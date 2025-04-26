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Продажа новостроек в Municipality of Piraeus

Пирей
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Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Жилой комплекс MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Греция
от
$289,001
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Площадь 68 м²
1 объект недвижимости 1
V² РАЗВИТИЕ MARINA RESIDENCES идеально расположен в самом сердце Микролимано в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, и ищет очаровательное и живописное место, где вы можете провести свое свободное время.…
Застройщик
V² DEVELOPMENT
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Жилой комплекс Skyway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Жилой комплекс Skyway Residences — комфорт, инвестиции и стиль жизни в Пирее
Municipality of Piraeus, Греция
от
$147,956
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 45 м²
1 объект недвижимости 1
Skyway — современный жилой комплекс в составе флагманского проекта Piraeus Gate, крупнейшего многофункционального девелоперского проекта в Греции площадью более 85 000 м². 📍 Адрес: Gr. Lambraki 24–26, Пирей, Афины 🏙 Что такое Skyway? 14-этажное здание с 44 резиденциями (от сту…
Агентство
Invest Cafe
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Жилой квартал South Skra 8 & Doiranis - Kallithea
Жилой квартал South Skra 8 & Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Греция
от
$273,984
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Площадь 52 м²
1 объект недвижимости 1
🏗 Описание проекта под Золотую Визу 📍 Локация Kallithea — это живой и энергичный район Афин, сочетающий богатое историческое наследие и современную городскую атмосферу. Известен своими термальными источниками в прошлом Ныне — культурный центр с прибрежными видами, кафе…
Агентство
Invest Cafe
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На карте
Realting.com
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