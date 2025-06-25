Квартира в новостройке Роскошные резиденции в Кифисии, Афины

Эксклюзивный закрытый жилой комплекс расположен в Кифисии — одном из самых престижных и зеленых районов Афин, известном своей аристократической атмосферой, историческими особняками XIX века и красивыми парками.

Комплекс состоит из 10 премиальных резиденций в двух малоэтажных зданиях (3 этажа) и создан для семей, ценящих комфорт, безопасность и высокий уровень жизни.

Типы недвижимости

• квартиры с 2–5 спальнями

• просторные мезонеты

• пентхаусы с частными террасами на крыше

• триплексы с частными бассейнами

Площади

120 – 420 м²

Цены

от €728 000

Частная инфраструктура

• частные бассейны (для квартир на первом этаже)

• террасы на крыше

• подготовка под джакузи

• парковка

• кладовые помещения

Общая инфраструктура

• фитнес-зал

• сауна

• детская площадка

• благоустроенная территория

• закрытая территория с контролем доступа

Особенности квартир

• теплые полы

• двойные стеклопакеты

• премиальные материалы отделки

• энергоэффективные технологии

Локация

Кифисия — север Афин

Один из самых престижных жилых районов столицы с ресторанами, бутиками и развитой инфраструктурой.

Район особенно популярен среди семей благодаря близости международных школ и детских садов.

Расстояния

• центр Афин — 30 минут

• порт Пирей — 40 минут

• пляжи Афинской Ривьеры — 40 минут

• аэропорт Афин — 40 минут

Инфраструктура рядом

• центр Кифисии — 20 минут

• пригородная железная дорога — 15 минут

• лес Кифисии — 15 минут

• парк Сингру — 15 минут

• супермаркет Thanopoulos — 20 минут

• Tennis Club — 20 минут

• Tatoi Club wellness centre — 15 минут

• Paradise Park — 20 минут

Международные школы

• St. Catherine's British School

• ACS Athens International School

• International School of Athens

• Arsakeia – Tositseia Schools

• Sofias Kinderhaus

• Mini College Nursery School