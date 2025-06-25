Квартира в новостройке Роскошные резиденции в Кифисии, Афины

Municipality of Kifisia, Греция
$834,543
  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Kifisia
  • Адрес
    Metropolitou Iakobou, 19
  • Метро
    KAT (~ 800 м)
  • Метро
    Kifissia (~ 300 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Эксклюзивный закрытый жилой комплекс расположен в Кифисии — одном из самых престижных и зеленых районов Афин, известном своей аристократической атмосферой, историческими особняками XIX века и красивыми парками.

Комплекс состоит из 10 премиальных резиденций в двух малоэтажных зданиях (3 этажа) и создан для семей, ценящих комфорт, безопасность и высокий уровень жизни.

Типы недвижимости

• квартиры с 2–5 спальнями
• просторные мезонеты
• пентхаусы с частными террасами на крыше
• триплексы с частными бассейнами

Площади

120 – 420 м²

Цены

от €728 000

Частная инфраструктура

• частные бассейны (для квартир на первом этаже)
• террасы на крыше
• подготовка под джакузи
• парковка
• кладовые помещения

Общая инфраструктура

• фитнес-зал
• сауна
• детская площадка
• благоустроенная территория
• закрытая территория с контролем доступа

Особенности квартир

• теплые полы
• двойные стеклопакеты
• премиальные материалы отделки
• энергоэффективные технологии

Локация

Кифисия — север Афин

Один из самых престижных жилых районов столицы с ресторанами, бутиками и развитой инфраструктурой.

Район особенно популярен среди семей благодаря близости международных школ и детских садов.

Расстояния

• центр Афин — 30 минут
• порт Пирей — 40 минут
• пляжи Афинской Ривьеры — 40 минут
• аэропорт Афин — 40 минут

Инфраструктура рядом

• центр Кифисии — 20 минут
• пригородная железная дорога — 15 минут
• лес Кифисии — 15 минут
• парк Сингру — 15 минут
• супермаркет Thanopoulos — 20 минут
• Tennis Club — 20 минут
• Tatoi Club wellness centre — 15 минут
• Paradise Park — 20 минут

Международные школы

• St. Catherine's British School
• ACS Athens International School
• International School of Athens
• Arsakeia – Tositseia Schools
• Sofias Kinderhaus
• Mini College Nursery School

Похожие комплексы
Апарт - отель Laurel Apartments
Municipality of Dafni Ymittos, Греция
от
$108,148
Жилой комплекс Bomo Nikiti Apartments
Никити, Греция
от
$193,286
Многоквартирный жилой дом WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Греция
от
$367,695
Жилой комплекс Blue Lagoon Syros
Галисас, Греция
Цена по запросу
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
от
$289,001
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Роскошные резиденции в Кифисии, Афины
Municipality of Kifisia, Греция
от
$834,543
Другие комплексы
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Жилой комплекс BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
от
$289,001
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Bel Air Residences расположены в Эллинико, высококлассном пригороде, расположенном в очаровательной афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося новаторского проекта стоимостью 8 миллиардов евро для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а …
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Греция
от
$289,001
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Площадь 68 м²
1 объект недвижимости 1
V² РАЗВИТИЕ MARINA RESIDENCES идеально расположен в самом сердце Микролимано в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, и ищет очаровательное и живописное место, где вы можете провести свое свободное время.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
68.0
298,051
Застройщик
V² DEVELOPMENT
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Показать все Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Многоквартирный жилой дом Современные квартиры рядом с морем в Палео Фалиро, Афины
Municipality of Palaio Faliro, Греция
от
$487,199
Год сдачи 2027
Новый жилой проект расположен в Палео Фалиро — одном из самых престижных прибрежных районов Афин, всего в нескольких минутах от Афинской Ривьеры, пляжей и яхтенных марин. Комплекс находится на стадии строительства и представляет собой 7-этажное здание с 21 резиденцией, включающее квартиры…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Актуальные новости в Греции
«Греция обходит Турцию и Кипр». Почему греческая недвижимость переживает бум и как на этом заработать
25.06.2025
«Греция обходит Турцию и Кипр». Почему греческая недвижимость переживает бум и как на этом заработать
Какие цены на жилую недвижимость установились в Греции на конец 2024 года? Данные REALTING
17.01.2025
Какие цены на жилую недвижимость установились в Греции на конец 2024 года? Данные REALTING
ТОП самых перспективных городов Греции для переезда на ПМЖ
05.08.2024
ТОП самых перспективных городов Греции для переезда на ПМЖ
Особенности жизни в Греции на материке и на острове
29.05.2024
Особенности жизни в Греции на материке и на острове
«Золотая виза на Крите по-прежнему доступна за 250 000 евро». Эксперт о том, почему спрос на недвижимость Греции неуклонно растет
12.01.2024
«Золотая виза на Крите по-прежнему доступна за 250 000 евро». Эксперт о том, почему спрос на недвижимость Греции неуклонно растет
Греция готовится к интеграции нелегальных мигрантов: так власти страны хотят восполнить дефицит рабочей силы
29.09.2023
Греция готовится к интеграции нелегальных мигрантов: так власти страны хотят восполнить дефицит рабочей силы
Греция объявляет войну изменению климата после летних пожаров и наводнений: план действий и поддержка от Евросоюза
21.09.2023
Греция объявляет войну изменению климата после летних пожаров и наводнений: план действий и поддержка от Евросоюза
Все инвесторы сейчас — в Греции? Агент по греческой недвижимости о повышении порога по программе «Золотая виза», скачках цен и популярных регионах для покупки
20.09.2023
Все инвесторы сейчас — в Греции? Агент по греческой недвижимости о повышении порога по программе «Золотая виза», скачках цен и популярных регионах для покупки
Показать все публикации