальный выбор для тех, кто ищет современную городскую жизнь у моря с комфортом курорта и возможн…
Агентство
Invest Cafe
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Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa
Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa
Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa
Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa
Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa
Показать все Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa
Резиденция Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa
Municipality of Glyfada, Греция
от
$2,69 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Роскошный пентхаус с частным бассейном и панорамным видом на море | Глифада | Golden Visa Эксклюзивный пентхаус, расположенный в Глифаде — самом престижном районе Афинской Ривьеры. Просторная резиденция с частным бассейном, панорамным видом на море и современными технологиями станет идеал…
Агентство
Invest Cafe
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TekceTekce
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Жилой комплекс Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa
Municipality of Glyfada, Греция
от
$286,554
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Роскошная квартира 2+1 с видом на море для Golden Visa Расположенная в престижном районе Глифада на Афинской Ривьере, квартира представляет собой привлекательную возможность как для комфортного проживания, так и для инвестиций. Объект соответствует требованиям программы Greek Golden Visa,…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Показать все Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Жилой комплекс Serenity — Ваш Дом у Моря в Афинах
Municipality of Alimos, Греция
от
$824,430
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Serenity — это новый бутик-комплекс в элитном районе Алимос, всего в 3 минутах от побережья Афинской Ривьеры. Панорамные виды на море, изысканная архитектура, террасы с видом на закат и высокий стандарт жизни делают этот проект идеальным для жизни, отдыха и инвестиций. 📍 Локация: Alimos, …
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Жилой комплекс AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 31–40 м²
3 объекта недвижимости 3
Обзор проектаAura Residence - это бутик-девелопмент, состоящий из 19 жилых единиц.Он включает в себя 9 выделенных парковочных мест для размещения жителей.Размеры квартир варьируются от приблизительного. 35 м2 до 65 м2, предлагая компактные и комфортные варианты проживания.Расположенный в Аги…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.0 – 40.0
248,733 – 266,087
Квартира 2 комнаты
40.0
266,087
Застройщик
Limar Homes
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Застройщик
Limar Homes
Языки общения
English, Ελληνικά
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Municipality of Palaio Faliro, Греция
от
$487,199
Год сдачи 2027
Новый жилой проект расположен в Палео Фалиро — одном из самых престижных прибрежных районов Афин, всего в нескольких минутах от Афинской Ривьеры, пляжей и яхтенных марин. Комплекс находится на стадии строительства и представляет собой 7-этажное здание с 21 резиденцией, включающее квартиры…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс ParkView Athens
Жилой комплекс ParkView Athens
Жилой комплекс ParkView Athens
Жилой комплекс ParkView Athens
Жилой комплекс ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Греция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Parkview Athens - это эксклюзивный жилой анклав, предлагающий современный афинский живой опыт с панорамным видом на парк и знаковый горизонт города. Вдумчиво спроектированные и элегантно завершенные, в разработке представлены 13 современных квартир площадью от 35 кв.м до 53 кв.м, включая хор…
Застройщик
Limar Homes
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Застройщик
Limar Homes
Языки общения
English, Ελληνικά
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Жилой комплекс Beyond — инвестиционные апартаменты в 160 метрах от пляжа Alimos, под Золотую Визу
Municipality of Alimos, Греция
от
$874,381
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
:Beyond — это премиальный жилой комплекс, расположенный на знаменитой Афинской Ривьере, всего в 160 метрах от песчаного пляжа и рядом с Alimos Marina, одной из крупнейших марин региона. Проект идеально подходит для тех, кто ценит морской стиль жизни, эстетику, комфорт и инвестирует с целью п…
Агентство
Invest Cafe
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Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с морем в Алимосе, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с морем в Алимосе, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с морем в Алимосе, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с морем в Алимосе, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные квартиры рядом с морем в Алимосе, Афины
Municipality of Alimos, Греция
от
$855,177
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Современный жилой проект расположен в Алимосе — одном из самых престижных прибрежных районов Афин, входящем в Афинскую Ривьеру, всего в 850 метрах от моря и песчаных пляжей. Комплекс находится на стадии строительства и представляет собой 6-этажное здание с 13 резиденциями, включающее квар…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Жилой комплекс SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Греция
от
$307,296
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Nea Smirni, проходящая по трамвайной линии, соединяющей его с центром Афин и Ривьерой, расположена вокруг своей популярной площади, предлагая удивительный выбор вариантов для развлечений, спорта, рестораны и магазины! Неа Смирни - один из самых оживленных жилых пригородов, а апартаменты 7 в …
Застройщик
V² DEVELOPMENT
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Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Жилой комплекс MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
от
$337,734
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
MALIBU RESIDENCES - это новый жилой проект, расположенный в пышном пригороде Эллинико, прямо на Афинской Ривьере. MALIBU Residences предлагает 6 красивых апартаментов с 2 спальнями, один 4-комнатный дом и построен в соответствии с нашими высокими строительными стандартами. Это уникальная воз…
Застройщик
V² DEVELOPMENT
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Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Показать все Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Многоквартирный жилой дом KALLITHEA VEERDEE - для Золотой Визы
Municipality of Kallithea, Греция
от
$291,311
Год сдачи 2026
Площадь 41–63 м²
4 объекта недвижимости 4
О проекте KALLITHEA VEERDEE — это современный жилой комплекс из 8 апартаментов, созданных в соответствии с последними стандартами комфорта и функциональности. Просторные планировки, современные отделочные материалы и продуманные дизайнерские решения обеспечивают высокий уровень жизни, под…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 63.0
289,225 – 300,794
Агентство
Invest Cafe
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Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
от
$289,001
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Bel Air Residences расположены в Эллинико, высококлассном пригороде, расположенном в очаровательной афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося новаторского проекта стоимостью 8 миллиардов евро для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а …
Застройщик
V² DEVELOPMENT
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