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V² РАЗВИТИЕ MARINA RESIDENCES идеально расположен в самом сердце Микролимано в Пирее. Микролимано является популярным туристическим направлением, предпочитаемым афинянами, местными жителями и посетителями, и ищет очаровательное и живописное место, где вы можете провести свое свободное время.…
Skyway — современный жилой комплекс в составе флагманского проекта Piraeus Gate, крупнейшего многофункционального девелоперского проекта в Греции площадью более 85 000 м².
📍 Адрес: Gr. Lambraki 24–26, Пирей, Афины
🏙 Что такое Skyway?
14-этажное здание с 44 резиденциями (от сту…
🏗 Описание проекта под Золотую Визу
📍 Локация
Kallithea — это живой и энергичный район Афин, сочетающий богатое историческое наследие и современную городскую атмосферу.
Известен своими термальными источниками в прошлом
Ныне — культурный центр с прибрежными видами, кафе…