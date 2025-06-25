Квартира в новостройке Роскошные резиденции в Кифисии, Афины

Эксклюзивный закрытый жилой комплекс расположен в Кифисии — одном из самых престижных и зеленых районов Афин, известном своей аристократической атмосферой, историческими особняками XIX века и красивыми парками.
Комплекс состоит из 10 премиальных резиденций в двух малоэтажных зданиях (3 этажа) и создан для семей, ценящих комфорт, безопасность и высокий уровень жизни.
Типы недвижимости
• квартиры с 2–5 спальнями
• просторные мезонеты
• пентхаусы с частными террасами на крыше
• триплексы с частными бассейнами
Площади
120 – 420 м²
Цены
от €728 000
Частная инфраструктура
• частные бассейны (для квартир на первом этаже)
• террасы на крыше
• подготовка под джакузи
• парковка
• кладовые помещения
Общая инфраструктура
• фитнес-зал
• сауна
• детская площадка
• благоустроенная территория
• закрытая территория с контролем доступа
Особенности квартир
• теплые полы
• двойные стеклопакеты
• премиальные материалы отделки
• энергоэффективные технологии
Локация
Кифисия — север Афин
Один из самых престижных жилых районов столицы с ресторанами, бутиками и развитой инфраструктурой.
Район особенно популярен среди семей благодаря близости международных школ и детских садов.
Расстояния
• центр Афин — 30 минут
• порт Пирей — 40 минут
• пляжи Афинской Ривьеры — 40 минут
• аэропорт Афин — 40 минут
Инфраструктура рядом
• центр Кифисии — 20 минут
• пригородная железная дорога — 15 минут
• лес Кифисии — 15 минут
• парк Сингру — 15 минут
• супермаркет Thanopoulos — 20 минут
• Tennis Club — 20 минут
• Tatoi Club wellness centre — 15 минут
• Paradise Park — 20 минут
Международные школы
• St. Catherine's British School
• ACS Athens International School
• International School of Athens
• Arsakeia – Tositseia Schools
• Sofias Kinderhaus
• Mini College Nursery School