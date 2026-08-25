  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Северные Афины

Новостройки в периферийной единице Северные Афины, Греция

;
Municipality of Agia Paraskevi
2
Municipality of Kifisia
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Premium Premium
Коммерция Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.
Коммерция Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.
Коммерция Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.
Коммерция Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви, Афины, Греция.
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
от
$2,53 млн
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Эксклюзивный коммерческий объект 1 110 кв. м на проспекте Месогион — Агия-Параскеви Цена продажи: 2 200 000 € (обсуждается) Отличная инвестиционная возможность в одном из самых престижных мест на проспекте Месогион, . Продаётся отдельно стоящее коммерческое здание общей площадью 1 110 …
Застройщик
DC Constructions
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
DC Constructions
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом Роскошные резиденции в Кифисии, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные резиденции в Кифисии, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные резиденции в Кифисии, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные резиденции в Кифисии, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные резиденции в Кифисии, Афины
Показать все Многоквартирный жилой дом Роскошные резиденции в Кифисии, Афины
Многоквартирный жилой дом Роскошные резиденции в Кифисии, Афины
Municipality of Kifisia, Греция
от
$834 543
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Эксклюзивный закрытый жилой комплекс расположен в Кифисии — одном из самых престижных и зеленых районов Афин, известном своей аристократической атмосферой, историческими особняками XIX века и красивыми парками. Комплекс состоит из 10 премиальных резиденций в двух малоэтажных зданиях (3 эт…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Жилой комплекс Новые квартиры в проекте Gounari в элитном зелёном районе для получения арендного дохода, Афины, Аттика, Греция
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
от
$765 333
Gounari — любимый дом в роскошном и спокойном районе Афин и надёжный актив в ваш инвестиционный портфель  Уникальный спокойный и зелёный район для шумных Афин. Агиа Параскеви — тихий семейный район на севере города. Он популярен среди греков и экспатов — здесь нет шумных туристов, как в цент…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
IresIres
На карте
Realting.com
Перейти